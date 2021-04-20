Discord приостановила переговоры с Microsoft о своей продаже и снова задумалась об IPO — WSJ Статьи редакции
Компанию могли продать как минимум за $10 млрд.
- Переговоры о возможной продаже мессенджера Discord компании Microsoft за $10 млрд приостановлены, сообщили знакомые с ситуацией источники WSJ. Некоторые из них сказали, что обсуждения могут возобновиться.
- Discord вела переговоры как минимум с тремя компаниями и в итоге решила остаться независимой, уточнили они. В том числе у компании есть интерес к выходу на биржу.
- Первые сообщения о переговорах Discord с потенциальными покупателями появились в конце марта 2020 года, среди возможных собеседников назывались Epic Games и Amazon.
- В Discord объединены текстовые и голосовые чаты. Сервис получил популярность как мессенджер для геймеров, но в 2020 году привлёк пользователей и из других сообществ. Компания зарабатывает на продаже подписок с дополнительными функциями, аудитория сервиса — около 140 млн пользователей в месяц, его выручка в 2020 году составила $130 млн, но прибыли пока нет.
Не в коем случай. До чего дотрагивается майки все рушиться.
Как же вы задолбали. Майкрософт ничего не убило в скайпе. Его наработки стали другим приложением. Гитхаб расцвёл, линкедин стал лучше. Майнкрафт вообще на пике.
Ну да ну да.. А нокия сама развалилась со своим meego.. Купили большой паровоз а запустить не смогли даже.
Нокиа лидер в сфере 5g сейчас, уже телефоны с 5g продают
Это все было года до ~2014, пока не пришёл Сатья Наделла. Там дела что у подразделения Xbox были хуже некуда, что у компании в целом.
Но с его приходом (и Фила в Xbox) у Майков начался расцвет. Хз, многие продукты, которыми они занимаются, от года в год становятся только лучше.
Есть много примеров, которые доказывают обратное. Я не очень желаю видеть дискорд в руках майкрософта, но я не соглашусь с вашим утверждением
Все стал ненужным этот дискорд... пора новый делать мессенджер с блекджеком иишлюхами.тут уже все. Скоро за запрещённое слово с твича будут банить
Не могу предсказать будущее, но сдаётся мне, аналог твича без тотальной цензуры скоро действительно появится
И возможно это будет именно ДС, но увы.. с цензурой
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