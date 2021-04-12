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Сервисы
Таня Боброва

Правительство запустит шесть новых сервисов на Госуслугах — в том числе организацию похорон и обжалование штрафов Статьи редакции

Против похоронного онлайн-сервиса выступали участники рынка, писал «Ъ».

Российское правительство планирует запустить сервисы в 2021 году, рассказал ТАСС зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Среди них:

В сентябре 2020 года о похоронном онлайн-сервисе писал «Коммерсантъ». По словам источника издания на рынке ритуальных услуг, против запуска сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал». Газета также отмечала, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, или компаниям — монополистам в том или ином городе.

На Госуслугах уже описано 23 сервиса из запланированных 25-ти. Например, сервисах «Поступление в вуз онлайн» (позволяет отправить электронное заявление на поступление и так далее) и «Трудовые отношения онлайн» (пользователи могут оформить пособие по безработице и другое).

#новость #госуслуги

2089 просмотров
35 35 комментариев
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Выдающийся будильник

27

 выступали участники рынка

Это те ублюдки, которые через 15 минут после констатации факта смерти, звонят убитым горем людям и впаривают им услуг на 200к?

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Константин Шукалов

Выдающийся
5

В лучшем случае на 200к. К сожалению сам с этим столкнулся в конце прошлого года. Человека в Москве похоронить на задворках кладбища стоит +/- 1 млн. руб. за место + всякие услуги навешивают по цене не реальной.

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Rownie

Константин
2

штааааа....а что делать людям у которых нет денег кто знает какая процедура, они что людей в братских могилах хоронят?

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Константин

Rownie
0

Не знаю, но расценки были именно такие.

Ответить

Rownie

Констан…
10

я просто часто думал про это и подумал ну почему бы не сделать так чтобы оплата похорон шла с его пенсионного счета автоматически, ведь человек умер и куда теперь уйдут эти деньги. понятно что это вопрос риторический но хотелось бы чтобы все было для людей.

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Иван Шеметов

Rownie
0

Ну если есть дети, то пенсия по потере кормильца идёт с того счета, вроде как 

Ответить

Иван Шеметов

Rownie
1

Ну пенсионный фонд выделяет 7 тысяч , плюс 12 тысяч в Москве на погребение и по сути на эти деньги можно хоронить, раз правительство так посчитало, а в братских могилах хоронят, тех кого из моргов не забирают 

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Sergei Timofeyev

Константин
2

Хм... около 20 тысяч. Не надо вестись на агентов.

Ответить

Константин

Sergei
0

Попробуйте за 20к в Москве решить вопрос. Очень интересно будет на это посмотреть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Констан…
2

Ну таки недавно решили. Захоронили на Архангельском кладбище. Плохо ищите.

Ответить

Александр Якунин

Константин
0

Место бесплатно что вы несёте

Ответить

Александр Якунин

Константин
0
Как организовать похороны
Как оформить медицинское свидетельство о смерти. На какой день нужно похоронить умершего. В каких…
www.mos.ru
Ответить

Никитич

Выдающийся
4

Да, тоже с таким сталкивался, они приезжают быстрее даже чем полиция, сталкивался лично

Ответить

Дмитрий Гришин

Никитич
0

Да, у них работа такая... Все хотят денег заработать 

Ответить

Кирилл Соколов

Дмитрий
0

Там конкуренция жесть какая. Чуть ли не дерутся. 

Ответить

Денис Демидов

Выдающийся
1

Пора ублюдков заменить на СберРитуал, чтобы с 200К люди получили бонусы Спасибо, наконец-то.

Ответить

Hiroku Serjio

Выдающийся
0

Разве кто-то другой таким заниматься будет?

Ответить

Всвиторе

25

Круто, что госуслуги так быстро развиваются. 

Ответить

Никитич

Всвиторе
3

Да. Действительно сейчас очень многое можно сделать не выходя из дома

Ответить

Глеб Керейтов

12

только что вышел с паспортного стола, где обезьяна в погонах разговаривала с людьми как быдло, якобы мы ей чем то обязаны, без бейджа. в итоге на мое замечание она закрыла окно и назвала меня мудаком, что слышали люди в очереди...

Ответить

Артур

Глеб
4

И что ты сделал? Затерпел или оставил жалобу?

Ответить

Глеб Керейтов

Артур
1

затерпел(

Ответить

Никитич

Глеб
1

О, туда лучше вообще не ходить, переоформлял паспорт через МФЦ проблем не было

Ответить

Дмитрий Гришин

Глеб
0

Мне кажется везде такие спецы сидят в паспортных столах. Вечно с недовольными лицами 

Ответить

Илья Шишкунов

5

правосудие онлайн 

Ответить

Hiroku Serjio

Илья
2
Ответить

Юрий Волков

5

Это большой плюс. Хорошо, что госуслуги обновляются

Ответить

Hiroku Serjio

3

Похоронный онлайн-сервис...

Неужели я дожил до такого?

Ответить

Pavel Pavel

Hiroku
0

Уже давно вышел Umer, даже здесь про него писали

Ответить

alex twit

2
Ответить

Юрий Другач

1

Одобряю, пусть запускают

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Sergei Timofeyev

0

Можно ли будет обжаловать похороны при уплате штрафа?

Ответить

Дмитрий Гришин

0

Обжалование штрафов это ж отлично. Как раз в тему

Ответить

Петя Иванов

0

Может яндекс уже сделал бы что-то подобное и растрес это осиное гнездо, как сделал это с таксистами?

Ответить

Маша Арсентьева

0

Про похороны воздержусь... Но вообще перевод кучи услуги в онлайн очень удобен. Стать в очередь в садик, заказать справку или записаться к врачу - это практично и экономит время.

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