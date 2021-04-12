Правительство запустит шесть новых сервисов на Госуслугах — в том числе ритуальные и обжалование штрафов Статьи редакции
Против похоронного онлайн-сервиса выступали участники рынка, писал «Ъ».
Российское правительство планирует запустить сервисы в 2021 году, рассказал ТАСС зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Среди них:
- «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн».
- «Правосудие онлайн» — автоматически определит суд для подачи иска, предоставит «интерактивного помощника» и позволит удалённо участвовать в процессе.
- «Рождение ребёнка» — поможет оформить документы на ребёнка, получить льготы, записаться в роддом, детский сад и прикрепиться к поликлинике.
- «Утрата близкого человека» — запись на приём к нотариусу, выбор ритуального агентства и так далее.
- «Трудовая миграция онлайн» — оформление документов для работы и пребывания в России, пошаговый план действий и другое.
- «Моё здоровье онлайн» — выбор врача по ОМС, ДМС и в платной клинике, телемедицинские консультации, получение справок и другое.
В сентябре 2020 года о похоронном онлайн-сервисе писал «Коммерсантъ». По словам источника издания на рынке ритуальных услуг, против запуска сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал». Газета также отмечала, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, или компаниям — монополистам в том или ином городе.
На Госуслугах уже описано 23 сервиса из запланированных 25-ти. Например, сервисах «Поступление в вуз онлайн» (позволяет отправить электронное заявление на поступление и так далее) и «Трудовые отношения онлайн» (пользователи могут оформить пособие по безработице и другое).
Блоги компаний
Показать еще
m.youtube.com