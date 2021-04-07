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Сервисы
Евгения Евсеева

Оценка онлайн-фоторедактора Canva достигла $15 млрд — его основатели стали миллиардерами по версии Forbes Статьи редакции

Долю каждого из двоих основателей издание оценило в $2 млрд.

  • Австралийский сервис Canva привлёк $71 млн в новом раунде финансирования от T. Rowe Price и Dragoneer при оценке в $15 млрд, пишет американский Forbes. К раунду присоединились также Blackbird Ventures и Skip Capital.
  • По оценке Forbes, основатели Мелани Перкинс и Клифф Обрехт владели примерно по 15% акций Canva, после инвестиций размытие долей было минимальным. При оценке всей компаний в $15 млрд каждому будет принадлежать доля стоимостью около $2 млрд.
  • Canva при этом объявила, что остается прибыльной, выручка компании за год выросла на 130% и достигла $500 млн. Полученные средства сервис планирует вложить в разработку продукта и увеличение штата.
  • Сейчас у сервиса 55 млн зарегистрированных пользователей, говорит третий основатель Canva Кэмерон Адамс (его доля неизвестна). По данным сервиса, 85% из 500 крупнейших компаний в США по объему выручки так или иначе пользуются Canva, среди них American Airlines, Kimberly-Clark, McKinsey и Salesforce.
  • Canva позволяет пользователям без специальных навыков редактировать фотографии и создавать графические иллюстрации. В 2019 году Canva привлёк $85 млн от фонда Мэри Микер и других инвесторов при оценке $3,2 млрд. Всего, по данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году сервис привлёк $301 млн.

#новость #canva

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Yury Kotov

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Что не новость так миллиардеры

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Алексей Борисов

Yury
0

Главное не оказаться в криминальной хронике))

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Артем Акулов

Yury
0

Можно миксовать, тогда не так завидно будет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Yury
0

По версии издания, но есть нюанс) 

Ответить

Илья Шишкунов

1

Никогда бы не подумал, что Канва найдет свою нишу, удивительно, думал просто скажи проект для продажи пользователей другой компании в будущем 

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Руслан Яцукевич

Илья
3

Давно пользуюсь Canva. Очень удобно.

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Boris Gerber

Илья
1

посмотрим что будет через 5 лет :) думаю их уже не будет :)

Ответить

Святослав Гусев

1

В моём обывательском понимании, миллиардер это тот, у кого есть миллиардов в ликвидной валюте. А не абстрактная оценочная что-то там, за что даже яхту на неделю не снимешь. Такой себе миллиардер.

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Sergey Furtaev

–2

Сервис для тех, кто не освоил фотошоп.
Никогда нельзя недооценивать человеческую лень и глупость.

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Boris Gerber

0

попробовал нагуглить прибыль этой мега компании
нашел только это:
Canva гордится тем, что является прибыльным предприятием, и, по последним данным, в первом полугодии 2017 года компания получила чистую прибыль в размере $1,86 млн при выручке в $25,1 млн. Компания утверждает, что с тех пор была в плюсе.
Это когда ее оценивали в 6 миллиардов. 
Отчета о прибылях не вижу. но как то все выглядет не очень. Дутая оценка. На мой взгляд.

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Илья Шишкунов

Boris
0

Оценивают её за аудиторию, которую они почти не монетизируют, предлагая массовый и относительно простой продукт и разгоняя трафик 

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