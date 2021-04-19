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Сервисы
Таня Боброва

«Сбер» договорился о покупке российского стримингового сервиса для бизнеса Muzlab — его объединят со «СберЗвуком» Статьи редакции

Компания позволяет бизнесу легально создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест.

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«Сбер» подписал обязывающие документы о приобретении 100% ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий»» («ЦРКТ»; управляет сервисом Muzlab), пишет РБК со ссылкой на компанию. Сумму сделки стороны не раскрывают. Источник vc.ru, близкий к одной из сторон сделки, уточнил, что сумма составила от 500 млн до 1 млрд рублей.

Muzlab запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С его помощью бизнес может создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест без нарушения авторских прав на музыку.

В результате сделки Muzlab и «СберЗвук» объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями b22- и b2c-сервисов», сообщили в банке.

Клиенты экосистемы «Сбера» и другой бизнес получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций с клиентами через музыку, в том числе за пределами заведений, добавили в компании.

Виктор Христенко рассказал РБК, что аудитория Muzlab составляет около 8 млн человек, услугами компании пользуются 10 тысяч точек. Среди клиентов — Mercedes-Benz, «Лукойл», Mexx, ВТБ и другие, говорится на сайте сервиса. По данным «Контур.Фокуса», чистый убыток «ЦРКТ» за 2020 год составил 78,8 млн рублей при 31,6 млн рублей выручки.

В 2018 году основатель строительного холдинга RBI Эдуард Тиктинский инвестировал 60 млн рублей в Muzlab, Данилов и Ямщиков инвестировали в компанию 18 млн рублей. В апреле 2020-го Muzlab привлёк $1 млн от Данилова, Ямщикова, Тиктинского и основателя сервиса «Яндекс.Шеф» Михаила Перегудова. Также в 2020 году Muzlab получила инвестиции от ресторатора Александра Сысоева, сумма сделки не раскрывалась.

#новость #сбер #muzlab

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Николай Шелопугин

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Моё лицо, когда Сбер опять кого-то купил:

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Константин Глядяев

1

Шутка про то как они видеоряд и звук объединили

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Виктор Булов

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Сбер берет деньги бюджетников, выдает с них кредиты и скупает всё подряд без видимой логики

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Murat Oshroev

Виктор
0
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Airat Kafman

0

объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями b22- и b2c-сервисов»

Настало время "Мурки" в лаундж-кафе, так сказать - по рекомендациям сервиса.

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