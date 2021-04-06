Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям Статьи редакции
Эксперты отмечают, что компания не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций.
Первым об этом сообщило издание CNews со ссылкой на источники на рынке видеоконференцсвязи. «Коммерсантъ» подтвердил информацию — газета знакомилась с письмом дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф».
По данным изданий, Zoom Video Communications Inc. отозвал у своих партнёров разрешение продавать лицензии российскому госсектору ещё 31 марта. Причины компания не объяснила. По характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке, отмечает CNews.
По словам гендиректора «РайтКонф» Андрея Петренко, требования касаются не только РФ, но и стран СНГ. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — сказал он «Коммерсанту». Официальными продавцами лицензий Zoom в России были три фирмы: «РайтКонф», Rokada из Дубны, а также международная корпорация Unify Square.
Российские госорганы редко покупали лицензированные версии Zoom, пишет CNews. Активнее сервисом пользовались компании с государственным участием, например, аэропорт Шереметьево, структуры «Газпрома» и ВТБ, музеи и вузы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.
В Zoom не ответили на запрос «Ъ». Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с изданием отметил, Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».
У Zoom есть бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате «один на один», групповые звонки там ограничены 40 минутами. В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.
Сервис стал популярным во время пандемии коронавируса. В августе 2020 года «Ъ» со ссылкой на источник сообщал, что правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов.
В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».
Спасибо вам родненькие Американцы
Запретите Zoom полностью в РФ
Мы с партнёром как раз запустили аналог Zoom, пока конечно в Beta
Видео Союз
И всё без МЛРД гос. поддержки, на свои кровные
Ну и название вы выбрали конечно
Веселее только аналог тик тока "я молодец"
такое же позорное, как и все импортозамещение
Слишком быстро оцениваешь.
Не пользовался но осуждаю?
Конечно, многое что делается под прикрытием гос замещения делается не ради продукта.
Но значит ли что все гумно?
Многие страны используют протекционищм и это просто реальность. Не похоже что мы увидим единый мир где есть просто Человечество.
Так что доя нормальных людей импортозамещение это просто шанс.
Да у нас люди в айдентике не разбираются, а специалистов нанять днём с огнём не сыщешь)
Вроде так патриотично вышло )))
Поменяйте название, пока не поздно) Желательно, из одного короткого слова.
Я пробежался по статье в вашем блоге: старайтесь в публикациях не заострять внимания на надежности от слива данных — вас с говном съедят, народ не специалисты как вы. Если будет госзаказ или презентация продукта госорганам, там объясните.
Очередная недоподелка вкс с ux/ui из прошлого десятилетия. Ещё и чужие картинки видеоряда поставили на главной странице 😂 Такого полно в рф, но зум это всё-таки немного другое. Но я считаю что наши гос структуры должны страдать, поэтому ок 😁
Комментарий конечно угар, относительно «страдать»
Но если честно, у нас есть свои фишки, не так всё плохо
Когда пишут «не все так плохо», жду продолжения - «на самом деле все ещё хуже»
не не))) всё намного лучше
О господи, опять это убожество...
Вы уж не обижайтесь на критику, но это просто жесть.
Наши преимущества
Это всё, что вы можете указать в качестве преимуществ?
Негусто, Сергей ;-)
Лёгкий клиент весом чуть более 10 мб на С++
Сергей, вес клиента 10 Мб - это неважно. Пофиг. В разумных пределах это не имеет значение.
Вы может не совсем в курсе, немножко под-отстали, но диски по терабайту сейчас, ну что эти 10 или 100 или 200 мегабайт?
Это преимущество, серьезно?
То что он на С++ это тоже строго пофиг, о господи, да хоть на питоне, какая разница?
Дискорд вон написали не Электроне и не обламываются.
Вы может не очень в теме, знаете есть такая программа Дискорд?
Ну ее еще 300 миллионов геймеров использует по всему миру, вы даже конечно не поверите в это.
Добровольно, в том числе в Росии, без всяких ФЗ и импортозамещений.
Сергей, а знаете почему?
Не потому что что она весит 10 Мб. Я даже не знаю, сколько она весит. Сколько-то весит, я ее скачал и мне пофиг.
