Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» запустит единую платформу для видеоблогеров Статьи редакции

Все видео с просмотрами переедут на новую платформу, но подписчики и комментарии не сохранятся.

  • Единая платформа заработает на базе «Яндекс.Дзена» и объединит блогеров «Дзена» и «Эфира». В течение весны все видео блогеров соберут в обновлённом сервисе «Видео» — он будет объединен с главной страницей «Эфира».
  • При переезде на платформу весь контент блогеров сохранится вместе с просмотрами. Пользователи смогут создать новый аккаунт или объединить канал из «Эфира» со своим блогом в «Дзене».
  • Если у блогера подключена монетизация, в едином кабинете он должен будет заново подать заявку и принять оферту.
  • Если у пользователя нет блога в «Дзене», ему нужно завести паспортные аккаунты в «Яндексе», а затем в настройках указать новые каналы. Либо видео из «Эфира» подтянутся в один канал «Дзена», который создастся по логину.
  • Блогеры смогут отказаться от переезда — тогда они получат ссылку на скачивание своих видео.
  • При переезде не сохранятся подписчики, комментарии и оценки — компания объясняет, что не сможет их перенести, так как аудитория в «Дзене» и «Эфире» разная.

#новость #яндекс

2102 просмотров
37 37 комментариев
10
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 37, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 227935, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 31 Mar 2021 13:15:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Даниэль Фельдман

25

короче, вместо раздельного сбора мусора теперь один бачок

Ответить

Иван Иванов

11

Ну вот, шизоиды только Дзен освоили, а теперь заново разбираться надо

Ответить

Даниил Поляков

5

Как хочется спросить: А куда ты уже не влез Яндекс?

Ответить

Johnny Vorony

Даниил
0

А что в этом плохого? Яндекс - самая технологичная компания в России, как бы она многим не нравилась. И ты тоже пользуешься ее сервисами! Можешь рассказать почему у тебя очко бомбит, когда бизнес развивается? 

Ответить

Roman Trifonov

Johnny
6

Единственный сервис Яндекса, которым я до этого реально пользовался — Маркет, чтобы сравнить цены. После присоединения Беру они начали агрессивно проталкивать свой маркетплейс, а продавцов со слишком низкими ценами выдавливать под разными предлогами. Переехал на другой сервис. 

Ответить

Johnny Vorony

Roman
–8

А я тебя не спрашивал 

Ответить

Andrei

Johnny
3

Много платят за хвалебные комменты о Яндексе хоть?)

Ответить

Johnny Vorony

Andrei
–1

Очень. Тебе и не снилось столько

Ответить

Andrei

Johnny
–4

Тогда хотя бы понятен ваш бред о "самая технологическая компания")

Ответить

Johnny

Andrei
0

Приведи пример "не бреда". А то дизлайкать все могут, а аргументировать нет!

Ответить

Andrei

Johnny
–4

Мне за комменты не платят, увы, поэтому бесплатно тут вам объяснять очевидные вещи я не буду)

Ответить

Johnny

Andrei
4

Когда нечего сказать - проще так ответить, конечно же.

Ответить

Кирилл Загоскин

Roman
0

Даже такси не использовали?

Ответить

Даниил Поляков

Johnny
3

Я не пользуюсь сервисами Яндекса, ни одним. Они работают плохо, вспомнить только тот же Беру, ныне закрывшийся, Яндекс поиск, Яндекс облако с загрузкой 0.5 мбайт, подписки на все что только можно и всовывание носа туда куда не надо.

Ответить

Johnny Vorony

Даниил
–2

Все с тобой ясно. Школу закончишь - заговоришь по другому

Ответить

Алексей Штейн

Johnny
0

ты хотел скзазать самая ущербная?

Ответить

Johnny Vorony

Алексей
0

Я что хотел сказать - то и написал. Приведи пример самой технологичной компании России? 

Ответить

Золотое Руно

Johnny
0

СБЕР, кстати, побольше, и технологичнее, это факт: у них банк, а не свистелки-перделки при поиске, как у Яндекса.

