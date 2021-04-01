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Рая Хачатрян

Индийский сервис по распознаванию речи для колл-центров Uniphore привлёк $140 млн от фонда АФК «Система» и других Статьи редакции

Компания может быть оценена в $650-700 млн, писало в феврале Economic Times.

  • Индийский стартап Uniphore провёл раунд D и привлёк $140 млн. Ведущим инвестором стал фонд Sorenson Capital Partners, в раунде также участвовал уже инвестировавший в сервис Sistema Asia Fund, сообщили vc.ru в фонде, но размер инвестиций не раскрыли.
  • К существующим инвесторам присоединились Serena Capital, Sanabil Investments и Cisco Investments. Новый раунд — крупнейший для Uniphore. В раунде C она привлекла $51 млн, а за всё время работы — $210 млн.
  • Uniphore основали в 2008 году Рави Сараоги и Умеш Сачдев. Компания разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации работы колл-центров. У стартапа есть офисы в США, Индии и Сингапуре.
  • Деньги стартап направит на развитие технологий. Uniphore планирует развивать ИИ для видео — для этого в начале 2021 года стартап купил Emotion Research Labs. Компания разрабатывала программное обеспечение для определения эмоций и вовлеченности в видео.
  • Uniphore также намерена применить свои технологии для автоматизации процессов в сфере безопасности, добавили в фонде.
  • В 2022 году стартап планирует получить выручку в размере $100 млн. Текущую выручку, прибыль и оценку компания не раскрывает. В феврале 2021 года издание Economic Times писало, что стартап ведёт переговоры с инвесторами и может быть оценён в $650-700 млн.

#новость #инвестиции #афксистема

551 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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alex twit

4

Uniwhore

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Gavroche

alex
0

А ты умеешь в английский)

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Andreas Lapueros

2

Бгг если его тренировали на индусском английском, то нормальную человеческую речь он не поймёт никогда ))

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Slava Itprofi

Andreas
0

Зато когда сервис не понимает речь, он начинает танцевать 😅

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Чит Чат

–1

Зачем им это? Таких проектов бесплатно пруд пруди

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