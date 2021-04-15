Гарри Каспаров запустил платформу для игры в шахматы с задачами, видеоуроками и подкастами Статьи редакции
Месячная подписка стоит $13,99, но пока доступ к сервису ограничен.
Kasparovchess — это платформа, над которой Каспаров работал несколько лет, пишет TechCrunch. На сайте есть около 50 тысяч шахматных задач, более 700 уроков от опытных игроков, а также возможность играть онлайн-партии.
Kasparovchess станет платформой, на которой «легендарные шахматисты смогут свободно делиться советами и приемами с игроками разных уровней», надеется Каспаров. Сервис финансируется частными инвесторами и медиакомпанией Vivendi, но общую сумму инвестиций Каспаров не раскрывает.
За задачи, большинство видеоуроков и анализ игр придётся платить, отмечает издание: месячная подписка стоит $13,99, а годовая — $119,99. Пока пользователи могут получить только предварительный доступ к сервису, но к концу месяца продукт будет доступен широкой аудитории, говорит Каспаров.
Он отмечает, что самое большое отличие Kasparovchess от других шахматных платформ — это её фокус на создании сообщества. Для этого у сервиса будет закрытая группа на Discord. Своей миссией сервис называет соединение глобальных шахматных сообществ друг с другом и поиск вундеркиндов.
Основной конкурент сервиса — это платформа Chess.com. Её запустили в 2005 году студенты Стэнфорда Эрик Аллебест и Джером «Джей» Северсон, а подписка стоит от $5 до $14 в месяц или от $29 до $99 в год.
В чем смысл этой платформы? Бесплатно играю на lichess, там кстати и гроссмейстеры играют, и задачки порешать можно и т.д.
Кто хорошо играет в шахматы, ему легче даётся программирование
Любопытное убеждение, но на чем оно основано?
Комментарий удален
Кто хорошо играет в шахматы, ничем не отличается от того, кто хорошо играет в Доту. Нужно так же задрачивать, для высоких достижений нужно неимоверное усилие и ясность ума. Нужно так же досконально знать кучу нюансов. Программирование - это прикладная наука, где нужны конкретные знания. Игра в шахматы не даст тебе понимание как устроена работа процессора, сети базы или языка программирования. Шахматы безусловно, развивают память, аналитику, но это больше помогает в юном возрасте, после 20 лет шахматы не смогут развить твою пустую голову.
Просто очень деньги нужны. Сорос прикрыл финансирование.
Вроде смотрю на то что описывают как преимущества и не понимаю зачем за это платить, когда есть бесплатный lichess. Хочешь играть в турниры? Играй.
Хочешь решать задачи, для тебя есть куча режимов, от основ, до puzzle storm.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Правильно. Талантливый человек талантлив во всем - и в шахматах, и в политике, и в ИТ-бизнесе
Эх, такого президента потеряли, он бы всю эту хунту к ногтю!
У нас уже был один доктор физико-математических наук...
Делом занялся наконец то
Комментарий удален
Каспаров решил подзаработать на КаспаровЧёс.
ps Я - либерал, если че. Не дизьте меня
Комментарий удален
Ход Королевы разорвал неокрепшие умы!! Ща все полезли в шахматы, даже московский театр 🎭😂
Что блин делает 1 сериал со страной ))
Не вижу ничего плохого. Запустил – хорошо. Не запустил бы – ничего бы не изменилось.
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще