«Сбер» запустил бесплатный определитель номеров мошенников в своём приложении Статьи редакции
Сервис использует данные службы безопасности «Сбера» для поиска.
Проверку входящих звонков можно включить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в банке. Сервис поможет определить мошеннические номера.
Чтобы подключить услугу, нужно зайти в раздел «Безопасность» и активировать функцию «Проверять входящие звонки». Она доступна на Android и iOS, но нужно обновить приложение до последней версии.
- Когда позвонит мошенник, на экране появится предупреждение, говорится в приложении. Сервис использует данные службы безопасности «Сбербанка», а также основанную на искусственном интеллекте систему фрод-мониторинга, добавили в банке.
В компании также отметили, что ежедневно обрабатывают около 10 тысяч сообщений о попытках мошенничества, а в её базе более 600 тысяч уникальных мошеннических номеров.
- «Сбер» обещал добавить определитель номеров мошенников в начале 2021 года. До этого проверить подозрительные номера пользователи могли самостоятельно.
- Бесплатный определитель номера для клиентов своей экосистемы в декабре выпустил «Тинькофф». Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского».
Ещё один способ получить доступ к нашим данным, узнать кто с кем созванивается
если через iOS, то никаких данных Сбер (как и никто другой: 2ГИС, Тинькофф, Яндекс) точно не получает. Читайте, как работает эта фича на этой ОС.
А интересно, как? В какой-то точке системе ведь придётся передать приложению вызывающий номер, чтобы приложение отдало результат проверки. Не очень понимаю, что помешает приложению сохранять этот номер у себя и слить в свою компанию. Только проверка через app rewiew? Хэш от номера можно передать, но толку, ведь сверять-то его придётся, а значит приложение так или иначе узнает номер. Единственный способ — не говорить приложению номер вообще, но тогда приложению придётся скормить системе свой blacklist с комментариями. Неужели так работает?
Проверку осуществляет сама iOS, приложение лишь отдаёт ей базу номеров с метками, являясь просто провайдером.
Ха, опередили прямо. Только предположил это в последней строке, как вы ответили. Круто. Реально, молодцы. Хороший подход. Спасибо вам за объяснение.
Вообще-то они уже это знают через 2ГИС.
У кого нет 2ГИС о тех тоже знают?
Что за глупый вопрос? Ты наверное не в курсе, но чтобы приложение начало определять номер входящих, ему нужно дать соответствующее разрешение в настройках,т.е. ну не давай. А вообще приложение Сбера, как и других банков, юзает телефону книгу по умолчанию. Так что вообще непонятно, к чему эти возмущения.
Топ, ещё есть определитель номера от 2ГИС, также включите в настройках.
И от Тинькова и от Яндекса от всех включите и будет ещё проще собрать данные 👍
На iOS это работает не так.
Есть ограниченное по памяти хранилище, куда ты можешь скинуть свою базу номер, кто, спам/не спам.
В эту базу можно только закинуть данные, а статистика по чтению из неё не ведётся.
Я раз включил. Мне потом ещё три месяца по 50 звонков в день вылилось от всех подряд.
Все лишь бы получить данные.
Что-то деньги они не собираются возвращать при обмане мошенниками, если даже «карта застрахована» в их же страховой компании.
Почему, если симки по закону должны выдаваться по паспорту их спокойно мошенники получают обезличенными? Если меня задолбал спам, то я могу на оператора пожаловаться в суд, но с другой сторон как понять какой оператор...?
Сплошной цветок
Кстати, да. Опсосов и по многим другим причинам нужно нещадно драть, но за эту отдельно. Плюс банки тоже надо драть, ведь мошенники эти деньги сперва на карты выводят.
Они не обезличенные.
Я понимал, какой оператор, с помощью гугла. А дальше писал претензию.
Не знаю, забанили или нет, но мне больше не звонили.
До этого проверить подозрительные номера пользователи могли самостоятельно.
Серьезно? А Whocalls и определитель того же Яндекса и 2ГИС не существует похоже.
А есть инфа у кого база больше? Или ставить все подряд и врубать их все?)
база по количеству у всех одинаковая, так как есть лимит номеров в определителе, вопрос в их актуальности
"проверку входящих звонков можно включить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»"
Без разрешения доступа к звонкам приложение не устанавливается в принципе, так что это как бы обман
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