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Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям Статьи редакции

Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.

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Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews.

По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он «Коммерсанту». Официальными продавцами лицензий Zoom в России были три фирмы: «РайтКонф», Rokada из Дубны, а также международная корпорация Unify Square.

Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

В Zoom не ответили на запрос «Ъ». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».

У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате «один на один», групповые звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса. В августе 2020 года «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов.

В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».

Стал синонимом видеосвязи за 2020 год: что…
Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал…
vc.ru

#новость #zoom

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Сергей Выборнов

–52

Спасибо вам родненькие Американцы
Запретите Zoom полностью в РФ
Мы с партнёром как раз запустили аналог Zoom, пока конечно в Beta

Видео Союз

И всё без МЛРД гос. поддержки, на свои кровные

Система Видео Союз
Компания организации корпоративной видео связи и видеоконференций
videounion.ru
Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
176

Ну и название вы выбрали конечно

Ответить

Рамиль Газетдинов

Богдан
67

Веселее только аналог тик тока "я молодец" 

Ответить

Шизоидная

Рамиль
15

мОлодец или молодЕц? 😂

Ответить

Alexey Akimychev

Шизоидн…
21

пиздец-молодец

Ответить

Sergey Komarov

Богдан
28

такое же позорное, как и все импортозамещение

Ответить

Сергей Выборнов

Sergey
5

Слишком быстро оцениваешь. 

Ответить

Xieergai

Сергей
9

"РосКомВидеоСвязьИнформ" было бы лучше

Ответить

Steve Evets

Xieergai
1

РосВидеоНадзор.
Столбите, пока не поздно

Ответить

Mihail Demeshko

Sergey
1

Не пользовался но осуждаю?
Конечно, многое что делается под прикрытием гос замещения делается не ради продукта.
Но значит ли что все гумно?
Многие страны используют протекционищм и это просто реальность. Не похоже что мы увидим единый мир где есть просто Человечество.
Так что доя нормальных людей импортозамещение это просто шанс.

Ответить

Богдан Криницкий

Sergey
1

Да у нас люди в айдентике не разбираются, а специалистов нанять днём с огнём не сыщешь)

Ответить

Stanislav

Богдан
16

Видимо тоже хотят "РАЗВАЛИТЬСЯ"

Ответить

Сергей Выборнов

Богдан
–14

Вроде так патриотично вышло ))) 

Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
14

Поменяйте название, пока не поздно) Желательно, из одного короткого слова.

Я пробежался по статье в вашем блоге: старайтесь в публикациях не заострять внимания на надежности от слива данных — вас с говном съедят, народ не специалисты как вы. Если будет госзаказ или презентация продукта госорганам, там объясните.

Ответить

Михаил Желтухин

Богдан
0

Кассеты такие помню, но эт аудио

Ответить

Для Сохранения

Богдан
0

После прививки "спутник" это уже не так дико.

Ответить

Руслан Литвинов

Богдан
0

может нужно было выбрать #Родина всё видит или #Товарищ майор на связи

Ответить

Philipp Novikov

Сергей
50
Ответить

Andrey Smalkov

Сергей
44

Очередная недоподелка вкс с ux/ui из прошлого десятилетия. Ещё и чужие картинки видеоряда поставили на главной странице 😂 Такого полно в рф, но зум это всё-таки немного другое. Но я считаю что наши гос структуры должны страдать, поэтому ок 😁

Ответить

Сергей Выборнов

Andrey
–10

Комментарий конечно угар, относительно «страдать»
Но если честно, у нас есть свои фишки, не так всё плохо

Ответить

Виктор Ривин

Сергей
21

Когда пишут «не все так плохо», жду продолжения - «на самом деле все ещё хуже»

Ответить

Сергей Выборнов

Виктор
0

не не))) всё намного лучше 

Ответить

Евгений

Сергей
31

О господи, опять это убожество...
Вы уж не обижайтесь на критику, но это просто жесть.
Наши преимущества

Это всё, что вы можете указать в качестве преимуществ?
Негусто, Сергей ;-)
Лёгкий клиент весом чуть более 10 мб на С++

Сергей, вес клиента 10 Мб - это неважно. Пофиг. В разумных пределах это не имеет значение.
Вы может не совсем в курсе, немножко под-отстали, но диски по терабайту сейчас, ну что эти 10 или 100 или 200 мегабайт?
Это преимущество, серьезно?
То что он на С++ это тоже строго пофиг, о господи, да хоть на питоне, какая разница?
Дискорд вон написали не Электроне и не обламываются.
Вы может не очень в теме, знаете есть такая программа Дискорд?
Ну ее еще 300 миллионов геймеров использует по всему миру, вы  даже конечно не поверите в это.
 Добровольно, в том числе в Росии, без всяких ФЗ и импортозамещений.
Сергей, а знаете почему?
Не потому что что она весит 10 Мб. Я даже не знаю, сколько она весит. Сколько-то весит, я ее скачал и мне пофиг.
И не потому, что она написана на C++.
А просто потому что что она удобная и крутая, Сергей.

Блин, я представляю - говорю парням в клане в игре АРК например.
"Так, парни, давайте всё уйдем из Дискорда и перейдем на ВидеоЮнион.
Вопрос почему?
Да потому что он весит 10 Мб и написан на С++!"
Меня не поймут, Сергей ;-)
И спросят - я дурак что ли? (справедливо).

Низкая нагрузка на ПК

Низкая по сравнению с чем?
Ниже чем Скайп, или тот же Дискорд, или Зум?
Или такая же загрузка?
Или фиг его знает?
А вообще, в Скайпе или Зуме или Дискорде высокая загрузка что ли?
Это создает проблему, которую надо решать?
Или не создает? Или не проблему?
Или вы просто это написали, потому что больше ровным счетом нечего было написать?

Высокое качество видео и аудио (Full HD)

Сергей, Full HD это не "высокое качество".
Это "обычное качество", уже лет 20.
Жесть короче, что сайт привет из 90, что преимущества такие же.
Эх, Сергей...
Видеоконференция с 300 участников - вот что такие преимущество.
Я конечно понимаю, что вы не поверите. что не может такого быть... Просто поверьте, есть такие программы, Зум например ;-)
Мир немного ушел уже вперед, от MFC и убогих иконок.

Я могу ошибаться, мне представляется, что вы свое поделие можете протолкнуть только в госсектор, и только нерыночными методами. Не потому что программа крутая.
И не потому что она якобы какую-то защиту от прослушки дает (это просто анекдот). Ваша программа будет писать логи за 3 года и предоставлять без суда по первому требованию, и еще скажите что это не так.
Что грустно.

Ответить

Steve Evets

Евгений
–2

я представляю - говорю парням в клане в игре АРК например

вес клиента 10 Мб - это неважно. Пофиг

А вообще, в Скайпе или Зуме или Дискорде высокая загрузка что ли?

Не, ну вам, мамкиным геймерам, конечно пофиг на размер (даешь гигабайты, зря чтоль я 5-терабайтник брал) и пофиг на загрузку процессора  (чо, возьму 16-ядерный, это же модно, почти как ногти красить)
но поймите,  IT-бюджетирование - это тоже статья затрат, как ни крути.

Так что ваша ирония - здесь абсолютно не к месту.
Честь и хвала тем, кто в наше время пишет на C++

Ответить

Евгений

Steve
2

Не, ну вам, мамкиным геймерам, конечно пофиг на размер

Слушайте, вы делали ПО на продажу, людям?
Не за откаты, а вот так, по честноку, чтобы у вас купили добровольно?
Придите в реальность, всем пофиг сколько весит скайп или дискорд или зум или вообще любая прога (как я уже сказал, если оно весит в рамках разумного).

Честь и хвала тем, кто в наше время пишет на C++

Честь и хвала тем, кто пишет востребованное ПО. И тем, у кого это ПО покупают и пользуются.
А если преимущество только в том, что оно C++ - я извиняюсь, но это дрочево ради дрочева.

С таким подходом и "преимуществами", такое ПО только в ГосСектор продавать, за откаты.
Тот же Дискорд максимально неэффективно написан, если по честноку.
На JavaScript, на Электроне.
Но это вообще не мешает им пользоваться, прикиньте?
При этом параллельно с играми.
Потому что парни правильно прикинули, что 2-4 ядра будет по любому, и даже если мы одно ядро поднагрузим, то будет пофиг, потому что игры один хрен CPU целиком не утилизируют.
В общем, как правильно говорил Чичваркин - самое важное качество  в человеке - здравый смысл.
Так вот, я вам сообщаю, что согласно здравого смысла, для подавляющего большинства пользователей размер проги конечно пофиг (в рамках разумного), и на чем она написана конечно тоже пофиг (если она выполняет свою функцию).

