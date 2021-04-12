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Сервисы
Таня Боброва

Правительство запустит шесть новых сервисов на Госуслугах — в том числе ритуальные и обжалование штрафов Статьи редакции

Против похоронного онлайн-сервиса выступали участники рынка, писал «Ъ».

Российское правительство планирует запустить сервисы в 2021 году, рассказал ТАСС зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Среди них:

В сентябре 2020 года о похоронном онлайн-сервисе писал «Коммерсантъ». По словам источника издания на рынке ритуальных услуг, против запуска сервиса выступали агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал». Газета также отмечала, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне, или компаниям — монополистам в том или ином городе.

На Госуслугах уже описано 23 сервиса из запланированных 25-ти. Например, сервисах «Поступление в вуз онлайн» (позволяет отправить электронное заявление на поступление и так далее) и «Трудовые отношения онлайн» (пользователи могут оформить пособие по безработице и другое).

#новость #госуслуги

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4 4 комментария
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4 комментария
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Всвиторе

3

Круто, что госуслуги так быстро развиваются. 

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Выдающийся будильник

3

 выступали участники рынка

Это те ублюдки, которые через 15 минут после констатации факта смерти, звонят убитым горем людям и впаривают им услуг на 200к?

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Юрий Волков

0

Это большой плюс. Хорошо, что госуслуги обновляются

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Илья Шишкунов

–2

правосудие онлайн 

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