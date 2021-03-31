 У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию

Женские голоса голосовых помощников укрепляют вредные гендерные стереотипы, говорилось в исследовании ООН.

Apple убрала у Siri «женский голос» по умолчанию — пользователи, использующие помощник, смогут самостоятельно выбрать голос для него при настройке устройств, пишет TechCrunch. Изменения пока в бета-версии iOS 14.5., которую компанию выпустила 31 марта.

Компания впервые разрешает пользователю самому выбрать голос прямо с момента запуска — сейчас в большинстве стран Siri говорит женским голосом по умолчанию, но его можно изменить в настройках. На некоторых языках Siri по умолчанию использует мужской голос, отмечает издание.

Apple также добавила два новых голоса Siri для англоязычных пользователей и обновит голоса Siri в Ирландии, России и Италии. Теперь Siri обрабатывает 25 млрд запросов в месяц на более чем 500 млн устройств и поддерживает 21 язык в 36 странах, отмечает издание.

В марте ООН опубликовала исследование, в котором объяснила, что голосовые помощники с женскими именам укрепляют вредные гендерные стереотипы — например, о том, что женщины послушные и всегда готовы помочь независимо от того, что у него просит «командир».