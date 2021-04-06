Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.

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Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».

По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews.

По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он «Коммерсанту». Официальными продавцами лицензий Zoom в России были три фирмы: «РайтКонф», Rokada из Дубны, а также международная корпорация Unify Square.

Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

В Zoom не ответили на запрос «Ъ». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».

У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате «один на один», групповые звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса. В августе 2020 года «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов.