Часть пользователей Tilda столкнулась со сбоем в работе сайтов с https-сертификатами Статьи редакции
Компания говорит, что всё из-за сбоя на стороне партнёра.
Некоторые сайты с https-сертификатами не открываются, сообщил конструктор сайтов Tilda. На сбой в работе днём 21 апреля пожаловались пользователи в Twitter и «ВКонтакте».
В компании уточнили, что столкнулись с глобальным сбоем на стороне партнёра, который обеспечивает фильтрацию трафика и защиту от DDоS-атак. Чтобы сертификат заработал и сайт открылся, сервис рекомендует выполнить следующие действия:
- Проверить текущий IP-адрес в DNS на стороне регистратора домена. Если указан 185.203.72.17, его необходимо заменить на 185.129.100.113.
- Если указан другой IP-адрес, его необходимо заменить на 185.129.100.112.
- Перейти в «Настройки» сайта, затем SEO и https, а затем выключить и включить https.
Компания также рекомендовала изучить инструкцию на своём сайте, а в случае трудностей — обратиться в службу поддержки в личном кабинете.
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Сертификат не работает новый. А записи прописаны, тильда их видит, там какой-то новый теперь сертифкат, но ничего не работает все равно.
UPDATE: сайты, которые не успели сменить айпи, у них все уже работает, смотрите на madeontilda. Так что, видимо, можно менять на старые айпи обратно...
У Вас уже стоит сертификат. Ранее тильда делала их 3-месячными, а теперь вот сделали какой-то 10летний, но толку, не работает...
бред какой-то... те, кто не успел поменять айпи, у них серты уже работают норм https://fest.playport.org/ да любой покликайте в madeontilda
А можно чтоб было как-то так, чтобы платный сервис, за который платят клиенты, как-нибудь сам решал проблемы, которые он создаёт сам внезапно на пустом месте для клиентов, которые ему всё же платят, без изучения инструкций и прочей такой ерунды?
это такая реклама своего сайта под видом статьи?
ну ладно, все равно ссылка выглядит странно в этой новости, хотя новость интересная
прочитайте правила площадки, он не может рекламировать тут что либо просто так, если только рассказывает о своей компании или тому подобное
а кому интересно читать подобные статьи? если тут все будут пиарить свои сайты, то начнется полный хаос, поэтому и блокируют подобные статьи. Возможно автор в качестве примера сайт привел, но сейчас он работает, статья выглядит как ссылка на его сайт и немного текста
Известно, что за партнер, из-за которого сбой?
Не понятно, но на рег.ру пол дня не мог попасть в раздел с настройками dns
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