После такой регистрации нельзя будет открыть счёт или оформить кредит. Эти услуги останутся доступны только после сдачи биометрии в банке.

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Компания расширит функционал запущенного в 2018 году приложения «Биометрия» услугой дистанционной сдачи биометрии. Это предложение рассматривается ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Об этом пишут «Ведомости».

Список услуг, которые будут доступны после самостоятельной сдачи биометрии, определит отдельный нормативно-правовой акт.

Высокорисковые услуги, которые сейчас можно получить через приложение, сдав биометрию в банке, – открытие счета, вклада, оформление кредита – будут недоступны по саморегистрации. представитель Ростелекома

В Минцифры рассказали, что технологии биометрической идентификации упростят получение различных услуг. «Единая биометрическая система (ЕБС) может использоваться для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда», — уточнили в ведомстве.

На февраль 2021 года биометрию сдали 164 тысячи россиян. Министерство рассчитывает к концу 2022 года увеличить число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 миллионов.