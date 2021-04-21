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Таня Боброва

Часть пользователей Tilda столкнулась со сбоем в работе сайтов с https-сертификатами Статьи редакции

Компания говорит, что всё из-за сбоя на стороне партнёра.

Некоторые сайты с https-сертификатами не открываются, сообщил конструктор сайтов Tilda. На сбой в работе днём 21 апреля пожаловались пользователи в Twitter и «ВКонтакте».

В компании уточнили, что столкнулись с глобальным сбоем на стороне партнёра, который обеспечивает фильтрацию трафика и защиту от DDоS-атак. Чтобы сертификат заработал и сайт открылся, сервис рекомендует выполнить следующие действия:

  • Проверить текущий IP-адрес в DNS на стороне регистратора домена. Если указан 185.203.72.17, его необходимо заменить на 185.129.100.113.
  • Если указан другой IP-адрес, его необходимо заменить на 185.129.100.112.
  • Перейти в «Настройки» сайта, затем SEO и https, а затем выключить и включить https.

Компания также рекомендовала изучить инструкцию на своём сайте, а в случае трудностей — обратиться в службу поддержки в личном кабинете.

#новость #tilda

1030 просмотров
Спасибо за наводку Denis Belozorov
30 30 комментариев
4
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Vasyl Artiushchenko

1

Сертификат не работает новый. А записи прописаны, тильда их видит, там какой-то новый теперь сертифкат, но ничего не работает все равно.
UPDATE: сайты, которые не успели сменить айпи, у них все уже работает, смотрите на madeontilda. Так что, видимо, можно менять на старые айпи обратно...

Ответить

Denis Belozorov

Vasyl
0

Хорошо что перенастроили!

У меня другая картинка тут, и пишут перевыпуск https - до 24 часов может занять.

Ответить

Vasyl Artiushchenko

Denis
0

У Вас уже стоит сертификат. Ранее тильда делала их 3-месячными, а теперь вот сделали какой-то 10летний, но толку, не работает...

Ответить

Denis Belozorov

Vasyl
0

Спасибо что посмотрели! :)
Возможно это старый сертификат... как раз от партнёра что их подвёл.
Я перевыпускал https по новой... пока в процессе.

Ответить

Vasyl

Denis
1

бред какой-то... те, кто не успел поменять айпи, у них серты уже работают норм https://fest.playport.org/ да любой покликайте в madeontilda

Ответить

Denis Belozorov

Vasyl
1

Ну, у клиентки уже новый сертификат поставился, сайт оживил.
Свой - ещё жду(

Ответить

Denis Belozorov

Vasyl
0

Ух ты! Нашлось таки у них решение?
Сейчас погляжу.

Ответить

Vasyl

Denis
1

вернул старый айпи, не сработало. пробую перевыпускать, укажите в статье, что для перевыпуска надо отключить сертификат, а потом занового его включить, чтобы начал генериться новый.

Ответить

Denis

Vasyl
0

Ага, ну попробую указать, хотя касался этого в статье:
"отключил временно https и переадресацию на него"

Я уже второй час жду перевыпуска...

Ответить

Vasyl

Denis
1

А клиенту уже перевыпустился или как-то иначе подняли?

Ответить

Denis

Vasyl
0

Да, перевыпустился. Если что вот их сайт https://plan-d.ua

Ответить

Vasyl Artiushchenko

1

ВСЕ ОК, взлетело, сертификат генерился около 45минут

Ответить

Denis Belozorov

Vasyl
0

Рад за вас! Свой ещё жду сертификат... уже второй час(

Ответить

Ilya Muravyëv

1

А можно чтоб было как-то так, чтобы платный сервис, за который платят клиенты, как-нибудь сам решал проблемы, которые он создаёт сам внезапно на пустом месте для клиентов, которые ему всё же платят, без изучения инструкций и прочей такой ерунды?

Ответить

Denis Belozorov

Ilya
0

По сути они сами и решили)

Уведомление с предупреждением из личного кабинета уже убрали.
Те сайты клиентов что временно не работали - уже работают. 
А себе ещё жду перевыпуска сертификата)

Ответить

Дима Ставер

0

это такая реклама своего сайта под видом статьи? 

Ответить

Denis Belozorov

Дима
0

Не обращайте внимание на сайт) Клиентов хватает и так. 

Ответить

Дима Ставер

Denis
1

ну ладно, все равно ссылка выглядит странно в этой новости, хотя новость интересная

Ответить

Vasyl

Дима
0

не задротничайте, с Вас не убудет, человек дал пример. да хоть 10 ссылок. вы еще просите про авторские права на шрифт...

Ответить

Дима Ставер

Vasyl
1

прочитайте правила площадки, он не может рекламировать тут что либо просто так, если только рассказывает о своей компании или тому подобное

Ответить

Vasyl

Дима
0

правила площадки... омг... кому это вообще интересно...?

Ответить

Дима Ставер

Vasyl
1

а кому интересно читать подобные статьи? если тут все будут пиарить свои сайты, то начнется полный хаос, поэтому и блокируют подобные статьи. Возможно автор  в качестве примера сайт привел, но сейчас он работает, статья выглядит как ссылка на его сайт и немного текста

Ответить

Denis

Дима
0

Спасибо что уточнили! Это ценно.
Статью переписала редактор VC, причем профессионально. Сайт мой из текста убрали, так что можете быть спокойны)

Ответить

Дима

Denis
1

ничего себе, не замечал еще такого, что статья на другой аккаунт переносится

Ответить

Denis Belozorov

Дима
0

Ещё учусь писать, первая статья тут.

Ответить

Denis Belozorov

0

Прошёл 1 час - https сертификат со стороны Tilda пока не перевыпустили... ждём)

Ответить

Vladislav Kudryshov

0

как вырубить https трафик?

Ответить

Denis Belozorov

Vladislav
0

Сайт, настройки - SEO, и там отключаете временно https.
Плюс в настройках переадресации надо глянуть.

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Alexander Peshkov

0

Известно, что за партнер, из-за которого сбой?

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Dmitry Shmeman

Alexander
0

Не понятно, но на рег.ру пол дня не мог попасть в раздел с настройками dns

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