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Zoom предложил российским чиновникам и госкомпаниям покупать лицензии напрямую Статьи редакции

6 апреля один из российских дистрибьюторов сообщил, что сервис запретил продавать услуги госструктурам.

Zoom Video Communications готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сообщили в сервисе.

6 апреля СМИ сообщили, что Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью. На следующий день в пресс-службе Zoom сообщили, что «уточняют эту информацию». Там предположили, что данные СМИ «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».

Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».

#новость #zoom

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Олег

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Правильно я понимаю, что зум решил кинуть русских партнеров и напрямую продавать в госконторы? Ай да молодцы, а да красавцы)

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Gidevan

Олег
4

Да ещё и хайпануть на этом. 

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Артём А.

Олег
1

херню несете. Такие штуки чаще всего закупают через тендеры, им наоборот нужны местные дистрибьюторы чтобы зум продавался лучше

Ответить

Николай Глущенко

Артём
1

А можно подробнее тем кто не в теме? Зачем SaaS компании дистриьютор?

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3216q114

Артём
0

Вот вот. У нас даже бухи у частников как слышат что нужно купить у иностранцев софт, делают вид как-будто ты партию кокса собрался покупать, а не софтину за пару десятков, сотню баксов.
А про госы тут вообще нечего говорить.

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GREAKLY

Олег
0

А зачем нужны лишние прокладки? Какую ценность они добавляют кроме увеличения цены продукта?

Ответить

Sergey Samoylov

0

Молодцы хозяева ZOOM, вовремя сделали нужный пинок для начала перехода России на собственный софт. 

Ответить

Mike Espoo

Sergey
5

 Какой собственный софт?
Ситуация с собственным софтом приблизительно такая же как с собственными 
машинами, станками, обувной и текстильной промышленностью.
Вроде что-то есть, а по факту нет ничего.

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Sergey Samoylov

Mike
0

Забыл, забыл... )))
"...по оценке, которую дала российская компания TrueConf (разработчик аналогичных сервисов), Zoom остается самым популярным сервисом корпоративной видеосвязи и контролирует 25% рынка. На втором месте продукты самой TrueConf - 23% ..."

TrueConf для видеоконференций в локальной сети и…
Всё для видеоконференций в локальной сети и через интернет. Видеоконференции UltraHD качества…
trueconf.ru
Ответить

Sergey Samoylov

Mike
–3

Так вот какой эффект возникает, когда в пиво подмешивают самогон ....

Сферум
Сферум
sferum.ru
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Александр Привалов

Sergey
0

Ога, на собственный. Пресс-секретарь наврал, что они и не пользуются, а сами пиратить будут))) Вот и весь переход XD

Ответить

Sergey Samoylov

Александр
0

Можешь себе представить, как начальники штабов армий или руководство министерства машиностроения обсуждают выполнение военного бюджета по твоему ZOOM? )))
 

Ответить

Александр

Sergey
9

Я даже могу представить, что они по вацапу координаты этих штабов скидывают друг другу. Совершенно не удивлюсь, бровью не поведу)

Ответить

Sergey Samoylov

Алексан…
–2

"Координаты штабов"... )))
+ 15 $

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Andre Macareno

Sergey
0

Он же на армейских калькуляторах не запустится…

Ответить

Sergey Samoylov

Andre
0

Это те "калькуляторы", которые дают 300 мегабит/сек на расстоянии в 2.000 км? МО как раз недавно интервью давало о сетях связи, найдите и обогатите свои нейроны знаниями...)))

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Andre Macareno

Sergey
0

сорри, я хорошо помню ЭЛТ-мониторы и пожилые компы на Windows XP в 2018 году в одном из московских государственных вузов, вряд ли в оборонке что-то сильно отличается, если такие приколы в образовании

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Даня

Александр
1

 расскажи пожалуйста, как пиратить saas?

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Александр

Даня
0

Ну это в порядке шутки, думаю вы поняли общий посыл. Не приведет это к появлению / развитию отечественных аналогов, можем проследить на примере любого другого импортозамещения (от продуктов и одежды до айфонов и ОС).

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Макс Лакостов

0

Правильно, принципы принципами, а на госзакупки залезть - это всегда успех. 

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Sergey Samoylov

Макс
1

То-то туалет в бомбардировщике В-1 Лансер - стоит 200.000 баксов )))

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Vl Al

Sergey
0

В авиации ценники не просто кратные, сразу x10. Блок из трех кресел в пассажирском самолете стоит (плюс-минус) 30 000 USD. Garmin для General Aviation за млн. рублей никого не удивляет.

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Sergey Samoylov

Vl
0

Только после проверки выполнения заказа серии бомбардировщиков В-1 было посажено более 20 человек. Себестоимость этого туалета - менее 2.000 баксов )))

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Дмитрий Малахов

Sergey
0

Про себестоимость в 2000   не верю совсем
Еденичные изделия сложной формы из легких сплавов

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Sergey Samoylov

Дмитрий
0

Никто не верил, пока комиссия не проверила расходы средств )))

The B-1 Comes Home to Roost
The B-1 Comes Home to Roost
www.nytimes.com
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Дмитрий Малахов

Sergey
0

По ссылке 2000 нет
Возможно в оценке 2000 были только материалы, без накладных расходов...
Без раскиданной на количество изделий стоимости разработки.

Просто всего выпущено 104 машины, значит ли это что разработка и сертификация партии  + изготовление  стоило всего 200 тыс $

Тут в статьях авторы серию пластикового  говна за эти деньги с трудом выпускают....

Просто для таких специфичных вещей себестоимость считается совсем по другому.

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Sergei Timofeyev

Sergey
0

Биотуалет за 5 тыщ рублей? :)

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Valer

0

А может кто рассказать почему это приложение лучше аналогичных бесплатных?

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Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

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