Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Сервисы

Власти Калифорнии обязали стриминговые видеоплатформы снижать громкость рекламы до уровня основного контента

Сервисы ссылаются на технические трудности.

Источник: Promoguy
Источник: Promoguy
  • В начале октября 2025 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, по которому местные стриминговые сервисы обязаны ограничивать громкость рекламы. Они должны исполнить решение до 1 июля 2026 года.
  • Поскольку «многие» видеостриминги зарегистрированы в Калифорнии, предписания могут в дальнейшем стать государственным стандартом, отмечает The Guardian.
  • Против закона выступали Motion Picture Association (MPA) и Streaming Innovators Alliance, которые представляют Disney, Paramount, Amazon, Netflix и другие развлекательные сервисы. Они сообщили, что уже пытались регулировать звук рекламного контента, но «следить за его уровнем на каждом устройстве невозможно».
  • «Телеканалы получают рекламу напрямую от рекламодателей, а стриминги — от тысяч сторонних источников, контент которых не всегда получается контролировать», — заявила вице-президент MPA по вопросам государственного управления Мелисса Патак.
  • Инициатор закона сенатор Том Умберг считает, что видеостриминги в состоянии настроить уровень звука — «просто не хотят». «Они собирают информацию о моём возрасте и предпочтениях. Так что поймут, как сделать остальное», — сказал он.
  • Норму по уровню звука рекламы соблюдают и телевизионные каналы, включая кабельные, на всей территории США — с 2010 года.

#новости

9
2
1
25 комментариев