Ответить

Alexander

Евгений
1

Бэкенд дискорда не на JSе. Всё там нормально с эффективностью

Ответить

Steve

Евгений
1

я лично, допустим, не делал ПО на продажу. И это здесь не показатель компетентности.
Но я, скачивая клиент видеосвязи весом 1 Гб, конечно задумаюсь, зачем это мне, и каких жучков, майнеров, кейлоггеров итп туда могли напихать.
Все опытные в IT люди прекрасно представляют, что "красная цена" ему, согласно заявленного функционала, допустим 30-50 мб. 
А так конечно,
подавляющему большинству пофиг,

пипл хавает, тем и живём

Ответить

Alexander

Steve
0

Согласен с вами, но с одной оговоркой - лозунг "мы выбрали C++" сам по себе не говорит о том, что приложение будет производительным или нетребовательным к ресурсам.

К тому же нет никакого смысла писать на C++ абсолютно все компоненты приложения...

Ответить

Ilya Semenov

Евгений
2

Сергей, Full HD это не "высокое качество". Это "обычное качество", уже лет 20.

А вы точно жили 20 лет назад? 20 лет назад самое популярное разрешение было 800*600, а до первых FullHD блюрей дисков оставалось ещё 5 лет. Даже в теории ещё не было h.264, не говоря уж о реализации его в железе.

Ответить

Борис Моренко

Евгений
1

Сергей, вес клиента 10 Мб - это неважно.

Низкая по сравнению с чем?

Не ваша правда. Скайп стал унылым куском говна после того как они перешли на Electron. Плюс все это добро жрет память со страшной силой.
И я уверен, миллионы пользователей во всем мире, проклинают всех подряд когда их приложения жрут ресурсы и лагают. 

Видеоконференция с 300 участников - вот что такие преимущество.

так не все и сразу. Для всего этого нужна инфраструктура и миллионные вложения. Будет рост пользовательской базы - будет и увеличение возможностей

 вы свое поделие можете протолкнуть только в госсектор

... ваша программа будет писать логи за 3 года и предоставлять без суда по первому требованию

а вы не в курсе что zoom сотрудничает с тем же фбр, анб? И на бесплатном доступе у них нет шифрования. Человека еще никому не продался, а вы его упрекаете. Упрекните тех кто уже торгует собой)

Ответить

Alexander B

Евгений
0

Дискорд-то может и на электроне, но на бэкенде у них вполне низкоуровневый Rust, насколько я знаю. А до этого был тоже отнюдь не "тормозной" Go.

Так что выбор C++ для бэкенда такого сервиса - вполне нормальный и логичный вариант. А вот если они и интерфейс пишут на C++... Да, это крайне нерационально. Экономия на спичках и бессмысленная трата времени C++-разработчиков, которые могли бы потратить его как раз на оптимизацию бэкенда

Ответить

Евгений

Alexand…
0

Дискорд-то может и на электроне, но на бэкенде у них вполне низкоуровневый Rust, насколько я знаю.

Конечно, я говорю про клиентскую часть Дискорда, который на Электроне. И хотя на первый взгляд, взято не шибко оптимальное решение, но всех устраивает.
А вот если они и интерфейс пишут на C++

Ну вот у этих чуваков клиент на плюсах написан, судя по тому что он 10 Мб весит.
Либо на MFC (и динамически к нему линкуются), либо вообще на низкоуровневом WinAPI.
Именно поэтому на вопрос "А что насчет версии для Мак" - они не отвечают.
И это грустно.
Потому что, если бы он взяли что-то более кроссплатфоменное, а не гнались за голым С++ (и размером в 10 Мб, лол), то есть куча способов сделать подобный клиент видеоконференции и для Винды и для Мака и для обоих мобилок (Android, iOS).

Ответить

Alexander

Евгений
0

В клиенте у них тоже Rust, для кодирования видеопотока :)
Не знаю - для всех ли ОСей, но всё же.

UPD. Я про дискорд, конечно, а не про этих чудиков

Ответить

Игорь Васильев

Сергей
22

Одни руззкие пользуются...

Ответить

Дмитрий Голдобин

Игорь
21

Боже, что с иконками...

Ответить

Ян Корвин

Дмитрий
10

Они приехали прямиком из 1351 года.

