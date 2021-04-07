Сервисы
Рая Хачатрян

Платформа платной подписки на авторов Patreon увеличила оценку более чем в три раза с сентября — до $4 млрд Статьи редакции

Выручка Patreon за год составила $100 млн, говорили источники The Information, но прибыли пока нет.

Patreon привлекла $155 млн от фондов Tiger Global, Woodline Partners, Wellington Management и других, пишет WSJ со ссылкой на компанию. В сентябре 2020 года инвесторы оценивали сервис в $1,2 млрд, а теперь в $4 млрд.

Patreon позволяет музыкантам, художникам и другим авторам получать деньги от фанатов. Сервис основали в 2013 году Джек Конте и Сам Йам. В 2020 году во время пандемии он значительно вырос: всего в сервисе зарегистрированы более 200 тысяч создателей, которым отправляют деньги около 7 млн фанатов, пишет WSJ.

Годовая выручка Patreon составила $100 млн, что значит его ежемесячная выручка выросла в 12 раз, писал The Information в январе. По данным издания, сервис рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году и уже обсуждает это с банками.

Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей и берёт 5-12% в месяц от пожертвований подписчиков, но пока не вышла на прибыль.

#новость #patreon

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7 комментариев
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Михаил М

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Порно всегда в цене.

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Сергей Милосердов

Михаил
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Путаете с OnlyFans.

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Политический ихтиандр

Сергей
0

Не путает;)

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Александр Аракчеев

0

не вышла на прибыль, но стоит 4 млрд.?!
Не, я понимаю, если бы это была фирма с материальными активами на какую-то значимую сумму, но ЭТО? Это же просто сервис с годовым доходом (не прибылью) в 10 лямов!
Куда катится мир?!

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Roman Moskovskiy

Александр
0

Так наоборот же, у фирмы нет материальных активов, а выручка 100 млн, значит всегда можно дропнуть половину сотрудников (или вырасти дважды не донанимая), на которых делается рост х3, и получить прибыль, а судя по выручке она очень не кислая

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Александр Аракчеев

Roman
0

при выручке 100 лямов - нет прибыли. Уверен, что можно настолько оптимизировать эту шляпу, чтобы говорить о соответствии оценки в 4млрд.?
По-моему, 4млрд. - просто фантазии "инвесторов" чтобы хайпануть перед IPO или чо там они затевают..

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Artemy

0

Ждем, чем ответят OnlyFans

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