«Тинькофф» запустил речевую аналитику для бизнеса: сервис может расшифровывать звонки и определять сарказм Статьи редакции
Облачная версия сервиса стоит от 0,8 рублей за минуту разговора.
Сервис речевой аналитики поможет бизнесу автоматически расшифровывать большие объемы телефонных звонков и анализировать их, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Этот инструмент поможет колл-центрам, маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям и другим, говорят в банке.
ИИ может анализировать все разговоры операторов с клиентами в онлайн-режиме, отправлять уведомления в отдел контроля качества и формировать отчёты. Сервис позволяет сортировать звонки: например, по дате, фамилии оператора, успешности разговора и так далее.
Система также может выполнить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям — например, можно найти все звонки с негативными словами со стороны клиента или оператора. Платформа распознаёт не только слова, но и отрицательные эмоции: может уловить сарказм, когда клиент сказал «Спасибо».
Речевую аналитику «Тинькофф» можно подключить на сайте компании. Она предлагает два варианта подписки: облачная версия, которая анализирует звонки на серверах «Тинькофф», стоит от 0,8 рублей за минуту разговора, а цена коробочной версии, работающей на внутренних серверах компании, обсуждается индивидуально.
«Тинькофф» уже предлагает колл-центрам технологии и продаёт услуги своих домашних операторов малому и среднему бизнесу. Две тысячи минут звонков такого колл-центра обойдутся в 30 000 рублей.
Имхо, абсолютно бесполезная тема, особенно в продажах.
Хорошая тема, можно не отслушивать беседы клиентов с операторами в ручном режиме. Это экономит много рабочих часов.
НЬЮ-ЙОРК, 8 октября 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) - Ожидается, что глобальный рынок речевой аналитики будет расти со среднегодовыми темпами 19,2% в течение прогнозируемого периода, а его размер прогнозируется на уровне 2 963,5 млн долларов США к 2024 году.
Так и я написала, что особенно в продажах )
Продающий колл-центр и поддержка каких -либо услуг это 2 огромные разницы
Недовольных клиентов можно найти с помощью оценки звонка при его завершении.
Ну и плюс любые даже самые маленькие помехи не дают речевой аналитике расшифровать речь правильно, если человек в машине, на улице, с маленьким ребёнком, у человека есть акцент и.т.п о корректной расшифровке можно только мечтать
Скажу проще. Без сервисов речевой аналитики уже сейчас ни один крупный колл-центр не может работать эффективно.
Вы ошибаетесь насчет качества распознавания, с этим проблем почти не возникает. Ничтожный процент слов распознаются некорректно – это сложные названия компаний, например. Дефекты речи/акцент/посторонние шумы не оказывают влияния на результат. Таких сервисов сейчас много, попробуйте любой и убедитесь сами.
Речевая аналитика никогда не оценит тон менеджера, желание помочь, эмпатию, можно презентовать продукт стандартными фразами, а можно использовать сторетелинг под потребности клиента.
По моему опыту больше всего продают не те, кто отрабатывает чек-лист и скрипт, а кто действительно хочет помочь клиенту решить его проблему.
Вы физически не сможете прослушать все беседы с клиентами, у вас в сутках 24 часа, а колл-центр наговаривает тысячи часов.
Речевая аналитика всего лишь поможет вам найти того оператора, который не справляется с простейшими шаблонами поведения. И, поверьте, именно он окажется тем человеком, который не справляется со сторителлингом, который вас так волнует.
Бесполезно в продажах, когда один из основных/основной канал связи и взаимодействий потребителя продукта компании с самой компанией происходит через колл центр? Когда это напрямую сказывается на качестве оказания услуг во времена мощнейшей конкуренции на высокотехнологичном рынке, где каждый стремится улучшать сервис?)
Уже по ответам выше стал понятен уровень вашей осведомленности о том, как происходит анализ речи. Могу лишь пожелать удачи в дальнейшем изучении этой области и её функционала
реальный кейс - манагер может послать клиента.
Как руководитель я должен вычислить такое. Берем тексты звонков и смотрим по стоп словам - вычисляем манагера.
Отличная фича
Ребят круто.
Я убил свой стартап в аккурат перед новым годом по тематике речевая аналитика для B2B.
Не нашел продакт маркет фит.
Средний и малый бизнес не купили у меня это по цене 1 рубль в минуту.
Но у вас немножечко больше клиентов чем у меня и поэтому оно как то но полетит, но всё равно считаю что PMF пока не выкристализован в вашем предложении.
Удачи в начинании, уверен что докрутите, и я потом буду кусать локти )
Не нашел продакт маркет фит.
Общаясь на русском языке со средним и малым бизнесом, глядишь и пошли бы продажи)
А по теме - наверно проще было заходить через интеграторов, кто занимается CRM и телефонией, дав им хороший %. Они по уже отработанному каналу продаж предлагали подключить готовое решение клиентам.
Очень круто, что сервису уделяется такое большое внимание. Тем более, когда ежедневно огромное число взаимодействий происходит именно через колл центр
С нетерпением ждём соловьиный помет и прочих пропагандистских выбл**ков на этом замечательном и патриотическом сервисе!
Хоть на YouTube поменьше дерьма будет!)))
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