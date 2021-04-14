Он займётся развитием билетных сервисов, сервисом бронирования ресторанов и совершенствованием медиаплатформы.

Илья Альтшулер займет должность гендиректора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Об этом сообщили в «Сбере» (в 2020 году стал единственным владельцем Rambler Group).

Альтшулер сменит Варвару Мельникову, которая покинет компанию. Он будет развивать билетный сервис, бронирование ресторанов и медиаплатформу, используя возможности экосистемы банка.

С 2014 года Илья Альтшулер возглавлял сервис по продаже билетов «Кассир.ру», а в 2018-м перешёл на должность замруководителя «Яндекс.Афиши». В том же году он возглавил сервис «Яндекс.Билеты», которым руководил до марта 2021 года, уточнили в «Сбере».

«Компания Афиша» входит в группу компаний под управлением «Сберинтертеймента» («дочка» «Сбера»). Эта группа управляет также производством и дистрибуцией видео (онлайн-кинотеатр Okko, «Союзмультфильм»), интернет-медиа («Лента.ру». «Газета.ru», «Чемпионат» и другие), сервисом «СберЗвук» и рекламой («СберМаркетинг», «Индекс-20»).