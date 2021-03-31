«Яндекс» запустит единую платформу для видеоблогеров Статьи редакции
Все видео с просмотрами переедут на новую платформу, но подписчики и комментарии не сохранятся.
- Единая платформа заработает на базе «Яндекс.Дзена» и объединит блогеров «Дзена» и «Эфира». В течение весны все видео блогеров соберут в обновлённом сервисе «Видео» — он будет объединен с главной страницей «Эфира».
- При переезде на платформу весь контент блогеров сохранится вместе с просмотрами. Пользователи смогут создать новый аккаунт или объединить канал из «Эфира» со своим блогом в «Дзене».
- Если у блогера подключена монетизация, в едином кабинете он должен будет заново подать заявку и принять оферту.
- Если у пользователя нет блога в «Дзене», ему нужно завести паспортные аккаунты в «Яндексе», а затем в настройках указать новые каналы. Либо видео из «Эфира» подтянутся в один канал «Дзена», который создастся по логину.
- Блогеры смогут отказаться от переезда — тогда они получат ссылку на скачивание своих видео.
- При переезде не сохранятся подписчики, комментарии и оценки — компания объясняет, что не сможет их перенести, так как аудитория в «Дзене» и «Эфире» разная.
Как хочется спросить: А куда ты уже не влез Яндекс?
А что в этом плохого? Яндекс - самая технологичная компания в России, как бы она многим не нравилась. И ты тоже пользуешься ее сервисами! Можешь рассказать почему у тебя очко бомбит, когда бизнес развивается?
Единственный сервис Яндекса, которым я до этого реально пользовался — Маркет, чтобы сравнить цены. После присоединения Беру они начали агрессивно проталкивать свой маркетплейс, а продавцов со слишком низкими ценами выдавливать под разными предлогами. Переехал на другой сервис.
А я тебя не спрашивал
Очень. Тебе и не снилось столько
Я не пользуюсь сервисами Яндекса, ни одним. Они работают плохо, вспомнить только тот же Беру, ныне закрывшийся, Яндекс поиск, Яндекс облако с загрузкой 0.5 мбайт, подписки на все что только можно и всовывание носа туда куда не надо.
ты хотел скзазать самая ущербная?
Я что хотел сказать - то и написал. Приведи пример самой технологичной компании России?
СБЕР, кстати, побольше, и технологичнее, это факт: у них банк, а не свистелки-перделки при поиске, как у Яндекса.
Сбер присасывается к другим компаниям и не пытается их развивать!
Из-за этого у них конфликты при слияниях. Так было с Яндексом, так и с Mail сейчас. Они покупают, а не разрабатывают!
Вон и баннер наверху прикрутили с сбер праймом. Теперь ещё больше спасиб😂
Это тебе так кажется посмотри на мир под другим углом, а не только жителя РФ и тогда ты все поймёшь 😄
А в чём проблема? В связи с тем какую цензуру в последнее время развёл youtube, альтернативная платформа для видео блогеров очень актуальна.
Я так понимаю, когда замедлят YouTube,, всем недовльным предложат.... переехать в "Эфир"
Ну все, теперь YouTube можно блокировать.. мы готовы :D
Сегодня день Яндекса?
Блоги компаний
Показать еще