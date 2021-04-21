Компания говорит, что всё из-за сбоя на стороне партнёра.

Некоторые сайты с https-сертификатами не открываются, сообщил конструктор сайтов Tilda. На сбой в работе днём 21 апреля пожаловались пользователи в Twitter и «ВКонтакте».

В компании уточнили, что столкнулись с глобальным сбоем на стороне партнёра, который обеспечивает фильтрацию трафика и защиту от DDоS-атак. Чтобы сертификат заработал и сайт открылся, сервис рекомендует выполнить следующие действия:

Проверить текущий IP-адрес в DNS на стороне регистратора домена. Если указан 185.203.72.17, его необходимо заменить на 185.129.100.113.

Если указан другой IP-адрес, его необходимо заменить на 185.129.100.112.



Перейти в «Настройки» сайта, затем SEO и https, а затем выключить и включить https.



Компания также рекомендовала изучить инструкцию на своём сайте, а в случае трудностей — обратиться в службу поддержки в личном кабинете.