LinkedIn начала тестировать возможность общения голосом Статьи редакции
Кроме LinkedIn над возможностью общения с помощью аудио работают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.
LinkedIn начала тестировать возможность общения в аудиоформате, пишет TechCrunch. Соцсеть обещает предоставить пользователям «уникальный опыт в формате аудио, связанный с профессиональной идентичностью».
Компания отметила, что разрабатывает новую функцию, так как пользователи просили обеспечить больше способов общения. LinkedIn работает над «комнатами», похожими на комнаты в Clubhouse — с выступающими и слушателями.
Компания также поделилась с изданием скриншотом того, как будет выглядеть новая функция при запуске. Соцсеть пока не называет сроки запуска аудиофункций, но обещает, что скоро начнет бета-тестирование.
Кроме LinkedIn собственные функции для общения с помощью аудио разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram и Slack.
Удобная штука! Давно ждала эту функцию. В Ватсапп только голосовыми и общаюсь.
Теперь китайские стартаперы будут голосовые присылать ? Мамма мия !
Круто на самом деле, особенно в текущий период, когда не хватает практики рабочего английского
https://www.upwork.com/
И работаешь, получая деньги и английскому еще учат.
P.S.:
Потом будет аж тошнить от пустых разговоров на английском по 2-3 часа в день.
Территориальный дым
Потом будет аж тошнить от пустых разговоров на английском по 2-3 часа в день.
Знаю вашу боль...
Конечно зависит от компании на которую наткнешься, но скорее всего придется работать с разрабами из определенной локации... и как итог описанное.
VC, слышишь меня?! Делай голосовой чат под статьями, слушай меня, а то все пропустишь! ))
КХ будто золотую жилу открыл
LinkedIn начала тестировать возможность общения голосом
Лол, а гомо сапиенсы умеют это делать с незапамятных времён
Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу.
Зачем нужно слово "плоский", если круг - это и есть плоская геометрическая фигура?
Зачем писать круг если круг это совокупность всех точек на плоскости, которые находятся на одинаковом расстоянии от заданной точки. Можно было просто поставить точки
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