«Яндекс.Такси» и «Еда» предложили водителям и курьерам аналоги «больничных» от страховой компании Статьи редакции
Стоимость страховки — 270 рублей в месяц.
- «Яндекс.Такси», «Еда» и «Лавка» в партнерстве со страховой компанией «Манго» запустили пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей, рассказали vc.ru в компании.
- Водители и курьеры, которые сотрудничают с сервисами напрямую, смогут получить страховку от несчастных случаев и аналог «больничных».
- В программу страхования входят «больничные» — 800 рублей в день со второго дня болезни (до 24 тысяч рублей в месяц) и также выплаты от несчастных случаев — до 2 млн рублей.
- У «Яндекса» уже действует стандартная страховка, которую оплачивает сервис, — она покрывает случаи, которые произошли во время заказа. Расширенная будет действовать круглосуточно, даже когда работник не выполняет заказ.
- «Яндекс» инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на пилотном этапе стоимость страховки составит 270 рублей в месяц. Участие в программе добровольное, водители и курьеры смогут отказаться от страховки.
- При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.
- Программа доступна водителям в «Яндекс.Такси», которые сотрудничают с сервисом более 120 часов. Программа заработает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. Партнёры «Еды» и «Лавки» в этих же городах присоединятся к пилоту в ближайшее время.
При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.
)))))))))))))))))))))))))))
Малышеву бесплатно пусть смотрят
Так она и будет вещать с помощью технологии deepfake, а вы думали на живых операторов будут тратиться?
...бесплатно получить консультацию...
мы им бабки, они в обмен бла-бла 🤣🤦🏻♂️
Лечи меня, мразь
Скорее будет...
Это незначительная травма, держите промо-код на 150₽
Хотя думаю курьеры оценят, и будут ломать себе пальцы. Как в песне у Басты )))
Вот она прекрасная Россия будущего, где больничный дело добровольное, по подписке.
На загнивающий запад, где сотрудников uber начинают признавать штатными сотрудниками, мы смотреть не будем.
Тяжело строить Россию будущего, когда на любую инициативу поднимается вой и нытью. Откуда такая потребность? Напишите статью.
За инициативу реставрировании крепостного права тоже надо в ладоши хлопать?
Потребность сопротивляться заносу в крематорий есть у всего живого, учите мат. часть.
Как бы важный момент - "Яндекс» инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на пилотном этапе стоимость страховки составит 270 рублей в месяц"
То есть скоро будет 540 рублей в месяц. Тоже не большие деньги, но желающих может поубавится.
В принципе неплохая идея. Теперь таксисты хоть иногда смогут спокойно уйти на больничный и не остаться в большом минусе. Ещё интересно, эта страховка добровольная будет или снова в принудительном стиле для всех обязательно.
Теперь таксисты буду таксовать и получать страховку. Эти люди без совести все сделают ради дохода
бесплатно получить консультацию врача в чате
Единственное, что может врач толкового сказать в чате: чел, не делай мне мозг, а приходи лично. А бесплатные советы можно и от пассажиров получить, в том числе и второе и третье мнение.
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