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Рая Хачатрян

«Сбер» запустил бесплатный определитель номеров мошенников в своём приложении Статьи редакции

Сервис использует данные службы безопасности «Сбера» для поиска.

  • Проверку входящих звонков можно включить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в банке. Сервис поможет определить мошеннические номера.

  • Чтобы подключить услугу, нужно зайти в раздел «Безопасность» и активировать функцию «Проверять входящие звонки». Она доступна на Android и iOS, но нужно обновить приложение до последней версии.

  • Когда позвонит мошенник, на экране появится предупреждение, говорится в приложении. Сервис использует данные службы безопасности «Сбербанка», а также основанную на искусственном интеллекте систему фрод-мониторинга, добавили в банке.

  • В компании также отметили, что ежедневно обрабатывают около 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества, а в её базе более 600 тысяч уникальных мошеннических номеров.

  • «Сбер» обещал добавить определитель номеров мошенников в начале 2021 года. До этого проверить подозрительные номера пользователи могли самостоятельно.
  • Бесплатный определитель номера для клиентов своей экосистемы в декабре выпустил «Тинькофф». Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского».

#новость #сбер #мошенничество

2119 просмотров
32 32 комментария
7
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Антон Саяпин

5

Ещё один способ получить доступ к нашим данным, узнать кто с кем созванивается

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Sergei Zotov

Антон
15

если через iOS, то никаких данных Сбер (как и никто другой: 2ГИС, Тинькофф, Яндекс) точно не получает. Читайте, как работает эта фича на этой ОС.

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Павел Евграфович

Sergei
0

А интересно, как? В какой-то точке системе ведь придётся передать приложению вызывающий номер, чтобы приложение отдало результат проверки. Не очень понимаю, что помешает приложению сохранять этот номер у себя и слить в свою компанию. Только проверка через app rewiew? Хэш от номера можно передать, но толку, ведь сверять-то его придётся, а значит приложение так или иначе узнает номер. Единственный способ — не говорить приложению номер вообще, но тогда приложению придётся скормить системе свой blacklist с комментариями. Неужели так работает?

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Максим Медведев

Павел
6

Проверку осуществляет сама iOS, приложение лишь отдаёт ей базу номеров с метками, являясь просто провайдером.

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Павел Евграфович

Максим
0

Ха, опередили прямо. Только предположил это в последней строке, как вы ответили. Круто. Реально, молодцы. Хороший подход. Спасибо вам за объяснение. 

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Люц Шнайдер

Антон
0

Вообще-то они уже это знают через 2ГИС.

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Gaius Plinius

Люц
0

У кого нет 2ГИС о тех тоже знают?

Ответить

Люц Шнайдер

Gaius
0

Что за глупый вопрос? Ты наверное не в курсе, но чтобы приложение начало определять номер входящих,  ему нужно дать соответствующее разрешение в настройках,т.е. ну не давай. А вообще приложение Сбера, как и других банков, юзает телефону книгу по умолчанию. Так что вообще непонятно, к чему эти возмущения.

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Danila Linnik

8

Ну хотя бы айфон знает кто был первым

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Сплошной цветок

2

Данные какой именно службы безопасности он использует? 😁

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Николай Гончаров

Сплошной
4

Конечно же...

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Artemy

3

Шутка про службу безопасности

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Михаил Синицын

1

Топ, ещё есть определитель номера от 2ГИС, также включите в настройках.

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Sergey Naumovich

Михаил
3

И от Тинькова и от Яндекса от всех включите и будет ещё проще собрать данные 👍

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Иван Иванов

Sergey
5

На iOS это работает не так.

Есть ограниченное по памяти хранилище, куда ты можешь скинуть свою базу номер, кто, спам/не спам.

В эту базу можно только закинуть данные, а статистика по чтению из неё не ведётся.

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Ivan Zenkov

Sergey
0

Я раз включил. Мне потом ещё три месяца по 50 звонков в день вылилось от всех подряд.

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MEGAtraXXXer666

1

Все лишь бы получить данные.
Что-то деньги они не собираются возвращать при обмане мошенниками, если даже «карта застрахована» в их же страховой компании.

Ответить

Юрий Белоножкин

MEGAtraXXXer666
2

Переходите на айфон, не будете отдавать данные

Ответить

Alexander Tumanov

1

Налоговая и приставы в списке?

Ответить

alex twit

1

Первый номер 900

Ответить

Холден Колфилд

1

А как же вбивать « кто звонил с номера 89737373736373?»

Ответить

Давид Еловенко

0

Мне кажется или эту новость я вижу уже раз третий-четвертый? 

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Никита

0

Почему, если симки по закону должны выдаваться по паспорту их спокойно мошенники получают обезличенными? Если меня задолбал спам, то я могу на оператора пожаловаться в суд, но с другой сторон как понять какой оператор...?

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Сплошной цветок

Никита
0

Кстати, да. Опсосов и по многим другим причинам нужно нещадно драть, но за эту отдельно. Плюс банки тоже надо драть, ведь мошенники эти деньги сперва на карты выводят.

Ответить

Spid3r

Сплошной
0

Плюс банки тоже надо драть, ведь мошенники эти деньги сперва на карты выводят.

А что если мошенники, представляющиеся сотрудниками «Сбера», на самом деле и есть сотрудники «Сбера», сидящие в отдельном офисе под личным руководством Грефа? 🤔

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Иван Иванов

Никита
0

Они не обезличенные.

Я понимал, какой оператор, с помощью гугла. А дальше писал претензию.

Не знаю, забанили или нет, но мне больше не звонили.

Ответить

Ilya Miller

0

До этого проверить подозрительные номера пользователи могли самостоятельно.
Серьезно? А Whocalls и определитель того же Яндекса и 2ГИС не существует похоже.

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Дмитрий Львович Осипов

0

Яндекс пока справляется, а так и без Яндекс телефон справляется.

Ответить

Spid3r

0

А есть инфа у кого база больше? Или ставить все подряд и врубать их все?)

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Bender Rodriguez

Spid3r
0

база по количеству у всех одинаковая, так как есть лимит номеров в определителе, вопрос в их актуальности 

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KINCH

0

VC превратились в какую-то пресс-службу говно-брендов.

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House M.D.

0

"проверку входящих звонков можно включить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»"
Без разрешения доступа к звонкам приложение не устанавливается в принципе, так что это как бы обман

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