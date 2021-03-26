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Евгения Евсеева

Slack «в скором времени» добавит в приложение «Истории» и каналы для общения голосом — он обещал их в 2020 году Статьи редакции

И тестировал функцию аудиосообщений.

Гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд заявил, что вскоре в приложении появятся новые аудиофункции, которые будут доступны всем пользователям, пишет Protocol. Он рассказал о планах в Clubhouse в разговоре с журналистом Джошем Констайном.

По словам Баттерфилда, Slack скоро добавит аудиоканалы, которые позволят пользователям заходить в комнаты для разговоров без планирования встречи или звонка. Кроме того, в Slack появятся видеосообщения, похожие на формат «Историй» в Instagram.

Также Баттерфилд рассказал, что в тестировании находилась функция записи аудиосообщений, как в Telegram или других мессенджерах. Неизвестно, добавят ли её в приложение в будущем.

На заявления Баттерфилда отреагировал главный операционный директор Salesforce Брет Тейлор. «Очевидно, чтобы узнать обо всех неизданных функциях Slack, нужно предложить Стюарту Баттерфилду завести комнату в Clubhouse», — написал он. Salesforce купил Slack за более чем $27 млрд в декабре 2020 года.

Планы запустить «Истории» и каналы для голосового общения Slack анонсировал ещё в октябре 2020 года — функции планировали добавить до конца года.

#новость #slack

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Nikolay Kapustin

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Жду истории в JIRA, Confluence, Xcode, git... 

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Bender Rodriguez

Nikolay
3

мысли глубже

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Bender Rodriguez

4
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Сергей Щукин

2

У меня вопрос.... ЗАЧЕМ??!!

Чтобы мне отвлекаться от работы проще было что ли?

Как же задолбали социальные идиоты-маньяки 🤦‍♂️

Кажется, неутешительный прогноз был верным
https://vc.ru/services/189782-chto-budet-so-slack-5-kompaniy-kotorym-stalo-tolko-huzhe-posle-pokupki

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Danila

0

Все хорошо, если бы не странные цены. Бесплатный Телеграм уже рядом с платным Слаком

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Николай Шелопугин

0

Ещё в одном приложении придётся скрывать истории

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Предстоящий бас

0

Как эти 'истории' заебали уже... 

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Paul

0

Ну все, прорыв. Дуров сварачивает разработку ТГ для бизнеса!

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Karpin

0

Я джва года ждал!!1

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