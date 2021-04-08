6 апреля один из российских дистрибьюторов сообщил, что сервис запретил продавать услуги госструктурам.

Zoom Video Communications готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую», — сообщили в сервисе.

6 апреля СМИ сообщили, что Zoom запретил российским чиновникам и госкомпаниям пользоваться своей видеосвязью. На следующий день в пресс-службе Zoom сообщили, что «уточняют эту информацию». Там предположили, что данные СМИ «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».

Основатель ГК «Нейтроникс» Григорий Иванов в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже. Иванов добавил, что доля России в выручке компании не превышает 1%, поэтому ей «выгоднее пожертвовать этим рынком».