Ответить

Johnny Vorony

Золотое
2

Сбер присасывается к другим компаниям и не пытается их развивать!
Из-за этого у них конфликты при слияниях. Так было с Яндексом, так и с Mail сейчас. Они покупают, а не разрабатывают!

Ответить

Valentin G

Johnny
0

Вон и баннер наверху прикрутили с сбер праймом. Теперь ещё больше спасиб😂

Ответить

Руслан Агаев

Johnny
0

Это тебе так кажется посмотри на мир под другим углом, а не только жителя РФ и тогда ты все поймёшь 😄

Ответить

Игорь Маренков

Даниил
2

А в чём проблема? В связи с тем какую цензуру в последнее время развёл youtube, альтернативная платформа для видео блогеров очень актуальна.

Ответить

CallMeBeardman !

6

На! Получи, YouTube!

Ответить

Andrei Smirnovsky

4

Минус на минус тут не даст плюс)

Ответить

Руслан Литвинов

4

Я так понимаю, когда замедлят YouTube,, всем недовльным предложат.... переехать в "Эфир"

Ответить

Dear Moscow,

4

𝗬𝗮𝗧𝘂𝗯𝗲

Ответить

Александр Сергеевич

3

Ну все, теперь YouTube можно блокировать.. мы готовы :D

Ответить

alex twit

Александр
1

Тихо, они читают!

Ответить

alex twit

2

Сегодня день Яндекса?

Ответить

Влад Борщ

alex
4

Я думал он завтра

Ответить

Raimond Vladimirov

alex
3

Яндекс.День

Ответить

alex twit

Raimond
1

Дзень

Ответить

vitaly opansky

3

хотели сделать русский ответ ютьюбу, а получилось как всегда

Ответить

Nikolay Kenig

1

Как тебе такое
Стив Возняк!

Ответить

Виктор Булов

0

Позовут какую-нибудь туфту вроде моргенштерна для раскрутки

Ответить

Artemy

0

А не жирно будет?

Ответить

Территориальный дым

0

Яндекс сегодня на коне прям

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Aitarget
Подписан
Отписаться
Как избежать выгорания аудитории в Facebook-рекламе? Кейс агентства Sabit.ru
Практически никак. С выгоранием аудитории может столкнуться любой рекламодатель, даже если кампании настроены правильно…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Как участвовать в научных исследованиях с помощью проекта Experion
Принять участие в изучении галактик или клеток мозга, если из исследовательского опыта у вас только выращивание лука в…
0
Httpool
Подписан
Отписаться
Компания Httpool получила престижную награду Partner Champion от LinkedIn по итогам 2020 года
Компания Httpool, эксклюзивный партнер LinkedIn по продаже рекламы на 18 рынках Европы, включая Центрально-Восточную Ев…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
alex twit
за день
Че-т как-то не оч
«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

Алексей Пашутин

Как я открыл кафе и за месяц…

Gre Li

«Яндекс» сменил логотип…

Роман Рабочий

Я интроверт — не люблю…

UX-Марафон

20 советов из книги «Добавьте в…

Руслан Сабитов

Как техподдержке из 4 человек…

Алексей Струков

Я интроверт — не люблю…

irmr

Я интроверт — не люблю…

Денис К

Я открыл брокерский счет в…

Игорь Маренков

«Яндекс» запустит единую…

Михаил Федотов

«Яндекс» сменил логотип…

Кирилл Загоскин

«Яндекс» запустит единую…

Alexander…

Почему нужно ехать в Аргентину…

Алексей Пашутин

Как я открыл кафе и за месяц…

Кирилл Попов

Что стоит за реализацией самой…

Борис Васильев

«Пью в день по 20 таблеток, как…

Ilya Novikov

Как техподдержке из 4 человек…

Ренат Лотфуллин

«Яндекс» сменил логотип…

Я не скажу свое…

«Яндекс» запустит единую…

Leonid Lapidus

В приложении «Тинькофф» номера…

Pavel Rusanov

Мы наняли 120+ разработчиков…
null