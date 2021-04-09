Сервис запустил верификацию пользователей по селфи.

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Пользователи «Юлы» смогут подтвердить свои профили с помощью видео, а ИИ проверит их на подлинность, сообщили vc.ru в компании. Пока функция необязательна, но платформа планирует проверять с её помощью подозрительных пользователей.

Видеоселфи проверяют за несколько секунд, а после подтверждения в аккаунте появляется иконка верификации. ИИ анализирует видео по нескольким параметрам: например, что это не картинка или видео с экрана, в базе нет других таких же лиц и другое. Доступа к селфи у третьих лиц не будет, говорят в «Юле».

Сервис будет тестировать обязательную верификацию для некоторых подозрительных пользователей, добавили vc.ru в «Юле». Алгоритм проверяет «подозрительность», основываясь на данных о мошеннических аккаунтах, например их спам-активности.

Сейчас действия таких пользователей «Юла» ограничивает: они не могут увидеть телефонные номера других и писать в чат. Но в будущем, если пользователи успешно пройдут верификацию, ограничения могут снять, отметили представители платформы.