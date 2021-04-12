Он позволит проводить, например, онлайн-голосования для подключения видеонаблюдения в доме или ремонта в подъезде.

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О новом проекте рассказал на своей станице в Facebook сооснователь YouDrive Борис Голиков. По его словам, в первую очередь сервис даст людям возможность «изменять общедомовое пространство и управлять совместным имуществом».

Butler позволит собственникам проводить онлайн-голосования, чтобы, например, организовать удобную парковку во дворе, сделать ремонт в подъезде, подключить систему видеонаблюдения или сделать площадку для выгула собак.

Среди услуг, которые предлагает приложение — установка мебели возле лифта, нанесение разметки, озеленение двора и его благоустройство — все, что связано с обустройством общих территорий.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно зарегистрироваться в нём, добавить дом в систему и стать членом инициативной группы. После этого можно будет выбрать услугу и создать голосование для жильцов — по его итогам выбранный сервис организуют в течение десяти дней.

Само приложение бесплатное, платить нужно только за услугу после голосования — например, установка колёсоотбойников для десяти мест стоит 30 тысяч рублей.

Голиков рассказал vc.ru, что сервис нацелен на жителей многоквартирных домов. В первую очередь Butler — инструмент для онлайн-собраний собственников, совместных услуг и покупок. При этом юридическую сторону и работу с документами сервис берёт на себя.

Также Butler — маркетплейс для компаний, чьи продукты требуют совместных решений собственников. Планы по развитию сервиса и компании, с которыми будет сотрудничать сервис, Голиков пока не раскрывает.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Ремоут индастриз» создано 20 мая 2020 года. По 33,3% в нём принадлежат трём основателям YouDrive — Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову.