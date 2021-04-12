Сооснователь YouDrive Борис Голиков представил Butler — сервис управления домом для собственников Статьи редакции
Он позволит проводить, например, онлайн-голосования для подключения видеонаблюдения в доме или ремонта в подъезде.
О новом проекте рассказал на своей станице в Facebook сооснователь YouDrive Борис Голиков. По его словам, в первую очередь сервис даст людям возможность «изменять общедомовое пространство и управлять совместным имуществом».
Butler позволит собственникам проводить онлайн-голосования, чтобы, например, организовать удобную парковку во дворе, сделать ремонт в подъезде, подключить систему видеонаблюдения или сделать площадку для выгула собак.
Среди услуг, которые предлагает приложение — установка мебели возле лифта, нанесение разметки, озеленение двора и его благоустройство — все, что связано с обустройством общих территорий.
Чтобы воспользоваться приложением, нужно зарегистрироваться в нём, добавить дом в систему и стать членом инициативной группы. После этого можно будет выбрать услугу и создать голосование для жильцов — по его итогам выбранный сервис организуют в течение десяти дней.
Само приложение бесплатное, платить нужно только за услугу после голосования — например, установка колёсоотбойников для десяти мест стоит 30 тысяч рублей.
Голиков рассказал vc.ru, что сервис нацелен на жителей многоквартирных домов. В первую очередь Butler — инструмент для онлайн-собраний собственников, совместных услуг и покупок. При этом юридическую сторону и работу с документами сервис берёт на себя.
Также Butler — маркетплейс для компаний, чьи продукты требуют совместных решений собственников. Планы по развитию сервиса и компании, с которыми будет сотрудничать сервис, Голиков пока не раскрывает.
Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Ремоут индастриз» создано 20 мая 2020 года. По 33,3% в нём принадлежат трём основателям YouDrive — Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову.
- В декабре 2020 года Борис Голиков перешёл на должность президента YouDrive, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса и собственных проектах. В частности, сервисе краткосрочной аренды самокатов lite и сервисе мобильной заправки машин Pump.
- 12 апреля YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв».
Видимо, сначала надо будет все таки проголосовать всем собственникам оффлайн(что по моему опыту крайне сложно провести), чтобы выбрать эту площадку как инструмент последующего голосования. А так идея интересна
Недавно в России упростили переход на электронную форму проведения ООС. Соответствующий закон вступил в силу в конце мая 2020 года. Раньше для перехода на электронную форму голосования нужно было проводить «бумажное» ОСС. Теперь это можно сделать на первом онлайн-собрании собственников.
Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5f2945319a7947386e6b34c3
Для юридически значимого решения всё равно потребуется консенсус и какой-то статус, признаваемый государством. Но тогда такой сервис по сути будет просто управляющей компанией.
Это да, всегда найдутся недовольные и те, которые знают, как лучше. Чем больше людей, тем больше разногласий.
И отказаться от ТСЖ / управляющей компании, деятельность которых должен будет подменить этот стартап.
Иначе непонятно, например, на каких основаниях будет проводиться благоустройство придомовых территорий, которые являются общим имуществом собственников. Без юридических оснований это всё равно, как будто бы один из жильцов за свой счёт закатает весь двор в асфальт ради парковки.
Является ли онлайн-голосование юридически значимым?
сервис хочет быстро заработать бабла.
Государство готовит ответку, оно кстати и должно этим заниматься https://realty.rbc.ru/news/5f2945319a7947386e6b34c3
так и вижу как всем домом объясняем бабе Вале со второго этажа, как пользоваться приложением
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