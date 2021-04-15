Месячная подписка стоит $13,99, но пока доступ к сервису ограничен.

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Kasparovchess — это платформа, над которой Каспаров работал несколько лет, пишет TechCrunch. На сайте есть около 50 тысяч шахматных задач, более 700 уроков от опытных игроков, а также возможность играть онлайн-партии.

Kasparovchess станет платформой, на которой «легендарные шахматисты смогут свободно делиться советами и приемами с игроками разных уровней», надеется Каспаров. Сервис финансируется частными инвесторами и медиакомпанией Vivendi, но общую сумму инвестиций Каспаров не раскрывает.

За задачи, большинство видеоуроков и анализ игр придётся платить, отмечает издание: месячная подписка стоит $13,99, а годовая — $119,99. Пока пользователи могут получить только предварительный доступ к сервису, но к концу месяца продукт будет доступен широкой аудитории, говорит Каспаров.

Он отмечает, что самое большое отличие Kasparovchess от других шахматных платформ — это её фокус на создании сообщества. Для этого у сервиса будет закрытая группа на Discord. Своей миссией сервис называет соединение глобальных шахматных сообществ друг с другом и поиск вундеркиндов.