Оценка онлайн-фоторедактора Canva достигла $15 млрд — его основатели стали миллиардерами по версии Forbes Статьи редакции
Долю каждого из двоих основателей издание оценило в $2 млрд.
- Австралийский сервис Canva привлёк $71 млн в новом раунде финансирования от T. Rowe Price и Dragoneer при оценке в $15 млрд, пишет американский Forbes. К раунду присоединились также Blackbird Ventures и Skip Capital.
- По оценке Forbes, основатели Мелани Перкинс и Клифф Обрехт владели примерно по 15% акций Canva, после инвестиций размытие долей было минимальным. При оценке всей компаний в $15 млрд каждому будет принадлежать доля стоимостью около $2 млрд.
- Canva при этом объявила, что остается прибыльной, выручка компании за год выросла на 130% и достигла $500 млн. Полученные средства сервис планирует вложить в разработку продукта и увеличение штата.
- Сейчас у сервиса 55 млн зарегистрированных пользователей, говорит третий основатель Canva Кэмерон Адамс (его доля неизвестна). По данным сервиса, 85% из 500 крупнейших компаний в США по объему выручки так или иначе пользуются Canva, среди них American Airlines, Kimberly-Clark, McKinsey и Salesforce.
- Canva позволяет пользователям без специальных навыков редактировать фотографии и создавать графические иллюстрации. В 2019 году Canva привлёк $85 млн от фонда Мэри Микер и других инвесторов при оценке $3,2 млрд. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году сервис привлёк $301 млн.
Что не новость так миллиардеры
Никогда бы не подумал, что Канва найдет свою нишу, удивительно, думал просто скажи проект для продажи пользователей другой компании в будущем
В моём обывательском понимании, миллиардер это тот, у кого есть миллиардов в ликвидной валюте. А не абстрактная оценочная что-то там, за что даже яхту на неделю не снимешь. Такой себе миллиардер.
Сервис для тех, кто не освоил фотошоп.
Никогда нельзя недооценивать человеческую лень и глупость.
попробовал нагуглить прибыль этой мега компании
нашел только это:
Canva гордится тем, что является прибыльным предприятием, и, по последним данным, в первом полугодии 2017 года компания получила чистую прибыль в размере $1,86 млн при выручке в $25,1 млн. Компания утверждает, что с тех пор была в плюсе.
Это когда ее оценивали в 6 миллиардов.
Отчета о прибылях не вижу. но как то все выглядет не очень. Дутая оценка. На мой взгляд.
Оценивают её за аудиторию, которую они почти не монетизируют, предлагая массовый и относительно простой продукт и разгоняя трафик
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