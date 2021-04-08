Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» представил сервис видеоконференций для бизнеса Статьи редакции

У банка уже есть похожий сервис с подключением по ссылке — для проведения публичных выступлений.

7 7 комментариев
528 просмотров

«Сбер» разрабатывает сервис для видеоконференций Jazz by Sber — он позволяет создавать и проводить звонки в браузере. Сейчас платформа, которая будет ориентирована на корпоративный сектор, находится на финальном этапе тестирования.

Банк заявляет, что у сервиса же «философия и продуктовые качества», что и у платформ, рассчитанных на широкую аудиторию. Jazz можно встроить в имеющуюся технологическую инфраструктуру компании. При этом работу платформы невозможно заблокировать, а другие компании не смогут внести изменения.

Доступ к видеовстрече можно ограничить определённым кругом лиц: туда не сможет попасть по ссылке любой пользователь. Время видеозвонка на платформе неограниченно — у Zoom, например, в бесплатной версии есть ограничение в 40 минут.

Jazz использует OpenSource-решения, не требует скачивания отдельного приложения и позволяет всем участникам делиться изображением со своего экрана.

Разработкой Jazz занимается SberDevices — подразделение, специализирующееся на «умных» устройствах, решениях на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка и биометрия.

«Удобную и функциональную платформу» видеоконференций для бизнеса представят «в ближайшее время», а в перспективе появятся приложения для iOS и Android, заявил руководитель блока «Технологии» «Сбера» Давид Рафаловский. Сколько будет стоить доступ к платформе, в банке не сообщают.

  • В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group с количеством участников до 100 человек. Собственный сервис видеозвонков «Телемост» в июне представил «Яндекс». Присоединиться к звонку без регистрации могут до 35 пользователей.
  • «Сбер» также создал сервис видеоконференций «СберМитап» с подключением по ссылке. В банке пояснили vc.ru, что «СберМитап» — это платформа для публичных выступлений на широкую аудиторию с односторонней коммуникацией, а Jazz by Sber — это полноценное решение для организации видеоконференций и проведения удаленных встреч.
  • В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».
  • 6 апреля СМИ сообщили, что Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям. 8 апреля Zoom предложил покупать лицензии напрямую.

#новость #сбер

7 7 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 231436, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Apr 2021 18:52:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Полухтин

0

Сбер такой фантазёр, так любит что-то представлять.

Ответить

Холден Колфилд

0

После того как зум их ограничил

Ответить

Сидор

0

Я тоже хочу то же есть и пить ,что и человек, отвечающий за нейминг новых сервисов Сбера. 
Jazz и сервис видеоконференций для бизнеса – как много общего у этих двух родственник понятий!

Ответить

Yury Kotov

0

Я бы посмотрел Усадьбу Jazz через Sber Jazz

Ответить

Родион Галанев

0

Поздно вышли, 26.02 на VC уже анонсирован "Видео Союз" от специалиста в сфере энергоснабжения. "Полностью отечественный продукт, сервера, расположенные в России, панель управления услугами отечественного производства, качество конференций не уступает многим продуктам, в некоторых моментах даже лучше." Весит 10 Мб. Рынок Сбером безнадежно упущен.

Ответить

Kesha Pazzy

0

Zoom,  подвинься!

Ответить

Вася Пражкин

0

 Jazz by Sber

Кто знает, для любителей Drum’а пойдет?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как извлечь структурированную информацию с помощью Yargy-парсера?
В части задачи NER (извлечение именованных сущностей) для текстов на русском языке, многим знакома библиотека natasha,…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Инфоповод года. IT и Телеком
Медиалогия подготовила ежегодное исследование “Инфоповод года. IT и Телеком” и проанализировала, какие PR-поводы получи…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Онлайн Python meetup от Evrone. В гостях — S7 techlab и Zipsale
Ничто так не объединяет людей, как общая боль. В этот раз на Python митапе поговорим про управление зависимостями, выбо…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Vladislav Stan
за день
С обществом явно что-то не так, когда спортсмен, задача которого бегать по рингу и принимать удары головой, в какой-то момент вдруг начинает учить всех нравственности и рассуждать о вопросах наркотиков, знания о…
В моём детстве не было цензуры
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Michael Rychagov

Mail.ru Group выпустила…

Евгений Кузовкин

Украсить кубиками: Adidas…

Yaroslav Dubovikov

«Райффайзенбанк» списал деньги…

ЯжПрограммист

«История взлёта и падения…

Vl Al

Zoom предложил российским…

Вася Пражкин

«Сбер» представил сервис…

Виталий Воробьев

Украсить кубиками: Adidas…

Mikhail Bayburtyan

Илон Маск стал вторым в списке…

Вася Пражкин

Украсить кубиками: Adidas…

Sergey Orlov

Один из создателей мессенджера…

Vl Al

Украсить кубиками: Adidas…

Kesha Pazzy

«Сбер» представил сервис…

Повелитель Ондатр

«Сбер» запустил «СберПрайм…

ЯжПрограммист

Украсить кубиками: Adidas…

Ildarik ya

«Сбер» запустил «СберПрайм…

Anton Kuznetsov

Я интроверт — не люблю…

Игорь

HOFF доставили поврежденную…

Повелитель Ондатр

Украсить кубиками: Adidas…

Vl Al

Украсить кубиками: Adidas…

Kesha Pazzy

«История взлёта и падения…
null