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Google Earth начала показывать в 3D, как изменилась планета за последние 37 лет — застраивались города и высыхали озёра Статьи редакции

В компании хотят наглядно показать влияние человека на планету.

7 7 комментариев
1696 просмотров

Google обновила свой сервис Timelapse — функцию Google Earth, позволяющую увидеть, как за десятилетия поменялись некоторые места планеты. Любой пользователь может посмотреть на сайте предложенные локации в интерактивном формате, проследив за их историей за 37 лет.

Таяние ледника Колумбия Google

В блоге компании пишут, что в сервис добавили более 24 млн изображений, снятых в период с 1984 по 2020 года – всего около 20 петабайтов (20 тысяч терабайт) информации. В реализации проекта помогали NASA, Геологическая служба США, Европейское космическое агентство и Европейская комиссия.

Это не первый эксперимент Google с временными шкалами в проекте Earth. В 2014 году в Earth Engine уже появлялись таймлапсы, но тогда это были лишь двухмерные изображения. В компании считают, что новый формат наглядно покажет пользователям, как изменилась планета за последние десятилетия, и заставит задуматься о её будущем.

Застраивающийся Дубай Google

Для наглядности таймлапсы разделили на пять тематических категорий: источники энергии, глобальное потепление, урбанизация, лесные трансформации и «хрупкая красота природы».

Заранее подготовленные таймлапс-экскурсии – это лишь малая часть новой функции. При желании пользователи могут посмотреть, как менялось практически любое место на планете. По словам создателей, с изображений были удалены облака и тени, чтобы те не мешали плавному просмотру.

Google

«Многие люди всё ещё считают, что деятельность человека не может существенно повлиять на судьбу планеты», – отметила Дженнифер Марлон, исследователь окружающей среды из Йельской программы по информированию об изменении климата. «Вряд ли эти люди будут с интересом изучать Google Earth. Но, может быть, их дети узнают о проекте в школе и покажут его родителям», — добавила она.

В компании также отметили, что в следующие десять лет будут ежегодно обновлять сервис и добавлять новые фотографии для создания таймлапсов. «Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах», – заявили представители Google.

#новость #google

7 7 комментариев
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Гордый будильник

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Понаехавшую Москву покажут? Или это слишком бесчеловечное видео?

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Ilya Ilchenko

Гордый
0

Моя Россия сидит в Москве

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Raimond Vladimirov

2

Таяние ледника "Колумбия", не в Колумбии :)

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SA Dab

Raimond
5

Это кокаин Эскобара снюхали

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evilnw

2

Человечество делает всё возможное, чтобы довести планету до точки невозврата.

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Иван Иванов

0

Очень круто, люблю рассматривать карты 🌎

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Комментарий удален

Кирилл Сергеев

0

Классный глобальный проект! Сама возможность посмотреть изменение планеты - круто)

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