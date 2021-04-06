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Таня Боброва

Yahoo закроет сервис вопросов и ответов Answers — он работает с 2005 года Статьи редакции

Проект теряет популярность, объяснили в компании.

  • Yahoo Answers, один из старейших сервисов вопросов и ответов, закроется 4 мая 2021 года. С 20 апреля сайт будет доступен только для чтения — публиковать вопросы и отвечать будет нельзя.
  • Никаких изменений в службах Yahoo и учётных записях пользователей не произойдёт, заверили в сервисе.
  • Пользователи смогут скачать свои вопросы и ответы, оставив заявку до 30 июня 2021 года. Общий архив сервис не планирует сохранять.
  • Yahoo запустила Answers в 2005 году, пишет The Verge. Однако со временем платформа стала менее популярной, поэтому компания решила сосредоточиться на других продуктах, объяснили в Yahoo.
  • Среди конкурентов Yahoo Answers — сервис Quora. В России сервис вопросов и ответов развивает, например, «Яндекс»: компания объединила TheQuestion и «Знатоки» в проект «Кью» в конце 2019 года. В конце 2020 года сервис ввёл проверку достоверности ответов.
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#новость #yahoo

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Александр Владимирович

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Тем временем ответы Mail ru будут жить вечно

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Sergey Yegres

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Лучше бы продали кому-то.

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Raimond Vladimirov

Sergey
1

Сберу

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Вячеслав

0

Все течет, все меняется

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Вадим Чиняев

Вячеслав
1

тут скорее уместней тезис "как про..ть все"

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Тарас Мукин

0

MBMBaM =(

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Юрий Другач

0

Все ответы получены, закрывайте

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