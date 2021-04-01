Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» привлёк 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей Статьи редакции
Стартап с помощью сети специальных станций сдаёт в аренду аккумуляторы для смартфонов.
«Бери заряд!» привлёк инвестиции от бизнес-ангелов: Богдана Леонова (9,34%), Валерия Иванова (5,21%) и Аллы Мерман (5,21%), а также Александра Кабатова (3%). Об этом пишет Forbes.
По данным «Контур.Фокуса», у основателя стартапа Кирилла Кулакова осталась доля в 50,93%. В компании уточнили изданию, что инвесторы вложили 102 млн рублей в капитал, 247 млн рублей — в новые станции в Москве и Санкт-Петербурге, ещё 82 млн рублей — в выкуп долей ранних инвесторов.
По словам Кулакова, часть инвесторов обязалась также инвестировать в оборудование. «Некоторые новые инвесторы получили только доли в компании, а другие захотели получать регулярный доход, поэтому инвестировали и в капитал, и в оборудование. Мы, в свою очередь, будем платить инвесторам 50% выручки за вычетом прямых расходов ежемесячно», — объяснил предприниматель.
Инвестиционный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Козлов объяснил Forbes, что подобные сделки очень редки для российского рынка: «В случае с “Бери заряд!” те, кто вложился в оборудование стали не только инвесторами, но и франчайзи. Такая структура подчеркивает готовность компании пойти навстречу инвестору».
Кулаков утверждает, что компания получила оценку в 1,35 млрд рублей по той части инвестиций, которая пошла в капитал: стартап и инвесторы смотрели на выручку за будущие 12 месяцев и применяли к ней мультипликатор. Какой именно, основатель сервиса не уточнил.
Что известно о стартапе
Кирилл Кулаков запустил «Бери Заряд!» в 2018 году в Москве. Сервис устанавливает в кафе, клубах и торговых центрах специальные станции, на которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для смартфона или другого устройства. В 2019 году стартап запустил франшизу, пишет Forbes.
По собственным данным, всего у проекта свыше 3000 автоматов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Туле и других городах. Три четверти станций принадлежит франчайзи, пишет издание.
Кулаков рассказал Forbes, что в 2018 году услугами «Бери Заряд!» воспользовались более 1000 уникальных пользователей, к 2019 году — более 73 000, а в марте 2021 года — 85 000 человек. Аренда на сутки стоит 100 рублей.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Заряд!» в 2019 году составила около 94,5 млн рублей, чистая прибыль — 28,6 млн рублей. На конец 2020 года стартап получил 114,28 млн рублей выручки и 27,73 млн рублей убытка.
Кулаков объяснил убыток задержками поставок оборудования для франчайзи — выручку за него признали в 2021 году. По оценке предпринимателя, за первые четыре месяца выручка «Бери заряд!» составит минимум 160 млн рублей.
Не взлетит, увы.
Рукалицо, видел их станцию в гудмане, чужой брендиг, выбивается из дизайна ресторана, а можно заказать зарядную станцию со своим брендингом за 30к, но судя по всему для ленивых менеджров и так сойдет.
30к на наклейки под стиль помещения.
Что за конская цена за наклейку которая стоит 500₽ одной стороны
Заходишь в заведение, заказываешь блюда, маржинальность которых 300% и более, оставляешь чаевые отдельно, а тут тебе и говорят: «чтобы зарядить смартфон- арендуйте зарядку за деньги».
Вот обидно что рестораны всё ещё не взяли на вооружение.
Одно время в Питере можно было зайти в кафе и получить вместе с меню повербанк. Даже спрашивать не нужно было.
Круто, конечно. Тривиальная идея, а уже - миллиардный бизнес. Ашот с шавухой у трех вокзалов мог бы вообще долларовым миллиардеров стать.
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