Ответить

Alexey Akimychev

Дмитрий
5

ну бля, такие в скетче были! что теперь, покупать что ли или может быть вобще самим рисовать!? 

Ответить

Andrew Freez

Дмитрий
3

да, где нимбы?

Ответить

Anatoly Ivanov

Дмитрий
3

тут дизайн "похуй-пилим"

Ответить

Краткий франт

Дмитрий
1

Все норм, чувак 

Ответить

Руслан Целебный

Игорь
6

Вон тот в красном поло точно из Элисты

Ответить

Розовый историк

Руслан
5

А в правом нижнем углу Катька из Чебоксар

Ответить

Саша Ставров

Розовый
4

Мне стыдно за вас. Издеваетесь над русскими парнями и девчонками только из-за их нестандартного цвета кожи.

Ответить

Розовый историк

Саша
2

Катька - классная девчонка, кто над ней издевается?

Ответить

Alexander

Руслан
3

Нам-то не гони! За километр видно, что он людоедом был! (c)

Ответить

Родион Галанев

Игорь
0

Рузские из Рузы

Ответить

Roman Vasilev

Сергей
26

Ну такое себе, лэндосик с сертификатами Letsencrypt которая базируется в США, домен для ВКС с сертификатами от GlobalSign которая базируется в Бельгии (причем wildcard, зачем брать тогда Letsencrypt?)
веб-сервер Nginx проданный f5 которая тоже базируется в США
Фронт прикрыт от ботов через variti.com домен их зарегистрирован через godaddy которая опять базируется в США

Про фреймворки я думаю и без меня припомнят, маки не поддерживаете, про дизайн уже сказали. Выделена чисто одна VPS-ка (походу) в Селектеле ВКС гонять, те парни не в курсе про high availability. Почту они на этом домене вообще не осилили.
Вывод, как то не патриотичненько, разве что только в названии

P/S я вот прям сейчас nextcloud talk могу поднять в докере/кубе у любого облачного провайдера, да еще и постелить сразу его в HA. В чем разница и преимущества вашего videounion? Окромя того что я вам бабло должен занести?

Ответить

Руслан Целебный

Roman
2

Роман, а вы подработки берете? Есть девопс задачи несложные)

Ответить

Roman Vasilev

Руслан
1

Руслан, спасибо за предложение. К сожалению пока не готов. Сейчас задач невпроворот :(

Ответить

Сергей Выборнов

Сергей
–56

Кто мне минусит тот не патриот

Ответить

Yurii Romanov

Сергей
58

Пиздец, просто остановись.

Ответить

Богдан Криницкий

Yurii
9

Он не понимает как работает эта площадка

Ответить

Сергей Выборнов

Богдан
–19

Более чем

Ответить

Богдан Криницкий

Сергей
15

Сергей, астанавитес и наймите SMM-менеджера

Ответить

Розовый историк

Сергей
3

Рискуешь

Ответить

Родион Галанев

Сергей
1

Что там по обоям? Нескучные хоть?

Ответить

#essaysketch

Сергей
0

Чел, ты...

Ответить

Отродясь не было

Сергей
16

Заявляете как отечественный продукт а название на английском, на фотографиях нерусские.

Все заявленные преимущества это то что он отечественный и защищен от врагов. Всем плевать на самом деле откуда он, а качество связи какое?, удобно ли пользоваться?, сколько пользователей держит онлайн? И тд

На демо первый же экран после регистрации - давай плати деньги.

Чтобы пользоваться нужно что то качать, проходить кучу регистраций. Это еще не показано как остальным подключаться, тоже всем регаться и качать что то??

Преимущество - весит 10 мб и написан на с++, господи, да всем плевать сколько он весит в наше время.

Короче, полный шлак!

Ответить

Рамиль Газетдинов

Сергей
9

Студия Союз представляет =) 

Ответить

Родион Галанев

Рамиль
2

...458-й альбом Стаса Михайлова "Слезы, сопли и бабло".

Ответить

Alexandre Svergoun

Сергей
8

Доступ майору уже организовали? Если да (а это вопрос времени) то скоро можно будет записи скачивать бесплатно или за деньги. 

Ответить

Stas dyakonov

Сергей
7

В Северной Кореи тоже нет конкуренции.

