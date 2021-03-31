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Евгения Евсеева

Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум» Статьи редакции

Он позволит проводить видеоконференции до 100 человек, в будущем — до 10 тысяч.

3 3 комментария
525 просмотров

Совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома» запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться в онлайне школьникам, учителям и родителям, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.

Платформу протестировали уже более тысячи школ в 15 субъектах России. Ею пользуются 28 тысяч человек, утверждают в компании.

«Сферум» использует технологии «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Зарегистрироваться в сервисе можно с помощью VK Connect, в будущем появится регистрация учетной записи через Госуслуги.

Сервис позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.

Кроме того, в «Сферуме» можно общаться в чатах, делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами. Сейчас на платформе могут регистрироваться учителя и школьники, в ближайшее время это смогут делать и родители. Также появится возможность проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников.

#новость #ростелеком #mailrugroup

3 3 комментария
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3 комментария
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alex twit

1

Сберум

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Хороший

1

Опять айфон греется при просмотре вашего сайта :(

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Вячеслав Григорьев

–1

Зум для школоты и бюджетников, вот это конечно план на миллиард.
А пользоваться в основном будут инфоцыгане чтоб впаривать курсы по ноготочкам и html за 200к.

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