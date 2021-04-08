У банка уже есть похожий сервис с подключением по ссылке — для проведения публичных выступлений.

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«Сбер» разрабатывает сервис для видеоконференций Jazz by Sber — он позволяет создавать и проводить звонки в браузере. Сейчас платформа, которая будет ориентирована на корпоративный сектор, находится на финальном этапе тестирования.

Банк заявляет, что у сервиса же «философия и продуктовые качества», что и у платформ, рассчитанных на широкую аудиторию. Jazz можно встроить в имеющуюся технологическую инфраструктуру компании. При этом работу платформы невозможно заблокировать, а другие компании не смогут внести изменения.

Доступ к видеовстрече можно ограничить определённым кругом лиц: туда не сможет попасть по ссылке любой пользователь. Время видеозвонка на платформе неограниченно — у Zoom, например, в бесплатной версии есть ограничение в 40 минут.

Jazz использует OpenSource-решения, не требует скачивания отдельного приложения и позволяет всем участникам делиться изображением со своего экрана.

Разработкой Jazz занимается SberDevices — подразделение, специализирующееся на «умных» устройствах, решениях на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка и биометрия.

«Удобную и функциональную платформу» видеоконференций для бизнеса представят «в ближайшее время», а в перспективе появятся приложения для iOS и Android, заявил руководитель блока «Технологии» «Сбера» Давид Рафаловский. Сколько будет стоить доступ к платформе, в банке не сообщают.