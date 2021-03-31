Он позволит проводить видеоконференции до 100 человек, в будущем — до 10 тысяч.

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Совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома» запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться в онлайне школьникам, учителям и родителям, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.

Платформу протестировали уже более тысячи школ в 15 субъектах России. Ею пользуются 28 тысяч человек, утверждают в компании.

«Сферум» использует технологии «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Зарегистрироваться в сервисе можно с помощью VK Connect, в будущем появится регистрация учетной записи через Госуслуги.

Сервис позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.