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Рая Хачатрян

У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию — Apple разрешит пользователям самим выбрать его при запуске Статьи редакции

Женские голоса голосовых помощников укрепляют вредные гендерные стереотипы, говорилось в исследовании ООН.

Apple убрала у Siri «женский голос» по умолчанию — пользователи, использующие помощник, смогут самостоятельно выбрать голос для него при настройке устройств, пишет TechCrunch. Изменения пока в бета-версии iOS 14.5., которую компанию выпустила 31 марта.

Компания впервые разрешает пользователю самому выбрать голос прямо с момента запуска — сейчас в большинстве стран Siri говорит женским голосом по умолчанию, но его можно изменить в настройках. На некоторых языках Siri по умолчанию использует мужской голос, отмечает издание.

Apple также добавила два новых голоса Siri для англоязычных пользователей и обновит голоса Siri в Ирландии, России и Италии. Теперь Siri обрабатывает 25 млрд запросов в месяц на более чем 500 млн устройств и поддерживает 21 язык в 36 странах, отмечает издание.

В марте ООН опубликовала исследование, в котором объяснила, что голосовые помощники с женскими именам укрепляют вредные гендерные стереотипы — например, о том, что женщины послушные и всегда готовы помочь независимо от того, что у него просит «командир».

#новость #apple #siri

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36 36 комментариев
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36 комментариев
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Anton Prikhodko

6

О, точно, активисты до Siri же ещё не добрались. Но Apple молодцы, как всегда на шаг впереди)

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Sam Muradovich

1

Что будут делать создатели Алисы. Там «вредный гендерный стереотип» в самом названии. Может быть «АлисО»?!

Ответить

Кека Пека

Sam
13

алиса будет говорить голосом кинчева

Ответить

Artemy

Кека
0

#времяславян

Ответить

Юрий Белоножкин

Sam
5

Ничего не будут, в России не наросла критическая масса (см. комментарии к этой новости)

Ответить

Ничего личного, но

6

УРА! 
Равноправие!

Ответить

Ничего личного, но

Ничего
0

Шучу, так всё равно, если честно 

Ответить

Илья Михайлов

1

Лучше бы делали ассистентов умнее, а не внедряли столь сомнительные нововведения

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Vladimir Sokolov

2

И его будут звать - Сир 🤴

Ответить

Вася Пражкин

Vladimir
0

Для России - Серый

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Максим Морозов

–7

А когда они разрешать отключать мерзкий звук при включении компа ?
И привязывать зарплатную карту МИР к АпплеПей ?
Или Путину надо будет ещё раз заслать 150к$ на выборы Трампа (как пишет Вашингтон Пост), чтобы он в США бардак прекратил ? И придавил богомерзкую Эпппл..., может они тогда научатся  делать телефоны лучше  и дешевле чем Хуавей.

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Denis Fedorets

Максим
2

в смысле отключать звук? с добрым утромъ! меню  > System Preferences>Sound>Sound Effects>Play sound on startup

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Андрей Николаев

–1

Голос азиата-негро-гея добавить не забудьте. А то ущемите еще кого-нибудь ненароком.

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KINCH

1

 У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию

Ответить

Artemy

KINCH
0

Кинч, мужской голос Алисы.

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Mika

1

Слышал, когда Яндекс Навигатор запускали в Грузии, были сложности с тем, что водители отказывались пользоваться из-за женского голоса. Аргументировали тем, что какая-то женщина не может указывать настоящим джигитам куда и как ехать. Сменили голос по умолчанию на мужской и проблема решилась. Такие нравы.

Ответить

invasev

–1

По умолчанию сразу голосок манерного гея.

Ответить

Хозяин

invasev
0

трансгея

Ответить

Борис Брянчанинов

0

Наши ГП все "женщины", по-моему, кстати 

Ответить

Рая Хачатрян

Борис
2

есть Марвин, например
https://vc.ru/tech/98971

Ответить

Борис Брянчанинов

Рая
0

А, точно!

Ответить

Антон Курочкин

Борис
0

А как же Олег ??

Ответить

Борис Брянчанинов

Антон
1

А Олег есть в станции/колонке? 
Или это не показатель?

Ответить

Александр Ковтонюк

0

Простите, а когда добавят голоса Жириновского и Бондарчука?

Ответить

Сергей Милосердов

0

Вроде и очередной псевдотолерантный бред, но с другой стороны так то да, почему человек сам не может решать, чей голос ему приятнее слушать.

Ответить

Глеб Щавлев

0

Требую голос Гланца 

Ответить

John Doe

0

https://youtu.be/OWpSYn40eLc?t=85

Ответить

Богдан Бернатек

0

Скоро можно будет выбрать мужское имя, вместо Сири

Ответить

Поджог Сараев

0

Женские голоса голосовых помощников укрепляют вредные гендерные стереотипы

Когда увидел заголовок и зашел пошутить в комментах, а твоя шутка оказалась официальной позицией ООН

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Нет ли стереотипности в выборе мужского голоса в качестве основного? Нет ли гендерного неравенства в этом случае?

Ответить

Sergei Bakharev

Sergei
0

Где сказано, что мужской будет в качестве основного? 

Ответить

Михаил Белов

0

.

Ответить

Sergei Bakharev

0

Наконец-то. Уже затр*хало, что женские голоса пихают во весь customer assistance.  

Ответить

Pavel Voronkov

0

Нужно больше голосов. Дроздова, или Левитана 😁🙃

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Алексей Майборода

0

Я пересмотривал на днях Her(Она) и там при установке этой чудо-ОС персонажа Феникса спросили, какой голос он хочет. Фильм, кстати, 2013 года

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Artemy

0

У меня давно уже стоит мужской голос с индийским акцентом. Ощущения странные.

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