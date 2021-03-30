Ростелеком запланировал разрешить сдавать биометрию через мобильное приложение Статьи редакции
После такой регистрации нельзя будет открыть счёт или оформить кредит. Эти услуги останутся доступны только после сдачи биометрии в банке.
Компания расширит функционал запущенного в 2018 году приложения «Биометрия» услугой дистанционной сдачи биометрии. Это предложение рассматривается ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Об этом пишут «Ведомости».
Список услуг, которые будут доступны после самостоятельной сдачи биометрии, определит отдельный нормативно-правовой акт.
В Минцифры рассказали, что технологии биометрической идентификации упростят получение различных услуг. «Единая биометрическая система (ЕБС) может использоваться для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда», — уточнили в ведомстве.
На февраль 2021 года биометрию сдали 164 тысячи россиян. Министерство рассчитывает к концу 2022 года увеличить число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 миллионов.
- 10 марта «Коммерсантъ» писал, что власти считают запуск приложения для саморегистрации в ЕБС — одна из мер, которые рассматриваются правительством РФ для активизации сбора данных граждан.
"Разрешит" 🤦🏻♂️ как будто это не им биометрия нужна, нам так не терпится её сдать.
Обожду до того момента, когда и другие анализы можно будет сдать прямо в мобильное приложение.
Так куда с анализами-то идти?
Прям в мини-джек заливай
Давний файл
А те, кому совсем не повезло, ещё и засунуть могут
Скоро вышел на улицу, закурил сигарету и тебе оповещение прилетает в Госуслугах: штраф 5000₽ за курение рядом с остановкой.
Курильщик в общественном месте - хуже пидараса
хуже пидараса
У вас с этим связана какая-то печальная история?
А что входит в понятие биометрия? Отпечаток пальца, тоже своего рода биометрия, но скорее 3д скан лица представляется. Кто в курсе, проясните ситуацию )
Анализы кала и мочи.
Единая биометрическая система собирает лицо и голос, но тут не понятно - речь про ЕБС или другую биометрическую платформу Ростелека
Лицо и голос. В Сбере такую биометрию можно давно сдать через приложение.
Ростелеком запланировал сделать биометрию общедоступными данными :/
После такой регистрации нельзя будет открыть счёт или оформить кредит
Стало быть и угрозы потребителям нет, можно собирать. Отлично!
Боитесь что злоумышленники узнают долину вашего носа? )))
Год назад сдал биометрию через Ростелеком, но так ни разу и не смог через неё авторизоваться. Пробовал в различных сервисах и через разные устройства ( телефон, ПК), но результать везде одинаковый. Служба поддержки Ростелекома как всегда отмораживается.
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