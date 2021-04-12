{"id":2972,"title":"\u0412\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043e\u0442 Microsoft","url":"\/redirect?component=advertising&id=2972&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/231217&hash=2af4649e2f1fb9d084608dab3d710d3891bb2460260cc7224d84dec68fae15c3"}
Сервисы
Евгения Евсеева

Сооснователь YouDrive Борис Голиков представил Butler — сервис управления домом для собственников Статьи редакции

Он позволит проводить, например, онлайн-голосования для подключения видеонаблюдения в доме или ремонта в подъезде.

13 13 комментариев
1753 просмотров

О новом проекте рассказал на своей станице в Facebook сооснователь YouDrive Борис Голиков. По его словам, в первую очередь сервис даст людям возможность «изменять общедомовое пространство и управлять совместным имуществом».

Butler позволит собственникам проводить онлайн-голосования, чтобы, например, организовать удобную парковку во дворе, сделать ремонт в подъезде, подключить систему видеонаблюдения или сделать площадку для выгула собак.

Среди услуг, которые предлагает приложение — установка мебели возле лифта, нанесение разметки, озеленение двора и его благоустройство — все, что связано с обустройством общих территорий.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно зарегистрироваться в нём, добавить дом в систему и стать членом инициативной группы. После этого можно будет выбрать услугу и создать голосование для жильцов — по его итогам выбранный сервис организуют в течение десяти дней.

Само приложение бесплатное, платить нужно только за услугу после голосования — например, установка колёсоотбойников для десяти мест стоит 30 тысяч рублей.

Голиков рассказал vc.ru, что сервис нацелен на жителей многоквартирных домов. В первую очередь Butler — инструмент для онлайн-собраний собственников, совместных услуг и покупок. При этом юридическую сторону и работу с документами сервис берёт на себя.

Также Butler — маркетплейс для компаний, чьи продукты требуют совместных решений собственников. Планы по развитию сервиса и компании, с которыми будет сотрудничать сервис, Голиков пока не раскрывает.

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Ремоут индастриз» создано 20 мая 2020 года. По 33,3% в нём принадлежат трём основателям YouDrive — Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову.

  • В декабре 2020 года Борис Голиков перешёл на должность президента YouDrive, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах бизнеса и собственных проектах. В частности, сервисе краткосрочной аренды самокатов lite и сервисе мобильной заправки машин Pump.
  • 12 апреля YouDrive стал частью единого транспортного приложения «Ситимобила» и сменил название на «Ситидрайв».

#новость #youdrive #ситидрайв

13 13 комментариев
1
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youdrive"], "comments": 13, "likes": 7, "favorites": 25, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 232662, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Apr 2021 13:26:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Maxim Medvedev

7

Видимо, сначала надо будет все таки проголосовать всем собственникам оффлайн(что по моему опыту крайне сложно провести), чтобы выбрать эту площадку как инструмент последующего голосования. А так идея интересна

Ответить

Александр Якунин

Maxim
3

Недавно в России упростили переход на электронную форму проведения ООС. Соответствующий закон вступил в силу в конце мая 2020 года. Раньше для перехода на электронную форму голосования нужно было проводить «бумажное» ОСС. Теперь это можно сделать на первом онлайн-собрании собственников.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5f2945319a7947386e6b34c3

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
2

Для дачников бы ещё такое.

Ответить

Artem Petrenkov

Александр
1

Для юридически значимого решения всё равно потребуется консенсус и какой-то статус, признаваемый государством. Но тогда такой сервис по сути будет просто  управляющей компанией.

Ответить

Маша Арсентьева

Maxim
0

Это да, всегда найдутся недовольные и те, которые знают, как лучше. Чем больше людей, тем больше разногласий.

Ответить

Artem Petrenkov

Maxim
0

И отказаться от ТСЖ / управляющей компании, деятельность которых должен будет подменить этот стартап.

Иначе непонятно, например, на каких основаниях будет проводиться благоустройство придомовых территорий, которые являются общим имуществом собственников. Без юридических оснований это всё равно, как будто бы один из жильцов за свой счёт закатает весь двор в асфальт ради парковки.

Ответить

Александр Кадетов

3

Является ли онлайн-голосование юридически значимым?

Ответить

Александр Якунин

Александр
0

сервис хочет быстро заработать бабла.

Государство готовит ответку, оно кстати и должно этим заниматься https://realty.rbc.ru/news/5f2945319a7947386e6b34c3

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Нет

Ответить

Kirk Louson

0

предвижу я превеликие злоупотребления...

Ответить

Дмитрий Гришин

0

Наверное не все таким сервисом смргут воспользоваться, бабушки не потянут

Ответить

Валерий Пынзарь

0

если что, ссылка из поста в тг ведет на другой пост

Ответить

vitaly opansky

0

так и вижу как всем домом объясняем бабе Вале со второго этажа, как пользоваться приложением

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Какими “иностранцами” торгуют россияне
Иностранными ценными бумагами на Московской Бирже торгуют около 100 тыс. человек, и их количество продолжает расти. Сам…
0
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента Венчурной Академии. Очередной день обучения
DigitalHR
Подписан
Отписаться
«Не меняем образ жизни человека, а грамотно встраиваемся в его ритм»
Интервью с Фаридой Ахундовой, CEO компании здорового и полезного питания Ucandy: о переходе из ИТ в ритейл, конкуренции…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Antony Divnich
за день
Бро, вот тут еще один курс есть за 320 000. Ты его купи, там точно без воды и группа всего 8 человек - самых элитных студентов.
Отзыв о GeekBrains: не возвращают деньги и за непройденные курсы и другие проблемы, с которыми я столкнулся
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Канищев Максим

Wildberries объявил о выходе в…

Тинькофф Инвестиции

Сомнительный звонок якобы от…

Юрий Белоножкин

Red Bull ничего не производит…

Andrey Fedorov

Red Bull ничего не производит…

Alexandre Svergoun

Финансист в Китае. Про Dodo…

Andrey Chuev

«AliExpress Россия» предложила…

Юрий Белоножкин

Red Bull ничего не производит…

Alexander…

Отзыв о GeekBrains: не…

Лев Щенин

«AliExpress Россия» предложила…

Дима Ставер

Запись в подсайте Вопросы

Александр Привалов

Кибербезопасность в Украине…

Ivan Kolyhalov

Wildberries объявил о выходе в…

Канищев Максим

Wildberries объявил о выходе в…

Николай Ермаков

Telegram запланировал провести…

boj Ko

«AliExpress Россия» предложила…

Anton Prikhodko

Wildberries объявил о выходе в…

Ilya Sorokin

Wildberries объявил о выходе в…

Alexandre Svergoun

Финансист в Китае. Про Dodo…

Elena Balakhnova

Wildberries объявил о выходе в…

Илья Ефремов

Сникер-химчистка Sole Fresh…
null