Сервисы
Таня Боброва

Бывший глава «Яндекс.Билетов» Илья Альтшулер станет гендиректором принадлежащей «Сберу» «Афиши» Статьи редакции

Он займётся развитием билетных сервисов, сервисом бронирования ресторанов и совершенствованием медиаплатформы.

Илья Альтшулер займет должность гендиректора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Об этом сообщили в «Сбере» (в 2020 году стал единственным владельцем Rambler Group).

Альтшулер сменит Варвару Мельникову, которая покинет компанию. Он будет развивать билетный сервис, бронирование ресторанов и медиаплатформу, используя возможности экосистемы банка.

С 2014 года Илья Альтшулер возглавлял сервис по продаже билетов «Кассир.ру», а в 2018-м перешёл на должность замруководителя «Яндекс.Афиши». В том же году он возглавил сервис «Яндекс.Билеты», которым руководил до марта 2021 года, уточнили в «Сбере».

«Компания Афиша» входит в группу компаний под управлением «Сберинтертеймента» («дочка» «Сбера»). Эта группа управляет также производством и дистрибуцией видео (онлайн-кинотеатр Okko, «Союзмультфильм»), интернет-медиа («Лента.ру». «Газета.ru», «Чемпионат» и другие), сервисом «СберЗвук» и рекламой («СберМаркетинг», «Индекс-20»).

#новость #кадры

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9 комментариев
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alex twit

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Родственник Найшуллера? 

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greg chudnoff

alex
2

они там все ... родственники
большая шведская семья
думаешь, за красивые глаза его в Афишу взяли?
правильно думаешь )

Ответить

Чит Чат

2

Через неделю новость "Варвара Мельникова устроилась в Яндекс.Билеты"

Ответить

greg chudnoff

Чит
0

толсто

Ответить

Yan Purvenes

0

Интересная ситуация, но компани разруливают свой nda)). Фактически приходит человек который сольет все об кухне билетной яндекса.

Ответить

Александр Сорокин

Yan
0

И на основании этих данных сбер сделает свой прекрасный сервис? 

Ответить

Yan Purvenes

Александр
0

Странно что Яндекс в стиле 90 не убивает))

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Sergey Furtaev

0

Всё правильно, кто лучше шулера справится с прордажей билетов?

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Denis Gavrus

0

эскобар.жпг

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