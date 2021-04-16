Одна из целей — увеличить долю зарегистрированных на сайте россиян до 85% к 2024 году.

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Россияне смогут получить учётную запись на Госуслугах по умолчанию, при первых же обращениях в государственные органы — например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина», за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Одна из целей ЦПГ – увеличить долю зарегистрированных на Госуслугах россиян к 2024 году до 85%. На апрель 2021 года на сайте зарегистрировано 77 млн человек.

Авторы проекта предлагают упростить регистрацию на сайте и сделать её станет автоматической — учетная запись будет создаваться при первом же обращении гражданина или его опекуна за каким-либо документом.

Проверка удостоверения личности послужит и для идентификации для Госуслуг. За счёт этого сформируют личный кабинет, где будут собраны документы гражданина, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки.

Сейчас для регистрации нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или «Почта-банка»). Только после этого запись считается подтверждённой.

Проект предполагает, что в будущем не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт — система будет опознавать россиянина по лицу или голосу, если он сдаст образцы биометрии в единую биометрическую систему.