Ответить

Сергей Выборнов

Stas
–8

Возьмём на заметку

Ответить

Путачок

Сергей
4

надо было домен в зоне su выбирать, чтобы наверняка только бабки всякие пользовались

Ответить

Alex

Сергей
3

Только у меня с языка сползает - "НЕРУШИМЫЙ"???)😵😵😵🤦

Ответить

Alex

Сергей
2

Ну, если целевой заказчик ЦА- бюджет и госструктуры - то название в принципе самое то, в урапатриотичные уши прямо как песня зайдёт, а вот рынок думаю отреагирует негативно, о чем дизлайки на vc подтверждают. И это при том, что мы собственно ещё и продукт сам не изучали, а уже негатив.
Это так, к продакту вашему на размышление...

Ответить

Pavel Nenashev

Сергей
1

Не радуйтесь раньше времени, в распиле при создании православного  РосГосЗума вам вряд ли дадут поучаствовать)

Ответить

Краткий франт

Сергей
1

Жрать говно, конечно, можно... 

Ответить

Anton Kuznetsov

Сергей
1

О, ещё один сыровар сирота. Вам тоже надо лобок на лице отрастить, а-то непатриотично выглядите, чинушам не зайдёт )

Ответить

Антон Гранд

Anton
0

А что плохой сыр?

Ответить

Anton Kuznetsov

Антон
0

Попробуйте. Правда, говорят, что и в продаже особо нет, и за Истринский «пармезан» придётся выложить x3 к оригинальному итальянскому.

я не настолько хочу помочь сироте широко улыбаться, чтобы тестировать на себе (;

Ответить

Антон Гранд

Anton
–1

Ого, я как то видел видео с ним. Всем же понятно, что российский сыр не сравнится с тем, где лучше трава/экология/молоко.

Ответить

Anton Kuznetsov

Антон
0

Какая трава, ему бы ещё 5-7 лет санкций, чтобы «окончательно решить вопрос с пармезаном» (;  

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borodutch

Сергей
–2

С регистрацией!

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Roman Novikov

Сергей
0

Зашкварная хуйня какая-то. Видеосвязь сейчас любой студент на коленке может собрать, дело не в этом.

Ответить

SlowSnake69 SlowSnake69

Сергей
0

Пизже: Серп и молот.
Так стоп, а за что вам дают дизы? 

Ответить

Maksim Georgiev

Сергей
0

А под Mac есть решение?

Ответить

Андрей Кириллов

Сергей
0

"Протоколирование и регламент" в описании тарифов - это про возможность записывать конференции или что-то иное? Плюс кнопка "Купить" к бесплатному тарифу настораживает.

Ответить

Лев Щенин

21

Отличная новость !
Американские санкции - шанс для российский программистов !
Социальную сеть свою создали,
Мессенжер свой,
и сервис для видеоконференций создадим !
Россия - вперёд !
Ура, товарищи !

Ответить

Мария Богоделова

Лев
73

Все же «мы» свою соцсеть создали или у Дурова отжали? Как-то я потерялась от таких восторгов 😉

Ответить

Михаил М

Мария
–17

Купили, а не отжали. И что значит мы? Русские? Так дуров русский.

Ответить

Sergey Komarov

Михаил
22

его выдавили из правления, а не просто купили

Ответить

Илья Шишкунов

Sergey
0

Не выдавили, а попросили 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
21

Хлопок™

Ответить

Владимир

Илья
8

Отрицательный рост доходов.

Ответить

Анон Плиз

Владимир
4

Субоптимальное решение

Ответить

Святослав Гусев

Sergey
1

Это называется добровольно-принудительно 😉

Ответить

El Negro

Михаил
9

Я выкупаю у твоих родителей 2 из 3 комнат и заселяю туда цыган. Расставайся со своей долей за гроши или живи с ними весело и дружно.

Ответить

Alex

El
0

Достаточно выкупить условно 1/9доли и получить тот же гарантированный результат. Только черные риэлторы чаще кавказцев с гор подселяли

Ответить

Михаил М

El
0

Так это и работает. Поэтому никто доли квартир и не продаёт.

Ответить

Alexey Ivanov

Михаил
0

Все, что создано русским , принадлежит народу России!

Ответить

Alex

Alexey
3

Я уже потерялся где в ветке закончился стёб)))🙄

Ответить

Канищев Максим

Alexey
0

А народом России   правит Путин! Значит все принадлежит Путину!!! 

