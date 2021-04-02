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Рая Хачатрян

«Тинькофф» запустил речевую аналитику для бизнеса: сервис может расшифровывать звонки и определять сарказм Статьи редакции

Облачная версия сервиса стоит от 0,8 рублей за минуту разговора.

33 33 комментария
1552 просмотров

Сервис речевой аналитики поможет бизнесу автоматически расшифровывать большие объемы телефонных звонков и анализировать их, сообщили vc.ru в «Тинькофф». Этот инструмент поможет колл-центрам, маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям и другим, говорят в банке.

ИИ может анализировать все разговоры операторов с клиентами в онлайн-режиме, отправлять уведомления в отдел контроля качества и формировать отчёты. Сервис позволяет сортировать звонки: например, по дате, фамилии оператора, успешности разговора и так далее.

Система также может выполнить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям — например, можно найти все звонки с негативными словами со стороны клиента или оператора. Платформа распознаёт не только слова, но и отрицательные эмоции: может уловить сарказм, когда клиент сказал «Спасибо».

Речевую аналитику «Тинькофф» можно подключить на сайте компании. Она предлагает два варианта подписки: облачная версия, которая анализирует звонки на серверах «Тинькофф», стоит от 0,8 рублей за минуту разговора, а цена коробочной версии, работающей на внутренних серверах компании, обсуждается индивидуально.

«Тинькофф» уже предлагает колл-центрам технологии и продаёт услуги своих домашних операторов малому и среднему бизнесу. Две тысячи минут звонков такого колл-центра обойдутся в 30 000 рублей.

#новость #тинькофф

33 33 комментария
13
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33 комментария
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Marina Dv

1

Имхо, абсолютно бесполезная тема, особенно в продажах.

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Vera

Marina
10

Хорошая тема, можно не отслушивать беседы клиентов с операторами в ручном режиме. Это экономит много рабочих часов.

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) - Ожидается, что глобальный рынок речевой аналитики будет расти со среднегодовыми темпами 19,2% в течение прогнозируемого периода, а его размер прогнозируется на уровне 2 963,5 млн долларов США к 2024 году.

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Marina Dv

Vera
–3

Теория и прогнозы это конечно хорошо, но на практике речевая аналитика не способна оценить очень многие вещи, которые важны в продажах )

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Vera

Marina
3

Зато речевая аналитика позволит найти всех недовольных клиентов, которых вы не смогли бы найти вручную. Сколько звонков в день проходит через колл-центр?

Ответить

Marina Dv

Vera
0

Так и я написала, что особенно в продажах )
Продающий колл-центр и поддержка каких -либо услуг это 2 огромные разницы
Недовольных клиентов можно найти с помощью оценки звонка при его завершении.
Ну и плюс любые даже самые маленькие помехи не дают речевой аналитике расшифровать речь правильно, если человек в машине, на улице, с маленьким ребёнком, у человека есть акцент и.т.п о корректной расшифровке можно только мечтать

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Vera

Marina
0

Скажу проще. Без сервисов речевой аналитики уже сейчас ни один крупный колл-центр не может работать эффективно.
Вы ошибаетесь насчет качества распознавания, с этим проблем почти не возникает. Ничтожный процент слов распознаются некорректно – это сложные названия компаний, например. Дефекты речи/акцент/посторонние шумы не оказывают влияния на результат. Таких сервисов сейчас много, попробуйте любой и убедитесь сами.

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Marina Dv

Vera
–1

Вы говорите про поддержку, я же говорю про продажи.
Оценивать речь продажников очень тяжело, потому что разговор может пойти по абсолютно разным сценариям.

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Vera

Marina
0

Я говорю про продажи.

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Marina Dv

Vera
0

Речевая аналитика никогда не оценит тон менеджера, желание помочь, эмпатию, можно презентовать продукт стандартными фразами, а можно использовать сторетелинг под потребности клиента.
По моему опыту больше всего продают не те, кто отрабатывает чек-лист и скрипт, а кто действительно хочет помочь клиенту решить его проблему.

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Ренат

Marina
0

По моему опыту

А какой у вас опыт? Сколько человек в отделе продаж?

