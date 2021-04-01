Индийский сервис по распознаванию речи для колл-центров Uniphore привлёк $140 млн от фонда АФК «Система» и других Статьи редакции
Компания может быть оценена в $650-700 млн, писало в феврале Economic Times.
- Индийский стартап Uniphore провёл раунд D и привлёк $140 млн. Ведущим инвестором стал фонд Sorenson Capital Partners, в раунде также участвовал уже инвестировавший в сервис Sistema Asia Fund, сообщили vc.ru в фонде, но размер инвестиций не раскрыли.
- К существующим инвесторам присоединились Serena Capital, Sanabil Investments и Cisco Investments. Новый раунд — крупнейший для Uniphore. В раунде C она привлекла $51 млн, а за всё время работы — $210 млн.
- Uniphore основали в 2008 году Рави Сараоги и Умеш Сачдев. Компания разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации работы колл-центров. У стартапа есть офисы в США, Индии и Сингапуре.
- Деньги стартап направит на развитие технологий. Uniphore планирует развивать ИИ для видео — для этого в начале 2021 года стартап купил Emotion Research Labs. Компания разрабатывала программное обеспечение для определения эмоций и вовлеченности в видео.
- Uniphore также намерена применить свои технологии для автоматизации процессов в сфере безопасности, добавили в фонде.
- В 2022 году стартап планирует получить выручку в размере $100 млн. Текущую выручку, прибыль и оценку компания не раскрывает. В феврале 2021 года издание Economic Times писало, что стартап ведёт переговоры с инвесторами и может быть оценён в $650-700 млн.
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5 комментариев
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Бгг если его тренировали на индусском английском, то нормальную человеческую речь он не поймёт никогда ))
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