И не потому, что она написана на C++.
А просто потому что что она удобная и крутая, Сергей.
Блин, я представляю - говорю парням в клане в игре АРК например.
"Так, парни, давайте всё уйдем из Дискорда и перейдем на ВидеоЮнион.
Вопрос почему?
Да потому что он весит 10 Мб и написан на С++!"
Меня не поймут, Сергей ;-)
И спросят - я дурак что ли? (справедливо).
Низкая нагрузка на ПК
Низкая по сравнению с чем?
Ниже чем Скайп, или тот же Дискорд, или Зум?
Или такая же загрузка?
Или фиг его знает?
А вообще, в Скайпе или Зуме или Дискорде высокая загрузка что ли?
Это создает проблему, которую надо решать?
Или не создает? Или не проблему?
Или вы просто это написали, потому что больше ровным счетом нечего было написать?
Высокое качество видео и аудио (Full HD)
Сергей, Full HD это не "высокое качество".
Это "обычное качество", уже лет 20.
Жесть короче, что сайт привет из 90, что преимущества такие же.
Эх, Сергей...
Видеоконференция с 300 участников - вот что такие преимущество.
Я конечно понимаю, что вы не поверите. что не может такого быть... Просто поверьте, есть такие программы, Зум например ;-)
Мир немного ушел уже вперед, от MFC и убогих иконок.
Я могу ошибаться, мне представляется, что вы свое поделие можете протолкнуть только в госсектор, и только нерыночными методами. Не потому что программа крутая.
И не потому что она якобы какую-то защиту от прослушки дает (это просто анекдот). Ваша программа будет писать логи за 3 года и предоставлять без суда по первому требованию, и еще скажите что это не так.
Что грустно.
я представляю - говорю парням в клане в игре АРК например
вес клиента 10 Мб - это неважно. Пофиг
А вообще, в Скайпе или Зуме или Дискорде высокая загрузка что ли?
Не, ну вам, мамкиным геймерам, конечно пофиг на размер (даешь гигабайты, зря чтоль я 5-терабайтник брал) и пофиг на загрузку процессора (чо, возьму 16-ядерный, это же модно, почти как ногти красить)
но поймите, IT-бюджетирование - это тоже статья затрат, как ни крути.
Так что ваша ирония - здесь абсолютно не к месту.
Честь и хвала тем, кто в наше время пишет на C++
Не, ну вам, мамкиным геймерам, конечно пофиг на размер
Слушайте, вы делали ПО на продажу, людям?
Не за откаты, а вот так, по честноку, чтобы у вас купили добровольно?
Придите в реальность, всем пофиг сколько весит скайп или дискорд или зум или вообще любая прога (как я уже сказал, если оно весит в рамках разумного).
Честь и хвала тем, кто в наше время пишет на C++
Честь и хвала тем, кто пишет востребованное ПО. И тем, у кого это ПО покупают и пользуются.
А если преимущество только в том, что оно C++ - я извиняюсь, но это дрочево ради дрочева.
С таким подходом и "преимуществами", такое ПО только в ГосСектор продавать, за откаты.
Тот же Дискорд максимально неэффективно написан, если по честноку.
На JavaScript, на Электроне.
Но это вообще не мешает им пользоваться, прикиньте?
При этом параллельно с играми.
Потому что парни правильно прикинули, что 2-4 ядра будет по любому, и даже если мы одно ядро поднагрузим, то будет пофиг, потому что игры один хрен CPU целиком не утилизируют.
В общем, как правильно говорил Чичваркин - самое важное качество в человеке - здравый смысл.
Так вот, я вам сообщаю, что согласно здравого смысла, для подавляющего большинства пользователей размер проги конечно пофиг (в рамках разумного), и на чем она написана конечно тоже пофиг (если она выполняет свою функцию).
я лично, допустим, не делал ПО на продажу. И это здесь не показатель компетентности.
Но я, скачивая клиент видеосвязи весом 1 Гб, конечно задумаюсь, зачем это мне, и каких жучков, майнеров, кейлоггеров итп туда могли напихать.
Все опытные в IT люди прекрасно представляют, что "красная цена" ему, согласно заявленного функционала, допустим 30-50 мб.
