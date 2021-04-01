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Таня Боброва

Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» привлёк 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей Статьи редакции

Стартап с помощью сети специальных станций сдаёт в аренду аккумуляторы для смартфонов.

15 15 комментариев
1336 просмотров

«Бери заряд!» привлёк инвестиции от бизнес-ангелов: Богдана Леонова (9,34%), Валерия Иванова (5,21%) и Аллы Мерман (5,21%), а также Александра Кабатова (3%). Об этом пишет Forbes.

По данным «Контур.Фокуса», у основателя стартапа Кирилла Кулакова осталась доля в 50,93%. В компании уточнили изданию, что инвесторы вложили 102 млн рублей в капитал, 247 млн рублей — в новые станции в Москве и Санкт-Петербурге, ещё 82 млн рублей — в выкуп долей ранних инвесторов.

По словам Кулакова, часть инвесторов обязалась также инвестировать в оборудование. «Некоторые новые инвесторы получили только доли в компании, а другие захотели получать регулярный доход, поэтому инвестировали и в капитал, и в оборудование. Мы, в свою очередь, будем платить инвесторам 50% выручки за вычетом прямых расходов ежемесячно», — объяснил предприниматель.

Инвестиционный директор Skolkovo Ventures Дмитрий Козлов объяснил Forbes, что подобные сделки очень редки для российского рынка: «В случае с “Бери заряд!” те, кто вложился в оборудование стали не только инвесторами, но и франчайзи. Такая структура подчеркивает готовность компании пойти навстречу инвестору».

Кулаков утверждает, что компания получила оценку в 1,35 млрд рублей по той части инвестиций, которая пошла в капитал: стартап и инвесторы смотрели на выручку за будущие 12 месяцев и применяли к ней мультипликатор. Какой именно, основатель сервиса не уточнил.

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Что известно о стартапе

Кирилл Кулаков запустил «Бери Заряд!» в 2018 году в Москве. Сервис устанавливает в кафе, клубах и торговых центрах специальные станции, на которых можно взять в аренду внешний аккумулятор для смартфона или другого устройства. В 2019 году стартап запустил франшизу, пишет Forbes.

По собственным данным, всего у проекта свыше 3000 автоматов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Туле и других городах. Три четверти станций принадлежит франчайзи, пишет издание.

Кулаков рассказал Forbes, что в 2018 году услугами «Бери Заряд!» воспользовались более 1000 уникальных пользователей, к 2019 году — более 73 000, а в марте 2021 года — 85 000 человек. Аренда на сутки стоит 100 рублей.

По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Заряд!» в 2019 году составила около 94,5 млн рублей, чистая прибыль — 28,6 млн рублей. На конец 2020 года стартап получил 114,28 млн рублей выручки и 27,73 млн рублей убытка.

Кулаков объяснил убыток задержками поставок оборудования для франчайзи — выручку за него признали в 2021 году. По оценке предпринимателя, за первые четыре месяца выручка «Бери заряд!» составит минимум 160 млн рублей.

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#новость #инвестиции #стартапы

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Биологический цветок

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несколько раз пользовался этим сервисом, удобная штука

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Tvg Gaminz

Биологический
1

Согласен, очень удобная штука)

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Aleksei Novikov

1

Не взлетит, увы.

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Sergei Timofeyev

Aleksei
2

Зато деньги по карманам положат.

Ответить

Truba Shatal

1

Рукалицо, видел их станцию в гудмане, чужой брендиг, выбивается из дизайна ресторана, а можно заказать зарядную станцию со своим брендингом за 30к, но судя по всему для ленивых менеджров и так сойдет.

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El'murza Alchakov

Truba
0

30к на наклейки под стиль помещения.
Что за конская цена за наклейку которая стоит 500₽ одной стороны

Ответить

Truba Shatal

1

Инвесторы слегка не в себе.

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Вазген Назарян

1

Заходишь в заведение, заказываешь блюда, маржинальность которых 300% и более, оставляешь чаевые отдельно, а тут тебе и говорят: «чтобы зарядить смартфон- арендуйте зарядку за деньги».

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Pavel Mukhunov

Вазген
0

Вот обидно что рестораны всё ещё не взяли на вооружение.
Одно время в Питере можно было зайти в кафе и получить вместе с меню повербанк. Даже спрашивать не нужно было.

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Ivan Bindus

0

Этим реально кто-то пользуется, ахренеть 0_о

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Nikita Rogatov

0

Чот цифры в статье не сходятся

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salon beauty nail art

0

классно!!!! отличный бизнес

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Вася Пражкин

0

Круто, конечно. Тривиальная идея, а уже - миллиардный бизнес. Ашот с шавухой у трех вокзалов мог бы вообще долларовым миллиардеров стать.

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Yury Kotov

0

В Китае это просто бомба!

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Федя Попырин

0

Не подскажите, а провода к телефону там есть? Возможно, встроенные в ПБ.

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