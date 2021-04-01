Сервисы
Рая Хачатрян

Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm стал доступен всем пользователям Windows Статьи редакции

И запустил бизнес-аккаунты.

  • mmhmm был доступен для Mac и в закрытой бета-версии Windows — теперь сервис могут скачать все желающие, сообщила компания в своём блоге.

  • Инструмент можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны и добавлять визуальные элементы в презентацию. Сервис бесплатный, но есть платные функции, которые стоят от $8,33 в месяц.

  • Компания также сообщила, что запустила корпоративные аккаунты. В разговоре с TechCrunch основатель и генеральный директор mmhmm Фил Либин сказал, что они запустили услугу, потому что заметили большое количество пользователей одних и тех же компаний.
  • За каждого своего работника компании будут платить столько же, сколько и при использовании обычного аккаунта — $8,33. Преимущества бизнес-профилей в том, что компания не будет оформлять подписку на каждого сотрудника и заплатит только за тех, кто использовали mmhmm в течение месяца.
  • Пользователи корпоративных аккаунтов могут совместно использовать одинаковые элементы дизайна презентаций, а у руководителей появится возможность управлять учетными записями сотрудников «под одной крышей» и приглашать их по ссылке.
  • Либин запустил mmhmm в июле 2020 года. Сервис доступен на Mac с ноября — тогда он вышел из беты.

#новость #mmhmm

1269 просмотров
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Vasya Ivanov

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Название просто ужасное

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Eugene Danilov

Vasya
10

Прекрасное название. Выделяется из 10 тысяч безликих названий, которые забываешь через минуту

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invasev

Vasya
0

жоопхуеведофил, да действительно.

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alex twit

3

Mmhmm - это из Байдена?

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John Rickman

alex
2

Да, третий том.

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Evgeny Boyko

John
1

Он же его сжег следом за вторым!

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invasev

Evgeny
0

Он первый использовал для унитаза!

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Pavel Zakharov

alex
0

mhhhm это 

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invasev

alex
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Из приветственной речи.

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