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Евгения Евсеева

«Яндекс.Такси» и «Еда» предложили водителям и курьерам аналоги «больничных» от страховой компании Статьи редакции

Стоимость страховки — 270 рублей в месяц.

  • «Яндекс.Такси», «Еда» и «Лавка» в партнерстве со страховой компанией «Манго» запустили пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей, рассказали vc.ru в компании.
  • Водители и курьеры, которые сотрудничают с сервисами напрямую, смогут получить страховку от несчастных случаев и аналог «больничных».
  • В программу страхования входят «больничные» — 800 рублей в день со второго дня болезни (до 24 тысяч рублей в месяц) и также выплаты от несчастных случаев — до 2 млн рублей.
  • У «Яндекса» уже действует стандартная страховка, которую оплачивает сервис, — она покрывает случаи, которые произошли во время заказа. Расширенная будет действовать круглосуточно, даже когда работник не выполняет заказ.
  • «Яндекс» инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на пилотном этапе стоимость страховки составит 270 рублей в месяц. Участие в программе добровольное, водители и курьеры смогут отказаться от страховки.
  • При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.
  • Программа доступна водителям в «Яндекс.Такси», которые сотрудничают с сервисом более 120 часов. Программа заработает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. Партнёры «Еды» и «Лавки» в этих же городах присоединятся к пилоту в ближайшее время.

#новость #яндекс #яндекстакси #яндекседа #манго

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BearStrikesBack

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При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.

)))))))))))))))))))))))))))

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alex twit

BearStrikesBack
5

Малышеву бесплатно пусть смотрят

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Денис Демидов

alex
0

Так она и будет вещать с помощью технологии deepfake, а вы думали на живых операторов будут тратиться?

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Yan Varskii

BearStrikesBack
1

...бесплатно получить консультацию...

мы им бабки, они в обмен бла-бла 🤣🤦🏻‍♂️

Ответить

badResistor

Yan
0

мы им бабки, они в обмен бла-бла

В половину случаев бабки на это уходят)

Ответить

alex twit

8

Лечи меня, мразь

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Gavroche

alex
9

Узнаю Яшу в "...на пилотном этапе стоимость страховки 270 рублей в месяц", а дальше... предположу динамическое ценообразование и т.д. и т.п. Вангую, что так и доплачивать станешь в свой больничный.

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Станислав Назаров

Gavroche
6

Скорее будет...
Это незначительная травма, держите промо-код на 150₽

Хотя думаю курьеры оценят, и будут ломать себе пальцы. Как в песне у Басты )))

Ответить

Gavroche

Станисл…
1

И посты на VC.ru с темой "я сломал ногу, а Яша дал промокод на 200 рублей при оплаченной страховке"

Ответить

Stepan Popov

Gavroche
1

Промокод на скидку в сервисах Яндекса 😁

Ответить

Денис Демидов

5

Вот она прекрасная Россия будущего, где больничный дело добровольное, по подписке.
На загнивающий запад, где сотрудников uber начинают признавать штатными сотрудниками, мы смотреть не будем.

Ответить

Alexey Laptev

Денис
1

Тяжело строить Россию будущего, когда на любую инициативу поднимается вой и нытью. Откуда такая потребность? Напишите статью.

Ответить

badResistor

Alexey
3

это не инициатива а даунгрейд соц. обеспечения.

Ответить

Денис Демидов

Alexey
3

За инициативу реставрировании крепостного права тоже надо в ладоши хлопать? 
Потребность сопротивляться заносу в крематорий есть у всего живого, учите мат. часть.

Ответить

Сидор

3

Как бы важный момент - "Яндекс» инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на пилотном этапе стоимость страховки составит 270 рублей в месяц" 
То есть скоро будет 540 рублей в месяц. Тоже не большие деньги, но желающих может поубавится.

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Алексей Лысенко

–1

В принципе неплохая идея. Теперь таксисты хоть иногда смогут спокойно уйти на больничный и не остаться в большом минусе. Ещё интересно, эта страховка добровольная будет или снова в принудительном стиле для всех обязательно.

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Vladislav Zhikharev

Алексей
1

В статье же написано что добровольная

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Канищев Максим

0

Теперь таксисты буду таксовать и получать страховку. Эти люди без совести все сделают ради дохода 

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Давний файл

0

С паршиво овцы хоть шерсти клок

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Denis Weinstein

0

I’ll i
Be. V lo
H
H
NotN he nm

Ny

Ответить

Вася Пражкин

0

 бесплатно получить консультацию врача в чате

Единственное, что может врач толкового сказать в чате: чел, не делай мне мозг, а приходи лично. А бесплатные советы можно и от пассажиров получить, в том числе и второе и третье мнение.

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