Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm стал доступен всем пользователям Windows Статьи редакции
И запустил бизнес-аккаунты.
mmhmm был доступен для Mac и в закрытой бета-версии Windows — теперь сервис могут скачать все желающие, сообщила компания в своём блоге.
Инструмент можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны и добавлять визуальные элементы в презентацию. Сервис бесплатный, но есть платные функции, которые стоят от $8,33 в месяц.
- Компания также сообщила, что запустила корпоративные аккаунты. В разговоре с TechCrunch основатель и генеральный директор mmhmm Фил Либин сказал, что они запустили услугу, потому что заметили большое количество пользователей одних и тех же компаний.
- За каждого своего работника компании будут платить столько же, сколько и при использовании обычного аккаунта — $8,33. Преимущества бизнес-профилей в том, что компания не будет оформлять подписку на каждого сотрудника и заплатит только за тех, кто использовали mmhmm в течение месяца.
- Пользователи корпоративных аккаунтов могут совместно использовать одинаковые элементы дизайна презентаций, а у руководителей появится возможность управлять учетными записями сотрудников «под одной крышей» и приглашать их по ссылке.
- Либин запустил mmhmm в июле 2020 года. Сервис доступен на Mac с ноября — тогда он вышел из беты.
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9 комментариев
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1
Название просто ужасное
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10
Прекрасное название. Выделяется из 10 тысяч безликих названий, которые забываешь через минуту
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3
Mmhmm - это из Байдена?
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2
Да, третий том.
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1
Он же его сжег следом за вторым!
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