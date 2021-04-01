mmhmm был доступен для Mac и в закрытой бета-версии Windows — теперь сервис могут скачать все желающие, сообщила компания в своём блоге.

Инструмент можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны и добавлять визуальные элементы в презентацию. Сервис бесплатный, но есть платные функции, которые стоят от $8,33 в месяц.