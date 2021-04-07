Выручка Patreon за год составила $100 млн, говорили источники The Information, но прибыли пока нет.

Patreon привлекла $155 млн от фондов Tiger Global, Woodline Partners, Wellington Management и других, пишет WSJ со ссылкой на компанию. В сентябре 2020 года инвесторы оценивали сервис в $1,2 млрд, а теперь в $4 млрд.

Patreon позволяет музыкантам, художникам и другим авторам получать деньги от фанатов. Сервис основали в 2013 году Джек Конте и Сам Йам. В 2020 году во время пандемии он значительно вырос: всего в сервисе зарегистрированы более 200 тысяч создателей, которым отправляют деньги около 7 млн фанатов, пишет WSJ.

Годовая выручка Patreon составила $100 млн, что значит его ежемесячная выручка выросла в 12 раз, писал The Information в январе. По данным издания, сервис рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году и уже обсуждает это с банками.

Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей и берёт 5-12% в месяц от пожертвований подписчиков, но пока не вышла на прибыль.