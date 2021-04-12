Правительство запустит шесть новых сервисов на Госуслугах — в том числе организацию похорон и обжалование штрафов Статьи редакции
Против похоронного онлайн-сервиса выступали участники рынка, писал «Ъ».
Российское правительство планирует запустить сервисы в 2021 году, рассказал ТАСС зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Среди них:
- «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».
- «Правосудие онлайн» — автоматически определит суд для подачи иска, предоставит «интерактивного помощника» и позволит удалённо участвовать в процессе.
- «Рождение ребёнка» — поможет оформить документы на ребёнка, получить льготы, записаться в роддом, детский сад и прикрепиться к поликлинике.
- «Утрата близкого человека» — запись на приём к нотариусу, выбор ритуального агентства и так далее.
- «Трудовая миграция онлайн» — оформление документов для работы и пребывания в России, пошаговый план действий и другое.
- «Моё здоровье онлайн» — выбор врача по ОМС, ДМС и в платной клинике, телемедицинские консультации, получение справок и другое.
В сентябре 2020 года о похоронном онлайн-сервисе писал «Коммерсантъ». По словам источника издания на рынке ритуальных услуг, против запуска сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал». Газета также отмечала, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, или компаниям — монополистам в том или ином городе.
На Госуслугах уже описано 23 сервиса из запланированных 25-ти. Например, сервисах «Поступление в вуз онлайн» (позволяет отправить электронное заявление на поступление и так далее) и «Трудовые отношения онлайн» (пользователи могут оформить пособие по безработице и другое).
В лучшем случае на 200к. К сожалению сам с этим столкнулся в конце прошлого года. Человека в Москве похоронить на задворках кладбища стоит +/- 1 млн. руб. за место + всякие услуги навешивают по цене не реальной.
штааааа....а что делать людям у которых нет денег кто знает какая процедура, они что людей в братских могилах хоронят?
Не знаю, но расценки были именно такие.
Ну если есть дети, то пенсия по потере кормильца идёт с того счета, вроде как
Ну пенсионный фонд выделяет 7 тысяч , плюс 12 тысяч в Москве на погребение и по сути на эти деньги можно хоронить, раз правительство так посчитало, а в братских могилах хоронят, тех кого из моргов не забирают
Хм... около 20 тысяч. Не надо вестись на агентов.
Попробуйте за 20к в Москве решить вопрос. Очень интересно будет на это посмотреть.
Ну таки недавно решили. Захоронили на Архангельском кладбище. Плохо ищите.
Да, тоже с таким сталкивался, они приезжают быстрее даже чем полиция, сталкивался лично
Да, у них работа такая... Все хотят денег заработать
Пора ублюдков заменить на СберРитуал, чтобы с 200К люди получили бонусы Спасибо, наконец-то.
Круто, что госуслуги так быстро развиваются.
только что вышел с паспортного стола, где обезьяна в погонах разговаривала с людьми как быдло, якобы мы ей чем то обязаны, без бейджа. в итоге на мое замечание она закрыла окно и назвала меня мудаком, что слышали люди в очереди...
Мне кажется везде такие спецы сидят в паспортных столах. Вечно с недовольными лицами
правосудие онлайн
Похоронный онлайн-сервис...
Неужели я дожил до такого?
Может яндекс уже сделал бы что-то подобное и растрес это осиное гнездо, как сделал это с таксистами?
Про похороны воздержусь... Но вообще перевод кучи услуги в онлайн очень удобен. Стать в очередь в садик, заказать справку или записаться к врачу - это практично и экономит время.
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