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Рая Хачатрян

Гарри Каспаров запустил платформу для игры в шахматы с задачами, видеоуроками и подкастами Статьи редакции

Месячная подписка стоит $13,99, но пока доступ к сервису ограничен.

33 33 комментария
2341 просмотров

Kasparovchess — это платформа, над которой Каспаров работал несколько лет, пишет TechCrunch. На сайте есть около 50 тысяч шахматных задач, более 700 уроков от опытных игроков, а также возможность играть онлайн-партии.

Kasparovchess станет платформой, на которой «легендарные шахматисты смогут свободно делиться советами и приемами с игроками разных уровней», надеется Каспаров. Сервис финансируется частными инвесторами и медиакомпанией Vivendi, но общую сумму инвестиций Каспаров не раскрывает.

За задачи, большинство видеоуроков и анализ игр придётся платить, отмечает издание: месячная подписка стоит $13,99, а годовая — $119,99. Пока пользователи могут получить только предварительный доступ к сервису, но к концу месяца продукт будет доступен широкой аудитории, говорит Каспаров.

Он отмечает, что самое большое отличие Kasparovchess от других шахматных платформ — это её фокус на создании сообщества. Для этого у сервиса будет закрытая группа на Discord. Своей миссией сервис называет соединение глобальных шахматных сообществ друг с другом и поиск вундеркиндов.

Основной конкурент сервиса — это платформа Chess.com. Её запустили в 2005 году студенты Стэнфорда Эрик Аллебест и Джером «Джей» Северсон, а подписка стоит от $5 до $14 в месяц или от $29 до $99 в год.

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#новость #шахматы

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33 комментария
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Igor Chimbur

14

В чем смысл этой платформы? Бесплатно играю на lichess, там кстати и гроссмейстеры играют, и задачки порешать можно и т.д.

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Aziz Temurkhan

Igor
4

Всего лишь в имени Каспарова, как основателя?

Ответить

Ildar Aslyamov

Igor
0

Тоже не понимаю смысла в подобном.

Ответить

Бизнес советы

–3

Кто хорошо играет в шахматы,  ему легче даётся программирование

Ответить

Sakari Sauso

Бизнес
25
Ответить

Maxim Medvedev

Бизнес
2

Любопытное убеждение, но на чем оно основано?

Ответить

юра кармазін

Maxim
6

на стереотипах в обществе

Ответить

Gidevan

Maxim
0

Предлагаю устроить голосование!

Кому легче дастся программирование:
1. Шахматисту
2. Балерине
3. Певцу песен ртом
4. Боксёру
5. Подзаборному сомелье 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Gidevan
5

6. Программисту

Ответить

Комментарий удален

Сергей Подгорный

Бизнес
0

Кто хорошо играет в шахматы, ничем не отличается от того, кто хорошо играет в Доту. Нужно так же задрачивать, для высоких достижений нужно неимоверное усилие и ясность ума. Нужно так же досконально знать кучу нюансов. Программирование - это прикладная наука, где нужны конкретные знания. Игра в шахматы не даст тебе понимание как устроена работа процессора, сети базы или языка программирования. Шахматы безусловно, развивают память, аналитику, но это больше помогает в юном возрасте, после 20 лет шахматы не смогут развить твою пустую голову.

Ответить

Sakari Sauso

5

заголовок / текст

Ответить

tabularasa

5

Бесплатный личесс не конкурент?

Ответить

Evgeny Terentev

0

Просто очень деньги нужны. Сорос прикрыл финансирование.

Ответить

Andreas Kraut

Evgeny
0

а тебе не нужны деньги?

Ответить

Высокий Макс

0

А скачать ее можно будет на kasparov.ru ))).

Ответить

Павел -

Высокий
2

За 9.5 ходов. )

Ответить

Ildar Aslyamov

3

Вроде смотрю на то что описывают как преимущества и не понимаю зачем за это платить, когда есть бесплатный lichess. Хочешь играть в турниры? Играй.
Хочешь решать задачи, для тебя есть куча режимов, от основ, до puzzle storm.

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Георгий Михнов

–4

Правильно. Талантливый человек талантлив во всем  - и в шахматах, и в политике, и в ИТ-бизнесе

Ответить

Black Jack

1

В приложении есть мини-игра с летающим пинусом?

Ответить

Bobo Momo

0

Эх, такого президента потеряли, он бы всю эту хунту к ногтю! 

Ответить

Artem Petrenkov

Bobo
0

У нас уже был один доктор физико-математических наук...

Ответить

Bobo Momo

Artem
0

Кто?

Ответить

Vladimir

Bobo
0

Промыла тебе мозги хорошо интернетовская пропаганда. Не из головы же ты сей БРЕД берешь... 🤕🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Виктор Петров

Bobo
0

Да не потеряли вы его. Говорят, куда-то в Ростов свалил.

Ответить

vik grig

0

Вашье Лаграв на заставке сайта, видимо тоже в доле.

Ответить

Николаев Александр

0

Делом занялся наконец то

Ответить

Павел -

Николаев
0

Гранты заканчиваются )

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Комментарий удален

Даниил Слесарчук

0

Каспаров решил подзаработать на КаспаровЧёс.

 ps Я - либерал, если че. Не дизьте меня

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Комментарий удален

Анна Григорьева

0

Ход Королевы разорвал неокрепшие умы!! Ща все полезли в шахматы, даже московский театр 🎭😂

Что блин делает 1 сериал со страной ))

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Алина Евсенкова

0

Не вижу ничего плохого. Запустил – хорошо. Не запустил бы – ничего бы не изменилось. 

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Комментарий удален

Dmitry Kuzbassov

–1

Вроде все то же самое есть и на chess.com, включая сообщества

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Tvg Gaminz

–3

Проиграл подкасту в шахматы(

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Бизнес советы

–6

Оооо, новый бизнес открыл)

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