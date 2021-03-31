Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум» Статьи редакции
Он позволит проводить видеоконференции до 100 человек, в будущем — до 10 тысяч.
Совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома» запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться в онлайне школьникам, учителям и родителям, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.
Платформу протестировали уже более тысячи школ в 15 субъектах России. Ею пользуются 28 тысяч человек, утверждают в компании.
«Сферум» использует технологии «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Зарегистрироваться в сервисе можно с помощью VK Connect, в будущем появится регистрация учетной записи через Госуслуги.
Сервис позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.
Кроме того, в «Сферуме» можно общаться в чатах, делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами. Сейчас на платформе могут регистрироваться учителя и школьники, в ближайшее время это смогут делать и родители. Также появится возможность проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников.
Зум для школоты и бюджетников, вот это конечно план на миллиард.
А пользоваться в основном будут инфоцыгане чтоб впаривать курсы по ноготочкам и html за 200к.
Блоги компаний
Показать еще