«Тинькофф Мобайл» впервые раскрыл число абонентов — 1,1 млн Статьи редакции
Оператор обошёл «Сбермобайл», у которого 900 тысяч абонентов.
- «Тинькофф» раскрыл абонентскую базу «Тинькофф Мобайл» на Дне инвестора. Учитывались розничные абоненты, которые пользовались SIM-картой хотя бы раз за три месяца.
- Пока банку не удаётся заработать на операторе — он принёс 984 млн рублей убытка по итогам 2020 года, пишет VTimes со ссылкой на отчётность компании. В 2019 году убыток от «Тинькофф Мобайл» составил 1,65 млрд рублей.
- «Тинькофф мобайл» работает на сетях Tele2, пишет издание. Кроме него, этими же сетями пользуется мобильный оператор «Сбера» — «Сбермобайл». На конец 2020 года база розничных абонентов составила около 900 тысяч пользователей, указано в годовом отчёте «Сбера».
- Представитель Tele2 пояснил, что «Тинькофф» показывает самые быстрые темпы набора абонентской базы в банковском сегменте операторов. Компания одной из первых вышла на этот рынок, оперативно начала активную региональную экспансию, а также у неё отлажена система продаж и логистики, пояснил оператор.
- «Тинькофф» запустил мобильного оператора в декабре 2017 года. В декабре 2019 года его абонентская база насчитывала 1 млн пользователей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Тинькофф Мобаил будет очень быстро расти, так как очень хорошо относиться к клиентам + шикарные цены на тарифы
Согласен со всем кроме этого
шикарные цены на тарифы
Ибо цены у тинька на связь конские просто.
@Тинькофф, когда добавите функцию перевода физической сим в e-sim? Планирую сменить вас на любого другого из-за этих тормозов. Год обещаете.
Она уже есть !!! У меня давно е-сим
Ушла с тинькофф, тк связь ужасная, три раза сутки без связи была. Но тех поддержка у них оч крутая
Я соглашусь что в каждом регионе разная связь. У меня просто шикарная.
@Tinkoff Bank доделайте уже анти спам, чтобы вот это вот все даже не прилетало 🤗 а уходило прямо в Гаргантюа 😝
Он есть у них. Нужно подключить.
Так на "секретаря уже переводит"
Но не очень понятно, т. включил платную услугу голосового помощника, спам определяет, берет трубку и начинает их тролить! типа "вы попали в прямой эфир, можете передать привет и заказать песню! "
или " ало, я вас не слышу, кажется я вообще ничего не слышу! "
Вот и вопрос "зачем? " если вы уже определили спам.
Сбросить вызов и отправить в черный список вроде проще.
А Альфа банк, самый говно-банк, учитывая количество спама, который исходит от него и от его грëбаных "партнëров"
Это голосовой помощник, он давно уже. На фото написано "Скоро", как я понимаю добавят именно фильтрацию
Блоги компаний
Показать еще