А так конечно,
подавляющему большинству пофиг,
пипл хавает, тем и живём
Сергей, Full HD это не "высокое качество". Это "обычное качество", уже лет 20.
А вы точно жили 20 лет назад? 20 лет назад самое популярное разрешение было 800*600, а до первых FullHD блюрей дисков оставалось ещё 5 лет. Даже в теории ещё не было h.264, не говоря уж о реализации его в железе.
Сергей, вес клиента 10 Мб - это неважно.
Низкая по сравнению с чем?
Не ваша правда. Скайп стал унылым куском говна после того как они перешли на Electron. Плюс все это добро жрет память со страшной силой.
И я уверен, миллионы пользователей во всем мире, проклинают всех подряд когда их приложения жрут ресурсы и лагают.
Видеоконференция с 300 участников - вот что такие преимущество.
так не все и сразу. Для всего этого нужна инфраструктура и миллионные вложения. Будет рост пользовательской базы - будет и увеличение возможностей
вы свое поделие можете протолкнуть только в госсектор
... ваша программа будет писать логи за 3 года и предоставлять без суда по первому требованию
а вы не в курсе что zoom сотрудничает с тем же фбр, анб? И на бесплатном доступе у них нет шифрования. Человека еще никому не продался, а вы его упрекаете. Упрекните тех кто уже торгует собой)
Дискорд-то может и на электроне, но на бэкенде у них вполне низкоуровневый Rust, насколько я знаю. А до этого был тоже отнюдь не "тормозной" Go.
Так что выбор C++ для бэкенда такого сервиса - вполне нормальный и логичный вариант. А вот если они и интерфейс пишут на C++... Да, это крайне нерационально. Экономия на спичках и бессмысленная трата времени C++-разработчиков, которые могли бы потратить его как раз на оптимизацию бэкенда
Дискорд-то может и на электроне, но на бэкенде у них вполне низкоуровневый Rust, насколько я знаю.
Конечно, я говорю про клиентскую часть Дискорда, который на Электроне. И хотя на первый взгляд, взято не шибко оптимальное решение, но всех устраивает.
А вот если они и интерфейс пишут на C++
Ну вот у этих чуваков клиент на плюсах написан, судя по тому что он 10 Мб весит.
Либо на MFC (и динамически к нему линкуются), либо вообще на низкоуровневом WinAPI.
Именно поэтому на вопрос "А что насчет версии для Мак" - они не отвечают.
И это грустно.
Потому что, если бы он взяли что-то более кроссплатфоменное, а не гнались за голым С++ (и размером в 10 Мб, лол), то есть куча способов сделать подобный клиент видеоконференции и для Винды и для Мака и для обоих мобилок (Android, iOS).
Одни руззкие пользуются...
Боже, что с иконками...
ну бля, такие в скетче были! что теперь, покупать что ли или может быть вобще самим рисовать!?
Вон тот в красном поло точно из Элисты
Розовый историк
А в правом нижнем углу Катька из Чебоксар
Мне стыдно за вас. Издеваетесь над русскими парнями и девчонками только из-за их нестандартного цвета кожи.
Ну такое себе, лэндосик с сертификатами Letsencrypt которая базируется в США, домен для ВКС с сертификатами от GlobalSign которая базируется в Бельгии (причем wildcard, зачем брать тогда Letsencrypt?)
веб-сервер Nginx проданный f5 которая тоже базируется в США
Фронт прикрыт от ботов через variti.com домен их зарегистрирован через godaddy которая опять базируется в США
Про фреймворки я думаю и без меня припомнят, маки не поддерживаете, про дизайн уже сказали. Выделена чисто одна VPS-ка (походу) в Селектеле ВКС гонять, те парни не в курсе про high availability. Почту они на этом домене вообще не осилили.
Вывод, как то не патриотичненько, разве что только в названии
P/S я вот прям сейчас nextcloud talk могу поднять в докере/кубе у любого облачного провайдера, да еще и постелить сразу его в HA. В чем разница и преимущества вашего videounion? Окромя того что я вам бабло должен занести?
