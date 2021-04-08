«Сбер» представил сервис видеоконференций для бизнеса Статьи редакции
У банка уже есть похожий сервис с подключением по ссылке — для проведения публичных выступлений.
«Сбер» разрабатывает сервис для видеоконференций Jazz by Sber — он позволяет создавать и проводить звонки в браузере. Сейчас платформа, которая будет ориентирована на корпоративный сектор, находится на финальном этапе тестирования.
Банк заявляет, что у сервиса же «философия и продуктовые качества», что и у платформ, рассчитанных на широкую аудиторию. Jazz можно встроить в имеющуюся технологическую инфраструктуру компании. При этом работу платформы невозможно заблокировать, а другие компании не смогут внести изменения.
Доступ к видеовстрече можно ограничить определённым кругом лиц: туда не сможет попасть по ссылке любой пользователь. Время видеозвонка на платформе неограниченно — у Zoom, например, в бесплатной версии есть ограничение в 40 минут.
Jazz использует OpenSource-решения, не требует скачивания отдельного приложения и позволяет всем участникам делиться изображением со своего экрана.
Разработкой Jazz занимается SberDevices — подразделение, специализирующееся на «умных» устройствах, решениях на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка и биометрия.
«Удобную и функциональную платформу» видеоконференций для бизнеса представят «в ближайшее время», а в перспективе появятся приложения для iOS и Android, заявил руководитель блока «Технологии» «Сбера» Давид Рафаловский. Сколько будет стоить доступ к платформе, в банке не сообщают.
- В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group с количеством участников до 100 человек. Собственный сервис видеозвонков «Телемост» в июне представил «Яндекс». Присоединиться к звонку без регистрации могут до 35 пользователей.
- «Сбер» также создал сервис видеоконференций «СберМитап» с подключением по ссылке. В банке пояснили vc.ru, что «СберМитап» — это платформа для публичных выступлений на широкую аудиторию с односторонней коммуникацией, а Jazz by Sber — это полноценное решение для организации видеоконференций и проведения удаленных встреч.
- В марте Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили сервис видеоконференций для школьников «Сферум».
- 6 апреля СМИ сообщили, что Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям. 8 апреля Zoom предложил покупать лицензии напрямую.
Я тоже хочу то же есть и пить ,что и человек, отвечающий за нейминг новых сервисов Сбера.
Jazz и сервис видеоконференций для бизнеса – как много общего у этих двух родственник понятий!
Поздно вышли, 26.02 на VC уже анонсирован "Видео Союз" от специалиста в сфере энергоснабжения. "Полностью отечественный продукт, сервера, расположенные в России, панель управления услугами отечественного производства, качество конференций не уступает многим продуктам, в некоторых моментах даже лучше." Весит 10 Мб. Рынок Сбером безнадежно упущен.
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