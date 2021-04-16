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Евгения Евсеева

Правительство предложило регистрировать россиян на Госуслугах с рождения Статьи редакции

Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте россиян до 85% к 2024 году.

24 24 комментария
792 просмотров

Россияне смогут получить учётную запись на Госуслугах по умолчанию, при первых же обращениях в государственные органы — например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина», за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян к 2024 году до 85%. На апрель 2021 года на сайте зарегистрировано 77 млн человек.

Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать её станет автоматической — учетная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом.

Проверка удостоверения личности послужит и для идентификации для Госуслуг. За счёт этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.

Сейчас для регистрации нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой.

Проект предполагает, что в будущем не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт — система будет опознавать россиянина по лицу или голосу, если он сдаст образцы биометрии в единую биометрическую систему.

  • В рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» «Ростелеком» планирует перезапустить единую биометрическую систему и потратить 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян.
  • Также Минцифры запустит приложение «ГосДоки» для хранения паспорта и других документов в цифровом виде. «Ведомости» писали, что бумажные аналоги документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут.

#новость #госуслуги

24 24 комментария
2
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24 комментария
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Вадим Кондратьев

8

Плоти нологи с рождения

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Gennadij Galaktionov

Вадим
4

Все равно плати, только волокиты с бумагами меньше.

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Комментарий удален

Комментарий удален

Константин Полухтин

2

И симку Теле2 с рождения тоже давайте заводить.

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Против Спама

Константин
6

Чтобы Альфа-банк уже с самого рождения назвпнивал с предложением оформить карту 100 дней без процентов на покупку подгузников. 

Ответить

Георгий Михнов

Константин
0

Нет, теле2 нельзя. Надо гугл аккаунт

Ответить

Nikita Zhukov

Георгий
0

Тогда уж маил.ру. Патриотично

Ответить

Сергей Янзин

3

Сразу карту Мир выдавать, кредит и тд

Ответить

Алексей Ширин

Сергей
0

Это как при царе сразу в гусары записывали.

Ответить

An Ar

2

цифровой гулаг

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Ivan Pogoreloff

2

И биометрию ещё в роддоме снимать. Тоже чтобы

увеличить долю <...> до 85%

Ответить

Ренат Зайдуллин

Ivan
1

Не прокатит, там через год совсем другое лицо и голос.

Ответить

Александр Привалов

Ренат
1

И сразу штраф за предоставление недостоверных сведений

Ответить

Против Спама

2

А подтверждать регистрацию на Госуслугах новорожденному придется в почтовом отделении? :)) 

Ответить

Сергей Милосердов

Против
1

По-моему такой фигни нет уже

Ответить

Всеволод Ярославович

Сергей
0

Валидация есть. Пенсионное отделение, мои документы и тд
Ещё тот круг ада с бабульками в очереди))

Ответить

Сергей Милосердов

1

Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте россиян до 85% к 2024 году.

Жаль, что цель это, а не избавление от бумажной волокиты и прочих радостей бюрократии.

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Ренат Зайдуллин

Сергей
1

Ну вообще то «одна из целей». И не забывайте что это Ведомости инфу преподносят.

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Forgotten Games

Сергей
0

Ну на самом деле с бумажками разными от государства стало намного лучше. В столице точно. Не все идеально, но облегчения вполне заметны.

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Георгий Михнов

1

Ну норм. Какая разница - нерелеватные и устаревшие бумажки выдавать или то же самое, но в электронном виде делать. Вон в Украине - Дiя. Такого не то что в Америке нет, но даже в России. Хороший опыт, надо перенимать.

Ответить

deep singh

Георгий
0

yes right :)

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Комментарий удален

Владислав Присакарь

1

И сразу шлепок за отсутствие полиса ОМС

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Artyom

1

Можно еще дебетовые и кредитные карты с 3-х лет выдавать, а так же устройство на работу в 0 лет

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Vladislav Stan

1

Сразу за барином еще надо закреплять с рождения, холопы жеж. 

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Roman Novikov

0

А график на субботнее изнасилование когда начнёт составляться автоматически?

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