Роман, а вы подработки берете? Есть девопс задачи несложные)
Руслан, спасибо за предложение. К сожалению пока не готов. Сейчас задач невпроворот :(
Кто мне минусит тот не патриот
Пиздец, просто остановись.
Он не понимает как работает эта площадка
Более чем
Заявляете как отечественный продукт а название на английском, на фотографиях нерусские.
Все заявленные преимущества это то что он отечественный и защищен от врагов. Всем плевать на самом деле откуда он, а качество связи какое?, удобно ли пользоваться?, сколько пользователей держит онлайн? И тд
На демо первый же экран после регистрации - давай плати деньги.
Чтобы пользоваться нужно что то качать, проходить кучу регистраций. Это еще не показано как остальным подключаться, тоже всем регаться и качать что то??
Преимущество - весит 10 мб и написан на с++, господи, да всем плевать сколько он весит в наше время.
Короче, полный шлак!
Студия Союз представляет =)
Доступ майору уже организовали? Если да (а это вопрос времени) то скоро можно будет записи скачивать бесплатно или за деньги.
В Северной Кореи тоже нет конкуренции.
Ну, если целевой заказчик ЦА- бюджет и госструктуры - то название в принципе самое то, в урапатриотичные уши прямо как песня зайдёт, а вот рынок думаю отреагирует негативно, о чем дизлайки на vc подтверждают. И это при том, что мы собственно ещё и продукт сам не изучали, а уже негатив.
Это так, к продакту вашему на размышление...
Не радуйтесь раньше времени, в распиле при создании православного РосГосЗума вам вряд ли дадут поучаствовать)
О, ещё один сыровар сирота. Вам тоже надо лобок на лице отрастить, а-то непатриотично выглядите, чинушам не зайдёт )
А что плохой сыр?
Попробуйте. Правда, говорят, что и в продаже особо нет, и за Истринский «пармезан» придётся выложить x3 к оригинальному итальянскому.
я не настолько хочу помочь сироте широко улыбаться, чтобы тестировать на себе (;
Ого, я как то видел видео с ним. Всем же понятно, что российский сыр не сравнится с тем, где лучше трава/экология/молоко.
Какая трава, ему бы ещё 5-7 лет санкций, чтобы «окончательно решить вопрос с пармезаном» (;
Зашкварная хуйня какая-то. Видеосвязь сейчас любой студент на коленке может собрать, дело не в этом.
"Протоколирование и регламент" в описании тарифов - это про возможность записывать конференции или что-то иное? Плюс кнопка "Купить" к бесплатному тарифу настораживает.
Отличная новость !
Американские санкции - шанс для российский программистов !
Социальную сеть свою создали,
Мессенжер свой,
и сервис для видеоконференций создадим !
Россия - вперёд !
Ура, товарищи !
Все же «мы» свою соцсеть создали или у Дурова отжали? Как-то я потерялась от таких восторгов 😉
его выдавили из правления, а не просто купили
Не выдавили, а попросили
Все, что создано русским , принадлежит народу России!
а Дуров что? американец был?
нет, но благодаря Усманову вынужден был бежать из страны
Это не меняет того факта что это русская соц.сеть, что придумали и сделали ее русские. Все остальное лирика
Да, но не поэтому. А потому что основа базы русские. И в России долгое время фейсбук и прочие твиттеры были популярны у 1% "начемоданных" москвичей, вся остальная страна была только вк (ну и одноклассники для старшего поколения).
В мире всего 3 страны, где были свои интернет суперкомпании во всех категориях - Китай , Россия и США. Китай в определенный момент принял волевое решение - отрезать американских конкурентов, т.к. на тот момент они были лучше, больше, удобнее для юзеров. Сначала все тоже ржали - "хаха, отсталые китаезы, тупой диктатор, щас станут как Северная Корея, хаха". Через 5 лет стало не до смеха, когда стало понятно что Китай внутренними ресурсами вполне заместил импортные соцсети и стал первой страной с успешным суверенным интернетом.
А у наших воли на такое не хватило. Итог закономерен. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились...
"суверенный интернет" это как сухая вода
Но работает же. Весь остальной мир прогибается под корпорации, и только ради Китая корпорации прогибаются - т.к. на другие рынки они по умолчанию входят, только локализацию добавь и вперед, а в Китай нужно сначала разрешения попросить, по другому никак.
