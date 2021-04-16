Правительство предложило регистрировать россиян на Госуслугах с рождения Статьи редакции
Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте россиян до 85% к 2024 году.
Россияне смогут получить учётную запись на Госуслугах по умолчанию, при первых же обращениях в государственные органы — например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина», за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян к 2024 году до 85%. На апрель 2021 года на сайте зарегистрировано 77 млн человек.
Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать её станет автоматической — учетная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом.
Проверка удостоверения личности послужит и для идентификации для Госуслуг. За счёт этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.
Сейчас для регистрации нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой.
Проект предполагает, что в будущем не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт — система будет опознавать россиянина по лицу или голосу, если он сдаст образцы биометрии в единую биометрическую систему.
- В рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» «Ростелеком» планирует перезапустить единую биометрическую систему и потратить 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян.
- Также Минцифры запустит приложение «ГосДоки» для хранения паспорта и других документов в цифровом виде. «Ведомости» писали, что бумажные аналоги документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут.
Плоти нологи с рождения
Комментарий удален
Комментарий удален
И симку Теле2 с рождения тоже давайте заводить.
Чтобы Альфа-банк уже с самого рождения назвпнивал с предложением оформить карту 100 дней без процентов на покупку подгузников.
Нет, теле2 нельзя. Надо гугл аккаунт
Сразу карту Мир выдавать, кредит и тд
И биометрию ещё в роддоме снимать. Тоже чтобы
увеличить долю <...> до 85%
Не прокатит, там через год совсем другое лицо и голос.
А подтверждать регистрацию на Госуслугах новорожденному придется в почтовом отделении? :))
По-моему такой фигни нет уже
Валидация есть. Пенсионное отделение, мои документы и тд
Ещё тот круг ада с бабульками в очереди))
Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте россиян до 85% к 2024 году.
Жаль, что цель это, а не избавление от бумажной волокиты и прочих радостей бюрократии.
Ну вообще то «одна из целей». И не забывайте что это Ведомости инфу преподносят.
Ну на самом деле с бумажками разными от государства стало намного лучше. В столице точно. Не все идеально, но облегчения вполне заметны.
Ну норм. Какая разница - нерелеватные и устаревшие бумажки выдавать или то же самое, но в электронном виде делать. Вон в Украине - Дiя. Такого не то что в Америке нет, но даже в России. Хороший опыт, надо перенимать.
Можно еще дебетовые и кредитные карты с 3-х лет выдавать, а так же устройство на работу в 0 лет
Комментарий удален
А график на субботнее изнасилование когда начнёт составляться автоматически?
Блоги компаний
Показать еще