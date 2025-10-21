Популярное
Артур Томилко
Сервисы

«Т-Банк» запустил сервис по подготовке консалтинговых исследований для среднего и крупного бизнеса

Они содержат анализ конкретных сфер и потребительского поведения, а также рекомендации по работе с клиентами.

  • Сервис работает на базе аналитической платформы T-Data, которая включает базу обезличенных данных по транзакциям 52 млн клиентов «Т-Банка», пользователей сервиса «Т-Город» и 1,5 млн клиентов-юрлиц, рассказали в компании.
  • Он предназначен для производителей и продавцов товаров повседневного спроса, аптек, компаний из сфер гостиничного и ресторанного бизнеса, электронной коммерции, моды и других отраслей.
  • Сервис позволяет по запросу получить «комплексное исследование» конкретной ниши с учётом динамики продаж, потребительских трендов, сезонности и «аномалий».
  • Например, узнать что, где, как и когда покупают клиенты банка, составить портрет покупателя, получить аналитику по конкурентам и рекомендации по эффективным каналам коммуникации.
  • Подготовленные исследования передаются только заказчику и не публикуются в открытом доступе, отмечают в «Т-Банке».

#новости #тбанк

