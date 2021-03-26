Slack «в скором времени» добавит в приложение «Истории» и каналы для общения голосом — он обещал их в 2020 году Статьи редакции
И тестировал функцию аудиосообщений.
Гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд заявил, что вскоре в приложении появятся новые аудиофункции, которые будут доступны всем пользователям, пишет Protocol. Он рассказал о планах в Clubhouse в разговоре с журналистом Джошем Констайном.
По словам Баттерфилда, Slack скоро добавит аудиоканалы, которые позволят пользователям заходить в комнаты для разговоров без планирования встречи или звонка. Кроме того, в Slack появятся видеосообщения, похожие на формат «Историй» в Instagram.
Также Баттерфилд рассказал, что в тестировании находилась функция записи аудиосообщений, как в Telegram или других мессенджерах. Неизвестно, добавят ли её в приложение в будущем.
На заявления Баттерфилда отреагировал главный операционный директор Salesforce Брет Тейлор. «Очевидно, чтобы узнать обо всех неизданных функциях Slack, нужно предложить Стюарту Баттерфилду завести комнату в Clubhouse», — написал он. Salesforce купил Slack за более чем $27 млрд в декабре 2020 года.
Планы запустить «Истории» и каналы для голосового общения Slack анонсировал ещё в октябре 2020 года — функции планировали добавить до конца года.
Жду истории в JIRA, Confluence, Xcode, git...
У меня вопрос.... ЗАЧЕМ??!!
Чтобы мне отвлекаться от работы проще было что ли?
Как же задолбали социальные идиоты-маньяки 🤦♂️
Кажется, неутешительный прогноз был верным
https://vc.ru/services/189782-chto-budet-so-slack-5-kompaniy-kotorym-stalo-tolko-huzhe-posle-pokupki
Все хорошо, если бы не странные цены. Бесплатный Телеграм уже рядом с платным Слаком
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