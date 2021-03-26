И тестировал функцию аудиосообщений.

Гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд заявил, что вскоре в приложении появятся новые аудиофункции, которые будут доступны всем пользователям, пишет Protocol. Он рассказал о планах в Clubhouse в разговоре с журналистом Джошем Констайном.

По словам Баттерфилда, Slack скоро добавит аудиоканалы, которые позволят пользователям заходить в комнаты для разговоров без планирования встречи или звонка. Кроме того, в Slack появятся видеосообщения, похожие на формат «Историй» в Instagram.

Также Баттерфилд рассказал, что в тестировании находилась функция записи аудиосообщений, как в Telegram или других мессенджерах. Неизвестно, добавят ли её в приложение в будущем.

На заявления Баттерфилда отреагировал главный операционный директор Salesforce Брет Тейлор. «Очевидно, чтобы узнать обо всех неизданных функциях Slack, нужно предложить Стюарту Баттерфилду завести комнату в Clubhouse», — написал он. Salesforce купил Slack за более чем $27 млрд в декабре 2020 года.

Планы запустить «Истории» и каналы для голосового общения Slack анонсировал ещё в октябре 2020 года — функции планировали добавить до конца года.