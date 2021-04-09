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Рая Хачатрян

«Юла» протестирует обязательную проверку «подозрительных» аккаунтов с помощью видео Статьи редакции

Сервис запустил верификацию пользователей по селфи.

17 17 комментариев
902 просмотров

Пользователи «Юлы» смогут подтвердить свои профили с помощью видео, а ИИ проверит их на подлинность, сообщили vc.ru в компании. Пока функция необязательна, но платформа планирует проверять с её помощью подозрительных пользователей.

Видеоселфи проверяют за несколько секунд, а после подтверждения в аккаунте появляется иконка верификации. ИИ анализирует видео по нескольким параметрам: например, что это не картинка или видео с экрана, в базе нет других таких же лиц и другое. Доступа к селфи у третьих лиц не будет, говорят в «Юле».

Сервис будет тестировать обязательную верификацию для некоторых подозрительных пользователей, добавили vc.ru в «Юле». Алгоритм проверяет «подозрительность», основываясь на данных о мошеннических аккаунтах, например их спам-активности.

Сейчас действия таких пользователей «Юла» ограничивает: они не могут увидеть телефонные номера других и писать в чат. Но в будущем, если пользователи успешно пройдут верификацию, ограничения могут снять, отметили представители платформы.

Видеоселфи уже доступны в приложении «Юлы» на Android и iOS и скоро появятся в десктопной версии.

#новость #юла

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Мурад Муртазалиев

5

Ох я помню первое взаимодействие с Юлой. Подаю первое на платформе объявление, система позволяет разместить его бесплатно. И мгновенная блокировка за дубль. Удивляюсь, лезу в ЛК, о как объявление одно, а в архиве есть якобы ещё одно, но фактически там пусто. Сношу единственное объявление, все равно в архиве якобы что-то есть. 
Пишу в поддержку, объясняют это глюком, чистят кэш, проверяю все ок, объявлений нет, архив тоже пустой.
Пытаюсь разместить объявление, оно теперь платное, потому что я уже размещал такое же). 
Больше на юлу не ходил))

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Василий Либерман

Мурад
1

Ага, примерно та же история. На юле смог только 1 раз купить 1 велозапчасть, но что-то продавать не хотелось

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Dima Inter-Comm

2

"Господа арестанты вошли в чат...")))

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Miss V.I.P.

0

Мда, вот никогда мне юла не нравилась, а теперь не нравится ещё больше...

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Канищев Максим

Miss
3

Авито с мошеннической авитодоставкой лучше?

Ответить

Miss V.I.P.

Канищев
1

А мне и они не нравятся, там своих минусов тоже полно, просто если выбирать между этими двоими, то юла мне не нравится больше. Я их доставкой не пользовалась, а что с ней не так?

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Канищев Максим

Miss
0

Если выкладываешь что-то ликвидное сразу пишут мошенники отправить авитодоставкой, потом идёт подмена товара на приемном пункте и получаешь возврат ввиде мусора. Итог - ни денег, ни товара. Сейчас это стандартная ситуация. Авито с этим ничего делать не хочет.

Ответить

Miss V.I.P.

Канищев
1

Ого, жёстко, а я не знала, не пользовалась, теперь тем более не буду. Благодарю за информацию.

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Backspace

Канищев
0

А у Юлы иначе? Она тем же Боксберри возит, в те же пункты выдачи

Ответить

Канищев Максим

Backspa…
0

Я с юлой не работал, поэтому сказать ничего немогу. Но статей про кидалово с юлы ни где не встречал.

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Денис Демидов

1

Ожидаемо, скоро вк и яндекс последуют этому примеру

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Alex

0

Короткое видеоселфи 5-7 сек, с развёрнутым паспортом в руках, и местной газетой за сегодняшнюю дату. Шлюх давно только так и проверяют на всех сайтах планеты...

Ответить

Александр Ненадо

0

Как это защитит от покупки верифицированных аккаунтов?

Ответить

Денис Демидов

Александр
0

Это не как не защитит так как даже если будет известен мошенник пойдете ли вы в суд ?

Ответить

Александр Ненадо

Денис
0

Пойду, почему нет?  Только сначала в полицию схожу.

Ответить

Алексей Бунак

0

Если это хотя бы малую часть мошенников уберет - уже хорошо. Пройду, пусть будет галочка. Совершенно не важно, эффективно или нет, но если акк как-то пометят и объявления в выдаче поднимут - уже хорошо.
Звание "проверенный продавец" через три сделки по карте тоже смешно выглядит...

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Виталий Воробьев

0

Доступа к селфи у третьих лиц не будет, говорят в «Юле».

haha classic

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