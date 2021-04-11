Отвлечься от экранов: почему аудиоигры для детей и взрослых стали популярнее в пандемию Статьи редакции
И действительно ли они полезнее, чем видеоигры.
Пересказ материала MIT Technology Review.
Устройство Yoto, которое управляется голосом, стало популярно у семей с детьми во время карантина. Его придумали специально, чтобы отвлечь детей от приложений и телевизора. Чем-то Yoto напоминает магнитофон: устройство оснащено функцией воспроизведения предзаписанных историй и игр, но помимо этого он поддерживает детские подкасты.
Четких научных подтверждений о вреде экранов так и не найдено. Тем не менее родителям не нравится, сколько времени дети посвящают планшетам и смартфонам, так что голосовые устройства кажутся более здоровой альтернативой. В итоге голосовые семейные игры стали популярными в магазинах приложений в «пандемийный» год. Они поддерживаются Alexa от Amazon и голосовым помощником от Google.
Сначала аудиоигры были нарративными и в формате викторины, теперь же становятся сложнее. Например, игра Lemonade Stand — это симулятор бизнеса, а голосовой помощник Kids Court помогает мирить детей, стимулируя проговаривать обиды.
В голосовые игры можно играть дистанционно. Например, по словам разработчика Volley, дети часто соревнуются в прогрессе с бабушками и дедушками. Ещё голосовые игры стимулируют креативность: дети часто разыгрывают сценки из голосовых игр и придумывают новые сюжеты.
Но игры без экрана нравятся не только детям. У того же Volley есть «взрослые» приложения, например, Love Taps, Sherlock или Infected — они предназначены для пользователей постарше. Создатель Yoto Бен Друри считает, что пожилые люди скорее отдадут предпочтение играм с голосовым управлением, чем с экраном или контроллером, пользоваться которыми еще надо научиться.
Голосовые игры не всегда построены на принципе соревнования. Нина Михан и Джонатан Чапман разработали игру, посвященную иудейскому празднику Песах, где библейская история разыгрывается в интерактивной форме, чтобы понял даже трехлетний ребенок.
По мнению профессора лингвистики Наоми Барон, голосовые игры крайне полезны для обучения детей.
В аудиоиграх, наоборот, информацию не приносят на блюдечке с голубой каемочкой — нужно куда больше воображения и внимания, чтобы действительно понять историю. Исследования показывают, что для начинающих учиться читать эти качества очень полезны.
Также голосовые игры полезны для изучающих английский или людям с нарушениями зрения. Хотя споры о том, вредны ли экраны, еще продолжаются, а сами голосовые игры часто ошибаются и недопонимают пользователя, предсказывать спад интереса к ним с окончанием пандемии еще рано — ведь многие семьи только рады отвлечь детей от смартфонов.
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