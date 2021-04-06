Принадлежащий Mail.ru Group сервис донатов DonationAlerts разрешил брендам покупать рекламу у стримеров Статьи редакции
Сейчас на сайте зарегистрировано около 4 млн пользователей.
Сервис монетизации стримов DonationAlerts создал платформу для взаимодействия стримеров и брендов, сообщил vc.ru его представитель. С её помощью стримеры могут получить предложения от компаний и размещать у себя их рекламу.
Для этого на сайте DonationAlerts разработали рекламный кабинет компании, где можно выбрать инструменты продвижения: баннеры, сообщения от чат-бота, трансляция игры рекламодателя и другие. Доступны также интерактивные форматы — брендированные стикеры, игровые сундуки, аудиореклама.
Рекламные инструменты почти полностью автоматизированы, говорят в сервисе. Компания выбирает нужный для рекламы сегмент стримеров, а затем они получают рекламное предложение в личном кабинете. Бренд может оплачивать рекламу за показы или совершение целевых действий, отмечают в DonationAlerts.
Сам сервис не берёт комиссию, заработок зависит от контракта: иногда он получает процент от продаж, в других случаях — фиксированный платеж, добавляют в компании. От донатов DonationAlerts взимает комиссию в 7%.
В начале 2020 года DonationAlerts тестировал размещение рекламы у стримеров по реферальной программе: стример и сервис получали комиссии с продаж, если зрители переходили по ссылке из эфира и совершали покупку. За это время у стримеров рекламу купили AliExpress, «ВКонтакте» и Nivea.
Сервис DonationAlerts создан в 2015 году, с его помощью можно организовать сбор пожертвований во время трансляций на YouTube, Twitch и Hitbox, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Однокласники» и Facebook, говорится на сайте. Деньги можно перевести с банковской карты, баланса телефона, а также через платёжные сервисы VK Pay, WebMoney, Qiwi, «ЮMoney» и PayPal.
В 2017 году сервис купила Mail.ru Group. В DonationAlerts не раскрывают выручку, но отмечают, что она выросла на 54% в 2020 году. Сейчас на сайте зарегистрировано около 4 млн стримеров — согласно данным агентства Wanta Group на 2019 год, его использовали 85% стримеров, которые принимают донаты через сервисы.
Среди других популярных среди стримеров сервисов Wanta Group называет StreamLabs и DonatePay — ими пользуются 11% и 7% соответственно. Помимо них стримеры используют StreamElements, QIWI Donate, «Я.Стример», GamingForGood, на которые приходится суммарно около 3% респондентов.
Мне, как пользователю DA это нововведение показалось "странно" хорошим. Странно, потому что чего-то хорошего от Mail Group не ожидал. А хорошим, потому что как ни крути, это позволит получать дополнительный заработок, за фоновую рекламу каких-нибудь бритв жилет на 5 секунд
Сразу побежал проверять)
И как обычно, на фоне хороших новостей, акции mail еще упадут, мой любимый клиент)
хм, интересно..
то есть раньше это работало так, что рекламодатель сам искал стримеров и оценивал, сейчас же достаточно внести условия в сервис и тебе будет предложен стример на основании твоих запросов или только сам стример решит интересно ему твое предложение или нет.
Ну видимо это будет актуально для массовых предложений со стороны рекламодателей, да бы у каждого стримера есть своя цена на рекламу, а в этой ленте предложений далеко не всем зайдет она, когда все решается индивидуально..
Посмотрим, будет интересно последить за этим.
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