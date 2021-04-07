Сервис для управления проектами и задачами Asana запустил русскоязычную версию Статьи редакции
А также версии на традиционном китайском, голландском и польском.
- О добавлении четырёх новых языков сообщила в своём блоге компания в конце марта.
- Чтобы перейти на русскоязычную версию пользователь должен нажать на фото профиля, перейти в настройки, открыть там вкладку Display и выбрать язык.
Сейчас Asana доступна на девяти языках: кроме уже указанных, сервис работает на английском, французском, немецком, португальском, испанском и японском. Летом компания обещает добавить также поддержку итальянского, шведского и корейского.
- Asana можно использовать бесплатно — тогда к одной команде подключатся максимум 15 человек. У компании есть несколько платных тарифов: в месяц $13,49 за Premium и $30,49 за Business, но при оформлении на год цена ниже. Стоимость тарифа Enterprise для больших компаний обсуждается отдельно.
- В марте сервис отчитался о 95 тысяч платящих клиентов и более 1,5 млн таких пользователей. За финансовый год, закончившийся 31 января, выручка компании выросла на 59% до $227 млн.
- В сентябре компания провела прямой листинг и вышла на биржу. Тогда оценка Asana выросла на $2 млрд — до $5,2 млрд. Сейчас рыночная капитализация компании составляет $5,45 млрд.
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