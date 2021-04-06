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Сервис монетизации стримов DonationAlerts создал платформу для взаимодействия стримеров и брендов, сообщил vc.ru его представитель. С её помощью стримеры могут получить предложения от компаний и размещать у себя их рекламу.

Для этого на сайте DonationAlerts разработали рекламный кабинет компании, где можно выбрать инструменты продвижения: баннеры, сообщения от чат-бота, трансляция игры рекламодателя и другие. Доступны также интерактивные форматы — брендированные стикеры, игровые сундуки, аудиореклама.

Рекламные инструменты почти полностью автоматизированы, говорят в сервисе. Компания выбирает нужный для рекламы сегмент стримеров, а затем они получают рекламное предложение в личном кабинете. Бренд может оплачивать рекламу за показы или совершение целевых действий, отмечают в DonationAlerts.

Сам сервис не берёт комиссию, заработок зависит от контракта: иногда он получает процент от продаж, в других случаях — фиксированный платеж, добавляют в компании. От донатов DonationAlerts взимает комиссию в 7%.

В начале 2020 года DonationAlerts тестировал размещение рекламы у стримеров по реферальной программе: стример и сервис получали комиссии с продаж, если зрители переходили по ссылке из эфира и совершали покупку. За это время у стримеров рекламу купили AliExpress, «ВКонтакте» и Nivea.

Сервис DonationAlerts создан в 2015 году, с его помощью можно организовать сбор пожертвований во время трансляций на YouTube, Twitch и Hitbox, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласники» и Facebook, говорится на сайте. Деньги можно перевести с банковской карты, баланса телефона, а также через платёжные сервисы VK Pay, WebMoney, Qiwi, «ЮMoney» и PayPal.

В 2017 году сервис купила Mail.ru Group. В DonationAlerts не раскрывают выручку, но отмечают, что она выросла на 54% в 2020 году. Сейчас на сайте зарегистрировано около 4 млн стримеров — согласно данным агентства Wanta Group на 2019 год, его использовали 85% стримеров, которые принимают донаты через сервисы.