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Евгения Евсеева

LinkedIn начала тестировать возможность общения голосом Статьи редакции

Кроме LinkedIn над возможностью общения с помощью аудио работают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.

LinkedIn начала тестировать возможность общения в аудиоформате, пишет TechCrunch. Соцсеть обещает предоставить пользователям «уникальный опыт в формате аудио, связанный с профессиональной идентичностью».

Компания отметила, что разрабатывает новую функцию, так как пользователи просили обеспечить больше способов общения. LinkedIn работает над «комнатами», похожими на комнаты в Clubhouse — с выступающими и слушателями.

Компания также поделилась с изданием скриншотом того, как будет выглядеть новая функция при запуске. Соцсеть пока не называет сроки запуска аудиофункций, но обещает, что скоро начнет бета-тестирование.

Кроме LinkedIn собственные функции для общения с помощью аудио разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.

#новость #linkedin

655 просмотров
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23 комментария
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Carol Winters

–3

Удобная штука! Давно ждала эту функцию. В Ватсапп только голосовыми и общаюсь.

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Роман

Carol
15

Да, это правда удобно. Пришло тебе голосовое, заблокировал отправителя и красота ) Отличный входной фильтр

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Andrei Smirnovsky

Carol
8

Вам бы лечиться

Ответить

Юрий Белоножкин

Carol
0

Сразу нет

Ответить

Максим Горький

1

Теперь китайские стартаперы будут голосовые присылать ? Мамма мия !

Ответить

alex twit

Максим
5

Нихао это сунь вынь в чай, партия си предлагать инвестиция в нефритовый жезл

Ответить

Ян

alex
1

Ахахахвхвхвххв +20 к социальному рейтингу

Ответить

Илья Шишкунов

0

Круто на самом деле, особенно в текущий период, когда не хватает практики рабочего английского 

Ответить

Mike Espoo

Илья
0

https://www.upwork.com/
И работаешь, получая деньги и английскому еще учат.

P.S.:
Потом будет аж тошнить от пустых разговоров на английском по 2-3 часа в день.

Ответить

Территориальный дым

Mike
0

Потом будет аж тошнить от пустых разговоров на английском по 2-3 часа в день.

Знаю вашу боль...

Ответить

Mike Espoo

Террито…
0

Конечно зависит от компании на которую наткнешься, но скорее всего придется работать с разрабами из определенной локации... и как итог описанное.

Ответить

Максим Сущенко

1

Что это за соц сеть то вообще

Ответить

KINCH

1

VC, слышишь меня?! Делай голосовой чат под статьями, слушай меня, а то все пропустишь! ))

Ответить

Nuke 7s

0

КХ будто золотую жилу открыл

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Евгений Мартынов

Nuke
1

Одна из вариаций хайпономики.

Ответить

Bobo Momo

0

LinkedIn начала тестировать возможность общения голосом

Лол, а гомо сапиенсы умеют это делать с незапамятных  времён 

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Юрий Белоножкин

Bobo
–1

Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу.

Ответить

Евгений Мартынов

Юрий
1

Зачем нужно слово "плоский", если круг - это и есть плоская геометрическая фигура?

Ответить

Юрий Белоножкин

Евгений
1
Ответить

Vasya Ivanov

Евгений
0

Зачем писать круг если круг это совокупность всех точек на плоскости, которые находятся на одинаковом расстоянии от заданной точки. Можно было просто поставить точки

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alex twit

0

Голосовухи и до твитора добрались, пздц

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Территориальный дым

0

Фпесду

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Ваня Пупкмн

–1

Прикольно. Попробую в лидогенерации.

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