Ответить

Андрей Рудин

Мария
4

а Дуров что? американец был? 

Ответить

Sergey Komarov

Андрей
8

нет, но благодаря Усманову вынужден был бежать из страны

Ответить

Андрей Рудин

Sergey
2

Это не меняет того факта что это русская соц.сеть, что придумали и сделали ее русские. Все остальное лирика

Ответить

Mikhail Malyshev

Андрей
–4

Да, но не поэтому. А потому что основа базы русские. И в России долгое время фейсбук и прочие твиттеры были популярны у 1% "начемоданных" москвичей, вся остальная страна была только вк (ну и одноклассники для старшего поколения).

В мире всего 3 страны, где были свои интернет суперкомпании во всех категориях - Китай , Россия и США. Китай в определенный момент принял волевое решение - отрезать американских конкурентов, т.к. на тот момент они были лучше, больше, удобнее для юзеров. Сначала все тоже ржали - "хаха, отсталые китаезы, тупой диктатор, щас станут как Северная Корея, хаха". Через 5 лет стало не до смеха, когда стало понятно что Китай внутренними ресурсами вполне заместил импортные соцсети и стал первой страной с успешным суверенным интернетом.

А у наших воли на такое не хватило. Итог закономерен. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились...

Ответить

Leo Uvarov

Mikhail
3

"суверенный интернет"   это как сухая вода

Ответить

Mikhail

Leo
0

Но работает же. Весь остальной мир прогибается под корпорации, и только ради Китая корпорации прогибаются - т.к. на другие рынки они по умолчанию входят, только локализацию добавь и вперед, а в Китай нужно сначала разрешения попросить, по другому никак.

Ну и да, интернет - т.к. Китайцы спокойно через впн могут ходить куда угодно, если партия не против. Только нужды у них такой особо и нет - все дома есть.

Ответить

Leo Uvarov

Mikhail
4

еще один перл 
"Китайцы спокойно через впн могут ходить куда угодно, если партия не против"

Ответить

Alex Chalov

Мария
1

Стив Джобса из Эпла в свое время тоже отжали, это общая практика в финансовом капитализме.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Лев
16

Для фронтенда, что возьмем за основу? То, что в Гугл разработали или в Фейсбук?

Ответить

Kirill Muchow

Шизоидная
4

Что-нибудь из разработок Спутника или Ростелекома сразу. Наверняка есть фреймворк типа RuNgular или RuAct. Причем второй прямо доставляет. Эти фреймворки можно скачать без регистрации. Даже паспортные данные вводить не нужно.

Ответить

Максим Неплох

Kirill
6

Никаких фреймворков. Только расово верный битрикс 🤡

Ответить

bravo sierra

Максим
3

Ну что вы, право слово! Вот ещё не хватало буржуинские PHP поддерживать! Вэб-версия 1с8 — вот основа сайтов настоящих импортозаместителей!

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Vladimir

Kirill
2

Ваши шины сделаны на мишленовском заводе они не ваши

Ваши шины сделаны на заводе ВасяПромМаш принадлежащим кипрской прокладке они не ваши

Ваши шины сделаны на ВасьПроме на иностранных станках они не ваши

Ваши шины сделаны на ВасьПроме на российских станках в которых микросхемы китайские они не ваши

Ваши микросхемы сделаны по лицензии ARM они не ваши

Ваши VLIW байкалы сделаны на американцских кремнерезках они не ваши

Словакия делает немецкие машины на немецких станках изготовленных в японии с китайскими микросхемаими всё это принадлежит английской гибралтарской прокладке

НУ ЭТО ЖЕ СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

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Vladimir Potapev

Vladimir
0

Люди в комментариях работают. Понимать надо! ☝🏻

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Anton Chigaev

Шизоидная
5

Реактивную ангулярность

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Руслан Целебный

Шизоидная
2

Напишем на кумире

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Alexey Akimychev

Руслан
0

На 1С надо. Там даже синтаксис русскоязычный. 

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Константин Шаров

Шизоидная
0

Русские программисты гугла или фейсбука*

Ответить

Шизоидная

Констан…
2

Любопытно, а индусы тоже так подбадривают друг друга?

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Leo Uvarov

Шизоидн…
2

у них там кастовая разобщенность, наверное чмырят шудр всяких, выясняют, кто кшатрий, а кто  - говна кусок...

