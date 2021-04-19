«Сбер» договорился о покупке российского стримингового сервиса для бизнеса Muzlab — его объединят со «СберЗвуком» Статьи редакции
Компания позволяет бизнесу легально создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест.
«Сбер» подписал обязывающие документы о приобретении 100% ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий»» («ЦРКТ»; управляет сервисом Muzlab), пишет РБК со ссылкой на компанию. Сумму сделки стороны не раскрывают. Источник vc.ru, близкий к одной из сторон сделки, уточнил, что сумма составила от 500 млн до 1 млрд рублей.
Muzlab запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С его помощью бизнес может создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест без нарушения авторских прав на музыку.
В результате сделки Muzlab и «СберЗвук» объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями b22- и b2c-сервисов», сообщили в банке.
Клиенты экосистемы «Сбера» и другой бизнес получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций с клиентами через музыку, в том числе за пределами заведений, добавили в компании.
Виктор Христенко рассказал РБК, что аудитория Muzlab составляет около 8 млн человек, услугами компании пользуются 10 тысяч точек. Среди клиентов — Mercedes-Benz, «Лукойл», Mexx, ВТБ и другие, говорится на сайте сервиса. По данным «Контур.Фокуса», чистый убыток «ЦРКТ» за 2020 год составил 78,8 млн рублей при 31,6 млн рублей выручки.
В 2018 году основатель строительного холдинга RBI Эдуард Тиктинский инвестировал 60 млн рублей в Muzlab, Данилов и Ямщиков инвестировали в компанию 18 млн рублей. В апреле 2020-го Muzlab привлёк $1 млн от Данилова, Ямщикова, Тиктинского и основателя сервиса «Яндекс.Шеф» Михаила Перегудова. Также в 2020 году Muzlab получила инвестиции от ресторатора Александра Сысоева, сумма сделки не раскрывалась.
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объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями b22- и b2c-сервисов»
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