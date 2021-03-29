МВД создаст аналог Госуслуг для иностранцев Статьи редакции
В конце марта МВД сообщило, что иностранцев и их работодателей обяжут регистрироваться в специальном электронном реестре.
- В России планируют создать единую информационную платформу учёта иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
- Это позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде — заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и другие платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.
- Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
- Создание информационной системы с возможностью хранения цифрового профиля включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах. Сроки внедрения и запуска системы неизвестны.
- 27 марта в МВД сообщили, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, должны будут зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Такая регистрация будет обязательной для иностранцев и их работодателей, иначе они не смогут заниматься трудовой деятельностью.
Ну, типа Gosuslugi?)))
Даже не читал статью. Как это будет выглядеть? То есть сейчас там не разобраться без бутылки водки, а если разобрался, то потом постоянно какие-то проблемы и никакой поддержки. То иностранцы вообще погаснут там. Лучше б российскую версию допилили до нормального состояния.
P. S. Крепким алкоголем не злоупотребляю✌️
Вы некогда не переезжали в другую страну, в большинстве европейских стран нет и близко чего то похожего на Госуслуги
Не спорю с вами, не знаю потому что. В своём комментарии говорю лишь о том, что за ресурсом нужно "ухаживать", должна быть поддержка, которая к сожалению не очень. А они решают создать аналогичный ресурс, тогда как основной кривой. Вот я о чем. И спасибо что рассказали такое наблюдение, не знал про другие страны.
Живу в ЕС, полностью поддерживаю мнение.
Цифровизация в большей части стран ЕС на очень низком уровне.
Может быть это из-за того, что другие каналы хорошо работают? О пребывании можно заявить на почте. Паспорт, новые права - ей же пришлют.
Такие комментарии, как тот, на который вы отвечаете, пишутся от невежества. Есть условная Швеция, где уже давно все делается через цифровой ID, а есть Кипр. И все это ЕС.
А есть Госуслуги, которую считаю бесполезной прослойкой, как и МФЦ.
Ты очень смешной) Даже новость про то, что для иностранцев нет госуслуг.
А в другой стране ты кто? Правильно, иностранец.
Для справки, эта система аналог систем в Северной Европе, например, в Швеции или Финляндии, где это существует уже давно, причем, нет ограничений для иностранцев
Друг, по долгу службы через госуслуги работаю постоянно. Единственный толковый вариант работа через ЭЦП, когда нет проблем со входом. Так что пробовал и не раз😉хорошего дня!
Нужно их попросить сразу зафиксировать вилку цены для даркнета, а то будут эту базу сливать кто по низу, кто по верху. А лучше вообще платный доступ к API, чего стесняться, все равно сольют, а так хоть казну пополнят
К удивлению наши Госуслуги работают нормально. Они бывают недоступны только когда по ящику скажут что нужно оформить документы на пособие или дают бесплатно землю на Востоке) в остальное время работают как часы
Забавно, как много всего надо сделать, чтобы работать в РФ, будучи гражданином любой страны с визовым въездом ( https://visa-russian.ru/employment-of-foreign-citizens/ ), в том числе и экономически развитой — нужны высокая квалификация с высоким доходом, квоты, востребованные профессии.
А есть ещё другой вариант с безвизовыми странами: а, ты тот парень практически без образования с мутным бекграундом, который не может понять число 1879, но у тебя есть руки, ноги и желание зарабатывать и шабашить в России? Ю а велкам! Если хочешь, то можете приезжать и работать всей большой и дружной семьёй!
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