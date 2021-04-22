Проверку входящих звонков можно включить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в банке. Сервис поможет определить мошеннические номера.

Чтобы подключить услугу, нужно зайти в раздел «Безопасность» и активировать функцию «Проверять входящие звонки». Она доступна на Android и iOS, но нужно обновить приложение до последней версии.



Когда позвонит мошенник, на экране появится предупреждение, говорится в приложении. Сервис использует данные службы безопасности «Сбербанка», а также основанную на искусственном интеллекте систему фрод-мониторинга, добавили в банке.

В компании также отметили, что ежедневно обрабатывают около 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества, а в её базе более 600 тысяч уникальных мошеннических номеров.

«Сбер» обещал добавить определитель номеров мошенников в начале 2021 года. До этого проверить подозрительные номера пользователи могли самостоятельно.

Бесплатный определитель номера для клиентов своей экосистемы в декабре выпустил «Тинькофф». Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского».

