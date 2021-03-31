LinkedIn начала тестировать возможность общения голосом

Кроме LinkedIn над возможностью общения с помощью аудио работают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.

LinkedIn начала тестировать возможность общения в аудиоформате, пишет TechCrunch. Соцсеть обещает предоставить пользователям «уникальный опыт в формате аудио, связанный с профессиональной идентичностью».

Компания отметила, что разрабатывает новую функцию, так как пользователи просили обеспечить больше способов общения. LinkedIn работает над «комнатами», похожими на комнаты в Clubhouse — с выступающими и слушателями.

Компания также поделилась с изданием скриншотом того, как будет выглядеть новая функция при запуске. Соцсеть пока не называет сроки запуска аудиофункций, но обещает, что скоро начнет бета-тестирование.

Кроме LinkedIn собственные функции для общения с помощью аудио разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.