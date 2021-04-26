«Яндекс» запустил «Документы…

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Сервис «Документы» позволяет создавать и совместно редактировать текстовые файлы, таблицы и презентации, рассказали vc.ru в компании. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии.

В сервисе сначала показываются те файлы, которые открывались последними. Пользователи могут отсортировать файлы по названию или размеру, а также закрепить нужные.

Чтобы вместе редактировать файлы, пользователь должен отправить ссылку на редактирование. Работать можно, даже если нет аккаунта в «Яндексе».

Сервис работает в веб-версии на компьютерах и на смартфонах. Пока он доступен части пользователей, но постепенно появятся у всех, говорят в компании.