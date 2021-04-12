Против похоронного онлайн-сервиса выступали участники рынка, писал «Ъ».

Российское правительство планирует запустить сервисы в 2021 году, рассказал ТАСС зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Среди них:

В сентябре 2020 года о похоронном онлайн-сервисе писал «Коммерсантъ». По словам источника издания на рынке ритуальных услуг, против запуска сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал». Газета также отмечала, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, или компаниям — монополистам в том или ином городе.

На Госуслугах уже описано 23 сервиса из запланированных 25-ти. Например, сервисах «Поступление в вуз онлайн» (позволяет отправить электронное заявление на поступление и так далее) и «Трудовые отношения онлайн» (пользователи могут оформить пособие по безработице и другое).