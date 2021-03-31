У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию — Apple разрешит пользователям самим выбрать его при запуске Статьи редакции
Женские голоса голосовых помощников укрепляют вредные гендерные стереотипы, говорилось в исследовании ООН.
Apple убрала у Siri «женский голос» по умолчанию — пользователи, использующие помощник, смогут самостоятельно выбрать голос для него при настройке устройств, пишет TechCrunch. Изменения пока в бета-версии iOS 14.5., которую компанию выпустила 31 марта.
Компания впервые разрешает пользователю самому выбрать голос прямо с момента запуска — сейчас в большинстве стран Siri говорит женским голосом по умолчанию, но его можно изменить в настройках. На некоторых языках Siri по умолчанию использует мужской голос, отмечает издание.
Apple также добавила два новых голоса Siri для англоязычных пользователей и обновит голоса Siri в Ирландии, России и Италии. Теперь Siri обрабатывает 25 млрд запросов в месяц на более чем 500 млн устройств и поддерживает 21 язык в 36 странах, отмечает издание.
В марте ООН опубликовала исследование, в котором объяснила, что голосовые помощники с женскими именам укрепляют вредные гендерные стереотипы — например, о том, что женщины послушные и всегда готовы помочь независимо от того, что у него просит «командир».
О, точно, активисты до Siri же ещё не добрались. Но Apple молодцы, как всегда на шаг впереди)
Что будут делать создатели Алисы. Там «вредный гендерный стереотип» в самом названии. Может быть «АлисО»?!
Ничего не будут, в России не наросла критическая масса (см. комментарии к этой новости)
УРА!
Равноправие!
Лучше бы делали ассистентов умнее, а не внедряли столь сомнительные нововведения
И его будут звать - Сир 🤴
А когда они разрешать отключать мерзкий звук при включении компа ?
И привязывать зарплатную карту МИР к АпплеПей ?
Или Путину надо будет ещё раз заслать 150к$ на выборы Трампа (как пишет Вашингтон Пост), чтобы он в США бардак прекратил ? И придавил богомерзкую Эпппл..., может они тогда научатся делать телефоны лучше и дешевле чем Хуавей.
в смысле отключать звук? с добрым утромъ! меню > System Preferences>Sound>Sound Effects>Play sound on startup
Голос азиата-негро-гея добавить не забудьте. А то ущемите еще кого-нибудь ненароком.
У Siri больше не будет женского голоса по умолчанию
Слышал, когда Яндекс Навигатор запускали в Грузии, были сложности с тем, что водители отказывались пользоваться из-за женского голоса. Аргументировали тем, что какая-то женщина не может указывать настоящим джигитам куда и как ехать. Сменили голос по умолчанию на мужской и проблема решилась. Такие нравы.
Наши ГП все "женщины", по-моему, кстати
А как же Олег ??
Вроде и очередной псевдотолерантный бред, но с другой стороны так то да, почему человек сам не может решать, чей голос ему приятнее слушать.
Женские голоса голосовых помощников укрепляют вредные гендерные стереотипы
Когда увидел заголовок и зашел пошутить в комментах, а твоя шутка оказалась официальной позицией ООН
Нет ли стереотипности в выборе мужского голоса в качестве основного? Нет ли гендерного неравенства в этом случае?
Наконец-то. Уже затр*хало, что женские голоса пихают во весь customer assistance.
Я пересмотривал на днях Her(Она) и там при установке этой чудо-ОС персонажа Феникса спросили, какой голос он хочет. Фильм, кстати, 2013 года
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