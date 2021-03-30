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Ростелеком запланировал разрешить сдавать биометрию через мобильное приложение Статьи редакции

После такой регистрации нельзя будет открыть счёт или оформить кредит. Эти услуги останутся доступны только после сдачи биометрии в банке.

26 26 комментариев
797 просмотров

Компания расширит функционал запущенного в 2018 году приложения «Биометрия» услугой дистанционной сдачи биометрии. Это предложение рассматривается ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Об этом пишут «Ведомости».

Список услуг, которые будут доступны после самостоятельной сдачи биометрии, определит отдельный нормативно-правовой акт.

Высокорисковые услуги, которые сейчас можно получить через приложение, сдав биометрию в банке, – открытие счета, вклада, оформление кредита – будут недоступны по саморегистрации.

представитель Ростелекома

В Минцифры рассказали, что технологии биометрической идентификации упростят получение различных услуг. «Единая биометрическая система (ЕБС) может использоваться для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда», — уточнили в ведомстве.

На февраль 2021 года биометрию сдали 164 тысячи россиян. Министерство рассчитывает к концу 2022 года увеличить число биометрических слепков граждан в ЕБС до 70 миллионов.

  • 10 марта «Коммерсантъ» писал, что власти считают запуск приложения для саморегистрации в ЕБС — одна из мер, которые рассматриваются правительством РФ для активизации сбора данных граждан.

#новость #биометрия #ростелеком

26 26 комментариев
0
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26 комментариев
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Михаил М

8

"Разрешит" 🤦🏻‍♂️ как будто это не им биометрия нужна, нам так не терпится её сдать.

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Sergei Timofeyev

Михаил
9

Обожду до того момента, когда и другие анализы можно будет сдать прямо в мобильное приложение.

Ответить

Alexander Veber

Sergei
11

А я не стал дожидаться, уже нассал

Ответить

Viktor Mann

2

Так куда с анализами-то идти?

Ответить

Alexander Veber

Viktor
6

Прям в мини-джек заливай

Ответить

Давний файл

Alexander
1

А те, кому совсем не повезло, ещё и засунуть могут

Ответить

Alexander Veber

Давний
5

Запись к проктологу пока не доступна, я спрашивал

Ответить

Aleksandr Umnov

–1

Скоро вышел на улицу, закурил сигарету и тебе оповещение прилетает в Госуслугах: штраф 5000₽ за курение рядом с остановкой. 

Ответить

Александр Медведев

Aleksandr
8

Курильщик в общественном месте - хуже пидараса

Ответить

Alexander Veber

Александр
0

хуже пидараса

У вас с этим связана какая-то печальная история?

Ответить

Evgeny Safonov

Alexand…
0

Курильщик наверное изнасиловал.

Ответить

Zoom Yoop

Александр
0

Базаришь

Ответить

Aleksandr Umnov

Александр
0

Где так неудачно покурили? 

Ответить

Александр Привалов

Aleksandr
2

закурил

и обнаружил что пятитысячную куришь вместо сигареты

Ответить

Evgeny Safonov

1

!

Ответить

Станислав Назаров

0

А что входит в понятие биометрия? Отпечаток пальца, тоже своего рода биометрия, но скорее 3д скан лица представляется. Кто в курсе, проясните ситуацию )

Ответить

Evgeny Safonov

Станислав
1

Анализы кала и мочи. 

Ответить

Павел Иванов

Evgeny
0

А если у меня в библиотеке нет песен Бузовой и Моргенштерна?

Ответить

Константин Коваленко

Станислав
0

Единая биометрическая система собирает лицо и голос, но тут не понятно - речь про ЕБС или другую биометрическую платформу Ростелека

Ответить

Люц Шнайдер

Станислав
0

Лицо и голос. В Сбере такую биометрию можно давно сдать через приложение. 

Ответить

alex twit

0

ЕБС очень ёмко описывает суть

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Александр Привалов

0

Ростелеком запланировал сделать биометрию общедоступными данными :/

После такой регистрации нельзя будет открыть счёт или оформить кредит

Стало быть и угрозы потребителям нет, можно собирать. Отлично!

Ответить

Станислав Назаров

Александр
0

Боитесь что злоумышленники узнают долину вашего носа? )))

Ответить

Александр Привалов

Станислав
0

А если это мой пароль к госуслугам в миллиметрах???

Ответить

Сергей Милосердов

0

Ну нет, только не им.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Год назад сдал биометрию через Ростелеком, но так ни разу и не смог через неё авторизоваться. Пробовал в различных сервисах и через разные устройства ( телефон, ПК), но результать везде одинаковый. Служба поддержки Ростелекома как всегда отмораживается.

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