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Marina Dv

Ренат
0

Около 15

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Vera

Marina
0

Это не входит в задачи речевой аналитики.

Ответить

Marina Dv

Vera
0

Тогда получается, что все-таки надо ослушивать в ручную в продажах ))

Ответить

Vera

Marina
0

Вы физически не сможете прослушать все беседы с клиентами, у вас в сутках 24 часа, а колл-центр наговаривает тысячи часов.
Речевая аналитика всего лишь поможет вам найти того оператора, который не справляется с простейшими шаблонами поведения. И, поверьте, именно он окажется тем человеком, который не справляется со сторителлингом, который вас так волнует.

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Marina Dv

Vera
0

В том то и прикол, что есть менеджеры которые оцениваются речевой аналитикой по минимуму, но они имеют самые крутые продажи 🤷‍♀️

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Mariya Masson

Marina
1

Бесполезно в продажах, когда один из основных/основной канал связи и взаимодействий потребителя продукта компании с самой компанией происходит через колл центр? Когда это напрямую сказывается на качестве оказания услуг во времена мощнейшей конкуренции на высокотехнологичном рынке, где каждый стремится улучшать сервис?)

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Marina Dv

Mariya
0

О что может оценить речевая аналитика ?
Набор фраз, стоп слова и количество пауз. Если бы все было так просто и чтобы что-то продать, нужно было просто сказать какой-то набор фраз это было бы замечательно, но увы это так не работает.

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Mariya Masson

Marina
1

Уже по ответам выше стал понятен уровень вашей осведомленности о том, как происходит анализ речи. Могу лишь пожелать удачи в дальнейшем изучении этой области и её функционала

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Marina Dv

Mariya
0

Именно потому, что уже 3 года этим занимаюсь, уровень осведомлённости никакой 😂

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Вадим Кондратьев

Marina
0

реальный кейс - манагер может послать клиента.
Как руководитель я должен вычислить такое. Берем тексты звонков и смотрим по стоп словам - вычисляем манагера.

Отличная фича

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Marina Dv

Вадим
0

Для этого согласна, стоп-слова отличная вещь.
Оценивать презентацию продукта по речевой аналитике - я не представляю как это реализовать.
Я работают в сегменте премиум и это самый большой зашквар будет, если все начнут говорить одинаковыми фразами по скрипту. ))

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Роман Рабочий

3

Ребят круто.
Я убил свой стартап в аккурат перед новым годом по тематике речевая аналитика для B2B.
Не нашел продакт маркет фит.
Средний и малый бизнес не купили у меня это по цене 1 рубль в минуту.
Но у вас немножечко больше клиентов чем у меня и поэтому оно как то но полетит, но всё равно считаю что  PMF пока не выкристализован в вашем предложении.

Удачи в начинании, уверен что докрутите, и я потом буду кусать локти ) 

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Ренат Зайдуллин

Роман
1

Не нашел продакт маркет фит.

Общаясь на русском языке со средним и малым бизнесом, глядишь и пошли бы продажи)
А по теме - наверно проще было заходить через интеграторов, кто занимается CRM и телефонией, дав им хороший %. Они по уже отработанному каналу продаж предлагали подключить готовое решение клиентам.

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Alexey Makarov

1

Спасибо, таакая полезная функция

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Сергей Иваница

0

Дорого конечно

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Mariya Masson

0

Очень круто, что сервису уделяется такое большое внимание. Тем более, когда ежедневно огромное число взаимодействий происходит именно через колл центр

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Ренат Зайдуллин

Mariya
0

Почем аккаунты на VC?

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Gleb Kostitsyn

0
Ответить

Макс Лакостов

0

Люди, видимо, определяют сарказм хуже... 

Ответить

Герман Анортосис

0

сервис может расшифровывать звонки и определять сарказм

Неужели?

Ответить

alex twit

0

А, то есть "пососите, потом просите" был сарказм

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Яков Сомов

0

Аналитику, значит. Ну-ну. 

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Alex

–3

С нетерпением ждём соловьиный помет и прочих пропагандистских выбл**ков на этом замечательном и патриотическом сервисе!
Хоть на YouTube поменьше дерьма будет!)))

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