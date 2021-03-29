Сервисы
Евгения Евсеева

МВД создаст аналог Госуслуг для иностранцев Статьи редакции

В конце марта МВД сообщило, что иностранцев и их работодателей обяжут регистрироваться в специальном электронном реестре.

  • В России планируют создать единую информационную платформу учёта иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
  • Это позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде — заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и другие платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.
  • Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
  • Создание информационной системы с возможностью хранения цифрового профиля включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах. Сроки внедрения и запуска системы неизвестны.
  • 27 марта в МВД сообщили, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, должны будут зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Такая регистрация будет обязательной для иностранцев и их работодателей, иначе они не смогут заниматься трудовой деятельностью.

#новость

1345 просмотров
22 22 комментария
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 22, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 226771, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 29 Mar 2021 08:21:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Кравцов

8
Ответить

Константин Полухтин

6

Ну, типа Gosuslugi?)))

Ответить

Марсель

Константин
8

Plotina Logi

Ответить

Kot Wild

Константин
3

Типо Хозуслуги

Ответить

Сергей Чуев

–3

Даже не читал статью. Как это будет выглядеть? То есть сейчас там не разобраться без бутылки водки, а если разобрался, то потом постоянно какие-то проблемы и никакой поддержки. То иностранцы вообще погаснут там. Лучше б российскую версию допилили до нормального состояния.
P. S. Крепким алкоголем не злоупотребляю✌️

Ответить

Nesterov Igor

Сергей
3

Вы некогда не переезжали в другую страну, в большинстве европейских стран нет и близко чего то похожего на Госуслуги 

Ответить

Сергей Чуев

Nesterov
1

Не спорю с вами, не знаю потому что. В своём комментарии говорю лишь о том, что за ресурсом нужно "ухаживать", должна быть поддержка, которая к сожалению не очень. А они решают создать аналогичный ресурс, тогда как основной кривой. Вот я о чем. И спасибо что рассказали такое наблюдение, не знал про другие страны.

Ответить

Vlad Martin

Nesterov
0

Живу в ЕС, полностью поддерживаю мнение. 
Цифровизация в большей части стран ЕС на очень низком уровне. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vlad
0

Может быть это из-за того, что другие каналы хорошо работают? О пребывании можно заявить на почте. Паспорт, новые права - ей же пришлют.

Ответить

Антон Штадлер

Sergei
0

Такие комментарии, как тот, на который вы отвечаете, пишутся от невежества. Есть условная Швеция, где уже давно все делается через цифровой ID, а есть Кипр. И все это ЕС.

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

А есть Госуслуги, которую считаю бесполезной прослойкой, как и МФЦ.

Ответить

Илья М

Sergei
0

считайте. Но сервис, который экономит часы времени - пусть цветет и пахнет. Вкупе с остальными типа медицинского, налогового и т.п.

Ответить

Антон Штадлер

Nesterov
0

Ты очень смешной) Даже новость про то, что для иностранцев нет госуслуг.
А в другой стране ты кто? Правильно, иностранец.
Для справки, эта система аналог систем в Северной Европе, например, в Швеции или Финляндии, где это существует уже давно, причем, нет ограничений для иностранцев

Ответить

Serj Koss

Сергей
2

А ты пробовал вообще? Когда последний раз, лет семь назад? Или может ты из тех самых, которым винду в сервисах каждые полгода переставляют?

Ответить

Сергей Чуев

Serj
–1

Друг, по долгу службы через госуслуги работаю постоянно. Единственный толковый вариант работа через ЭЦП, когда нет проблем со входом. Так что пробовал и не раз😉хорошего дня!

Ответить

Никита Королёв

2

Нужно их попросить сразу зафиксировать вилку цены для даркнета, а то будут эту базу сливать кто по низу, кто по верху. А лучше вообще платный доступ к API, чего стесняться, все равно сольют, а так хоть казну пополнят

Ответить

Дамир Губаев

2

К удивлению наши Госуслуги работают нормально. Они бывают недоступны только когда по ящику скажут что нужно оформить документы на пособие или дают бесплатно землю на Востоке) в остальное время работают как часы 

Ответить

Алексис Второй

2

Забавно, как много всего надо сделать, чтобы работать в РФ, будучи гражданином любой страны с визовым въездом ( https://visa-russian.ru/employment-of-foreign-citizens/ ), в том числе и экономически развитой — нужны высокая квалификация с высоким доходом, квоты, востребованные профессии.
 
А есть ещё другой вариант с безвизовыми странами: а, ты тот парень практически без образования с мутным бекграундом, который не может понять число 1879, но у тебя есть руки, ноги и желание зарабатывать и шабашить в России? Ю а велкам! Если хочешь, то можете приезжать и работать всей большой и дружной семьёй!

Ответить

Илья М

Алексис
0

возможно это потому что квалифицированных у нас у самих хватает, а вот всякой простецкой, но тяжелой работой народ гнушается?

Ответить

Boris Rozenstein

1

Называться будет госСлуги или гостарбайтеры?

Ответить

Саша Ставров

1

ponaehali.ru

Ответить

hakhagmon

0

Иностранцы ≠ эмигранты

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Юра, мы все «Проговорили»! Новый влог hh.ru про бизнес и не только
Все любят истории успеха: недаром про Цукерберга и Джобса снимаются байопики и пишутся книги, а самопровозглашенные «ус…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: пробка в Суэцком канале, переговоры Microsoft и Discord, банкротство Greensill Capital и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
2leads
Подписан
Отписаться
iOS 14.5: Полная инструкция для мобильного маркетолога
Совсем немного осталось до апдейта iOS 14.5. А это значит наш привычный мир мобильного маркетинга претерпит ряд изменен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Mitryashkin
за день
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

KINCH

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Илья М

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Павел Бондаренко

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Саша Ставров

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Олег Брюханов

Магазины H&M исчезли с карт…

Илья М

«Build Back…

Sergei Timofeyev

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Pavel Zhirnov

QIWI заблокировали мой кошелёк…

alex

Запись в подсайте Крипто

Антон Штадлер

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Олег Брюханов

Магазины H&M исчезли с карт…

Марк Тульский

?

Антон Пятков

?

Анар FS

Случай с Delivery-club. Кто прав?

Sergei Timofeyev

МВД создаст аналог Госуслуг для…

hakhagmon

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Святослав Гусев

Самый богатый бизнесмен Чехии…

Николай Глущенко

Если пузырь лопнет. Как еще…

Илья М

МВД создаст аналог Госуслуг для…

Павел Воронов

«Не дёргайся и держи темп…
null