Ну и да, интернет - т.к. Китайцы спокойно через впн могут ходить куда угодно, если партия не против. Только нужды у них такой особо и нет - все дома есть.
еще один перл
"Китайцы спокойно через впн могут ходить куда угодно, если партия не против"
Стив Джобса из Эпла в свое время тоже отжали, это общая практика в финансовом капитализме.
Для фронтенда, что возьмем за основу? То, что в Гугл разработали или в Фейсбук?
Что-нибудь из разработок Спутника или Ростелекома сразу. Наверняка есть фреймворк типа RuNgular или RuAct. Причем второй прямо доставляет. Эти фреймворки можно скачать без регистрации. Даже паспортные данные вводить не нужно.
Никаких фреймворков. Только расово верный битрикс 🤡
Ну что вы, право слово! Вот ещё не хватало буржуинские PHP поддерживать! Вэб-версия 1с8 — вот основа сайтов настоящих импортозаместителей!
Ваши шины сделаны на мишленовском заводе они не ваши
Ваши шины сделаны на заводе ВасяПромМаш принадлежащим кипрской прокладке они не ваши
Ваши шины сделаны на ВасьПроме на иностранных станках они не ваши
Ваши шины сделаны на ВасьПроме на российских станках в которых микросхемы китайские они не ваши
Ваши микросхемы сделаны по лицензии ARM они не ваши
Ваши VLIW байкалы сделаны на американцских кремнерезках они не ваши
Словакия делает немецкие машины на немецких станках изготовленных в японии с китайскими микросхемаими всё это принадлежит английской гибралтарской прокладке
НУ ЭТО ЖЕ СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО
Напишем на кумире
Русские программисты гугла или фейсбука*
у них там кастовая разобщенность, наверное чмырят шудр всяких, выясняют, кто кшатрий, а кто - говна кусок...
Мессенджер свой это какой? всратый тамтам?
ICQ)
еще лучше. ICQ умер в 2007, не воскрешайте его из мертвых пж
забавно что аська и тамтам от одного говнософтостроера - Mail.ru. не там так тут
Забавно то что аську пилил Mirabilis и AOL которые потом просто продали ее на закате популярности. Там mail.ru разве что добил ее
Я не в курсе, что создали? Какую сеть? Какой мессенджер?
Ухаха, пропагандон несчастный))
Мда, и вот люди с таким уровнем рассуждают о политике...
Планета.ру это не оно? Да и зачем нам какая-то планета, у нас же "Мой МИР" был, да и просто МИР, тоже есть
поступок уровня пивнухи на районе, повесившей табличку "обаме вход запрещен" :)
Вы путаете. Обама ничего не выкручивает. Это Трамп выкручивал. А Обама жжёт кнопки в лифте и ссыт в угол. У меня весь подъезд это знал
Считаю, что дискриминации быть не должно никакой нигде. Не нравится работать в России, не работай, но делить потребителей на токсичных и не токсичных по придуманным самим собой правилам не правильно. Не вижу разницы между решением зум и решением не пускать в магазин/кафе людей отличной национальности или ориентации. Для кого-то верующего они тоже токсичные, но нормальные люди же это осуждают... Удивительно смотреть как те, кто обычно кричит за равноправие и плюрализм мнений начинает сегментировать аудиторию на токсичную и не токсичную.
Максим, попробую с вами не согласится. Мой бизнес - мои правила. Не нравится zoom, купите Сферум. Мне не нравятся армяне, которые пытаются наебать в 100 случаев из 100 при сделке, назовите меня как угодно, но с ними я дел больше иметь не буду. Я не буду иметь никогда дел с чеченцами (ой, сразу извиняюсь перед Кадыровым), но с ними дел иметь не буду. И вообще, ни с одним мудаком, кто ставит свою выгоду и похуизм на людей выше деловой этики, здравого смысла и вежливости.
Тигран какой-то минусует. Видимо, прочитав комментарий, открыл стартап по производству кирпичей)
Самое смешное, что Григорянтс мой коммент тоже минусанул, хотя в нем мнение противоположное вашему. Забавно...)