Zoom предложил российским чиновникам и госкомпаниям покупать лицензии напрямую Статьи редакции
6 апреля один из российских дистрибьюторов сообщил, что сервис запретил продавать услуги госструктурам.
Zoom Video Communications готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сообщили в сервисе.
6 апреля СМИ сообщили, что Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью. На следующий день в пресс-службе Zoom сообщили, что «уточняют эту информацию». Там предположили, что данные СМИ «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».
Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».
Правильно я понимаю, что зум решил кинуть русских партнеров и напрямую продавать в госконторы? Ай да молодцы, а да красавцы)
А можно подробнее тем кто не в теме? Зачем SaaS компании дистриьютор?
Молодцы хозяева ZOOM, вовремя сделали нужный пинок для начала перехода России на собственный софт.
Какой собственный софт?
Ситуация с собственным софтом приблизительно такая же как с собственными
машинами, станками, обувной и текстильной промышленностью.
Вроде что-то есть, а по факту нет ничего.
Забыл, забыл... )))
"...по оценке, которую дала российская компания TrueConf (разработчик аналогичных сервисов), Zoom остается самым популярным сервисом корпоративной видеосвязи и контролирует 25% рынка. На втором месте продукты самой TrueConf - 23% ..."
Так вот какой эффект возникает, когда в пиво подмешивают самогон ....
Ога, на собственный. Пресс-секретарь наврал, что они и не пользуются, а сами пиратить будут))) Вот и весь переход XD
Можешь себе представить, как начальники штабов армий или руководство министерства машиностроения обсуждают выполнение военного бюджета по твоему ZOOM? )))
Он же на армейских калькуляторах не запустится…
Это те "калькуляторы", которые дают 300 мегабит/сек на расстоянии в 2.000 км? МО как раз недавно интервью давало о сетях связи, найдите и обогатите свои нейроны знаниями...)))
сорри, я хорошо помню ЭЛТ-мониторы и пожилые компы на Windows XP в 2018 году в одном из московских государственных вузов, вряд ли в оборонке что-то сильно отличается, если такие приколы в образовании
Правильно, принципы принципами, а на госзакупки залезть - это всегда успех.
То-то туалет в бомбардировщике В-1 Лансер - стоит 200.000 баксов )))
Только после проверки выполнения заказа серии бомбардировщиков В-1 было посажено более 20 человек. Себестоимость этого туалета - менее 2.000 баксов )))
Про себестоимость в 2000 не верю совсем
Еденичные изделия сложной формы из легких сплавов
Никто не верил, пока комиссия не проверила расходы средств )))
По ссылке 2000 нет
Возможно в оценке 2000 были только материалы, без накладных расходов...
Без раскиданной на количество изделий стоимости разработки.
Просто всего выпущено 104 машины, значит ли это что разработка и сертификация партии + изготовление стоило всего 200 тыс $
Тут в статьях авторы серию пластикового говна за эти деньги с трудом выпускают....
Просто для таких специфичных вещей себестоимость считается совсем по другому.
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