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Владислав Горящий

Шизоидная
0

можно взять из поднебесной - Vue)

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Sergey Komarov

Лев
2

Мессенджер свой это какой? всратый тамтам?

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Николай Глущенко

Sergey
4

ICQ)

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Sergey Komarov

Николай
6

еще лучше. ICQ умер в 2007, не воскрешайте его из мертвых пж

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Alexey Akimychev

Sergey
3

блин, а я думаю, че мне никто не отвечает там...

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Sergey Komarov

Николай
3

забавно что аська и тамтам от одного говнософтостроера - Mail.ru. не там так тут

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Roman Vasilev

Sergey
5

Забавно то что аську пилил Mirabilis и AOL которые потом просто продали ее на закате популярности. Там mail.ru разве что добил ее

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Alexander Tumanov

Лев
4

Я не в курсе, что создали? Какую сеть? Какой мессенджер?

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Лев Щенин

Alexander
0

Соцсеть - В Контакте
(Одноклассники даже пораньше запустили).
Если вы не умеете в сарказм, так и скажите !

Ответить

Alexander

Лев
0

Ах да... верно. Есть такие. Что то вроде китайской эстрады.

Ответить

Лев Щенин

Alexand…
0

жаль, что некоторые читатели VC не умеют в сарказм...
учите матчасть ! (с)

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Sasha Nova

Лев
0

Ухаха, пропагандон несчастный))

Ответить

Илья Шишкунов

Sasha
–1

Мда, и вот люди с таким уровнем рассуждают о политике... 

Ответить

Лев Щенин

Илья
1

Вы правы, Илья !
Так !

Ответить

Юрий Белоножкин

Sasha
0

А это не айрони было?

Ответить

Ильдар Абдрашитов

Лев
1

Здесь делают отличный Trueconf

Ответить

And Ron

Лев
0

Российские давно разъехались, дед, прими таблетки.
>мессенджер свой

Это телеграмм который? :D Или мэйл ру агент?

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Danila

Лев
0

Осталось свою планету сделать

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Антон Морозов

Danila
0

Планета.ру это не оно? Да и зачем нам какая-то планета, у нас же "Мой МИР" был, да и просто МИР, тоже есть 

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Pavel Nenashev

Лев
0

Поисковик sputnik.ru забыли)

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Илья М

36

поступок уровня пивнухи на районе, повесившей табличку "обаме вход запрещен" :)

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Red Boy

Илья
2

Надо так перед каждым подъездом повесить-это же Обама по ночам лампочки у россиян в подъездах выкручивает ☝🏻

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Дмитрий Алтунин

Red
19

Вы путаете. Обама ничего не выкручивает. Это Трамп выкручивал. А Обама жжёт кнопки в лифте и ссыт в угол. У меня весь подъезд это знал

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Илья М

Red
1

у нас, видимо, где-то на входе в подъезд три магические буквы К нарисованы - не тырит лиловый у нас ничего.

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Aleksey Bobkov

Red
0

но ведь

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Максим Калинин

16

Считаю, что дискриминации быть не должно никакой нигде. Не нравится работать в России, не работай, но делить потребителей на токсичных и не токсичных по придуманным самим собой правилам не правильно. Не вижу разницы между решением зум и решением не пускать в магазин/кафе людей отличной национальности или ориентации. Для кого-то верующего они тоже токсичные, но нормальные люди же это осуждают... Удивительно смотреть как те, кто обычно кричит за равноправие и плюрализм мнений начинает сегментировать аудиторию на токсичную и не токсичную. 

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Anton Gifts

Максим
27

Максим, попробую с вами не согласится. Мой бизнес - мои правила. Не нравится zoom, купите Сферум. Мне не нравятся армяне, которые пытаются наебать в 100 случаев из 100 при сделке, назовите меня как угодно, но с ними я дел больше иметь не буду. Я не буду иметь никогда дел с чеченцами (ой, сразу извиняюсь перед Кадыровым), но с ними дел иметь не буду. И вообще, ни с одним мудаком, кто ставит свою выгоду и похуизм на людей выше деловой этики, здравого смысла и вежливости.

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Anton Gifts

Anton
16

Тигран какой-то минусует. Видимо, прочитав комментарий, открыл стартап по производству кирпичей)

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Максим Калинин

Anton
4

Самое смешное, что Григорянтс мой коммент тоже минусанул, хотя в нем мнение противоположное вашему. Забавно...) 

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