Облачная версия сервиса стоит от 0,8 рублей за минуту разговора.

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Сервис речевой аналитики поможет бизнесу автоматически расшифровывать большие объемы телефонных звонков и анализировать их, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Этот инструмент поможет колл-центрам, маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям и другим, говорят в банке.

ИИ может анализировать все разговоры операторов с клиентами в онлайн-режиме, отправлять уведомления в отдел контроля качества и формировать отчёты. Сервис позволяет сортировать звонки: например, по дате, фамилии оператора, успешности разговора и так далее.

Система также может выполнить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям — например, можно найти все звонки с негативными словами со стороны клиента или оператора. Платформа распознаёт не только слова, но и отрицательные эмоции: может уловить сарказм, когда клиент сказал «Спасибо».

Речевую аналитику «Тинькофф» можно подключить на сайте компании. Она предлагает два варианта подписки: облачная версия, которая анализирует звонки на серверах «Тинькофф», стоит от 0,8 рублей за минуту разговора, а цена коробочной версии, работающей на внутренних серверах компании, обсуждается индивидуально.