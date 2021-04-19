Компания позволяет бизнесу легально создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест.

{"id":235964,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom","title":"\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 Muzlab \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0441\u043e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0417\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom&title=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 Muzlab \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0441\u043e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0417\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 Muzlab \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0441\u043e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0417\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom&text=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 Muzlab \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0441\u043e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0417\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u00bb \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0441\u044f \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 Muzlab \u2014 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0441\u043e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0417\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/services\/235964-sber-dogovorilsya-o-pokupke-rossiyskogo-strimingovogo-servisa-dlya-biznesa-muzlab-ego-obedinyat-so-sberzvukom","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1562 просмотров

«Сбер» подписал обязывающие документы о приобретении 100% ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий»» («ЦРКТ»; управляет сервисом Muzlab), пишет РБК со ссылкой на компанию. Сумму сделки стороны не раскрывают. Источник vc.ru, близкий к одной из сторон сделки, уточнил, что сумма составила от 500 млн до 1 млрд рублей.

Muzlab запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С его помощью бизнес может создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест без нарушения авторских прав на музыку.

В результате сделки Muzlab и «СберЗвук» объединят «музыкальную экспертизу и технологии, алгоритмы для работы с большими данными и рекомендациями b22- и b2c-сервисов», сообщили в банке.

Клиенты экосистемы «Сбера» и другой бизнес получат новые возможности аудиобрендинга и коммуникаций с клиентами через музыку, в том числе за пределами заведений, добавили в компании.

Виктор Христенко рассказал РБК, что аудитория Muzlab составляет около 8 млн человек, услугами компании пользуются 10 тысяч точек. Среди клиентов — Mercedes-Benz, «Лукойл», Mexx, ВТБ и другие, говорится на сайте сервиса. По данным «Контур.Фокуса», чистый убыток «ЦРКТ» за 2020 год составил 78,8 млн рублей при 31,6 млн рублей выручки.