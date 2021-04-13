«2ГИС» купил 47% в белорусской платформе для работы с данными компаний в онлайн-сервисах RocketData Статьи редакции
Стартап помогает бизнесу взаимодействовать с пользователями в сервисах отзывов, картах и справочниках.
Картографический сервис «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера») подписал обязывающие документы об инвестициях и приобретении 47% RocketData, рассказали vc.ru в компании.
В третьем-четвёртом квартале после получения одобрений регуляторов «2ГИС» планирует увеличить долю до 88%, остальное сохранят за собой основатели. Компания выкупит в том числе доли инвесторов, включая 8,62% у Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций (RBF Ventures) на первом этапе сделки и оставшиеся 8,97% на втором.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Операционное управление RocketData останется за текущей командой проекта.
RocketData позволяет бизнесу взаимодействовать с пользователями различных платформ: сервисов с отзывами, карт, справочников, соцсетей. В личном кабинете компании могут указывать и обновлять свои контакты, режим работы, прикладывать фотографии, цены на товары, работать с отзывами.
Сделка поможет RocketData привлечь больше клиентов, выйти на новые рынки и запустить продукты, говорят партнёры. В частности, компания собирается потратить деньги на создание единого личного кабинета для запуска рекламных кампаний в геосервисах и соцсетях с геотаргетингом, а также анализа локального поиска.
RocketData (ООО «Дата Деливери») в январе 2018 года создали Алексей Куделька, Федор Зубрицкий, Дарья Данилова и Евгений Ожешковский. Первым инвестором стартапа был белорусский новостной сайт Tut.by — основатели работали в компании до запуска собственного проекта.
В конце 2018 года в проект инвестировал RBF Ventures — около 25 млн рублей. В 2020-м фонд предоставил RocketData конвертируемый заём. Среди других инвесторов стартапа — несколько белорусских ИТ-бизнесменов и бизнес-ангелов, добавили в компании, не уточнив детали.
По собственным данным, у RocketData 300 крупных клиентов в более чем 20 странах и более 5000 клиентов среди малого и среднего бизнеса, которые пользуются услугами сервиса в «2ГИС». Среди клиентов, указанных на сайте проекта, — «М.Видео», Decathlon, Burger King и другие. Выручка за 2020 год составила $1,3 млн, сообщили в компании.
Офисы RocketData расположены в Минске и Москве, в штате более 100 человек.
Зачем 2ГИСу этот зашквар? Разве что технологии забрать, а всех шаромыжников там разогнать.
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