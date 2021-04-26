«Яндекс» запустил «Документы» — сервис для совместной работы с текстом и таблицами Статьи редакции
Похожие — «Google Документы» и «Таблицы».
Сервис «Документы» позволяет создавать и совместно редактировать текстовые файлы, таблицы и презентации, рассказали vc.ru в компании. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии.
В сервисе сначала показываются те файлы, которые открывались последними. Пользователи могут отсортировать файлы по названию или размеру, а также закрепить нужные.
Чтобы вместе редактировать файлы, пользователь должен отправить ссылку на редактирование. Работать можно, даже если нет аккаунта в «Яндексе».
Сервис работает в веб-версии на компьютерах и на смартфонах. Пока он доступен части пользователей, но постепенно появятся у всех, говорят в компании.
- «Документы» входят в набор сервисов для работы «Яндекс 360». В него также входят мессенджер, почта, «Диск», «Телемост» и другие программы.
- Сервисы для совместной работы с документами есть у Google, Microsoft Office Online и других разработчиков.
Яндекс изобрели гугл-доки?
Или у продактов уже гипотез по продуктам не осталось?
Ну русские! Ну плохие и тупые!!)))))))))))))))) Ведь никто больше таким не занимается! (вообще все занимаются, ничего плохого в этом нет)
Поэтому в мире должна быть одна ОС, один производитель телефонов, одна марка машин, один мобильный провайдер, одна поисковая система, одна соцсеть, одно агентство интернет-маркетинга и так далее, да?
Клоны нормально работающих вещей создают конкуренцию, которая нужна всем
Аллилуйя, как приятно читать адекватные комментарии от нормальных людей!
А то эта вечная "русофобия" уже притомила малость..
Импортозамещение, вероятно. Типа если условный Гугл начнёт санкциями давить.
Теперь можно переходить на бизнес-сьют яндекса вместо гугла. Ранее это было тупостью, тк гуглдоки всё равно использовались отдельно
Если вы чего-то не понимаете - это не значит, что тема или вещь тупые. Это, скорее всего, значит ровно одно - вы чего-то не понимаете
Яндекс (Founded 1997)
Google (Founded 1998)
Ну что, по вашей логике сделаем вывод что Google скопировал Yandex ?
Да это абсолютно нормальный шаг со стороны яндекса, я все удивлялся почему они это не предлагают. В копировании нет ничего плохого в общем-то, если при этом добавляется что-то полезное. Вот если копированием что-то уничтожается, то наверное это больше негативный момент (как амазон копирует удачные продукты и продает под своей маркой).
Давно загруженное, это когда? Видео 2016 года скачиваю в формате, который я и загружал.
Теперь можно переходить на бизнес-сьют яндекса вместо гугла. Ранее это было тупостью, тк гуглдоки всё равно использовались отдельно
Если вы чего-то не понимаете - это не значит, что тема, люди или вещь тупые. Это, скорее всего, значит ровно одно - вы чего-то не понимаете
Поздно, Яша... уже поздно
Перспективный фитиль
Сейчас товарищ майор рубильником щелкнет, рунет изолирует и будет очень даже вовремя.
Говорят паяльники закончились и майорские звёзды, походу они идут к вам.
Уже раздражает эта шутка.
Перспективный
Почему вы считаете это шуткой? Перспектива блокировки сервисов из внешнего интернета вполне реальная
Этот же рубильник запустит разряд по креслу товарищу майору.
Сергей , зачем вы накрасили губы?
Гуталином. Я обожаю чёрный цвет (с)
Зачем, если есть отличный гугл офис, который еще и неподконтрольный тов. майору?
Зачем вообще сливать свои доки в облако непойми-кого?
Тут жеж планы намечаются, наверное)
Всю свою 16 летнюю жизнь как пользовался Гуглом, да офисом, так и пользуюсь
Так это их личное или продолжение интеграции с Microsoft Office 360, которая давно есть в ядиске и в сравнении с Гугл доками - полный отстой?
При включении "Рунета" лучше бы продолжить пользоваться гуглдоками в стране, где нет рунета
Так это же просто OnlyOffice ?! WTF?
https://www.onlyoffice.com/ru/spreadsheet-editor.aspx
Конечно нужна православная альтернатива буржуйскому Гуглу. Даже если она сама такая же буржуйская, но галочку про соблюдение требования импортозамещения мы поставим и, наконец, сможем работать с онлайн-документами. Ждем Яндекс.Таблицы и Презентации.
Для тех кто не понимает что они делают - они делают большое импортозамещение уже не один год) Компания в которой я почти работала уже 7 лет живет за счет гос контракта и обеспечивают разработки как в статье в гос секторе) Облачное хранение данных, таблицы, второй ворд, почта редактор фото даже есть)
По-моему наличие альтернативы всегда хорошо. Особенно когда её в России скоро может не быть.
Нет, спасибо. Рекламные блоки вставлять в мои документы не нужно. Хватило опыта с Яндекс.Браузером (когда они баннер на стартовой странице влепили) и Яндекс.Почтой (стоит упомянуть, что mail ru уже дошли до вставки рекламного блока после банального отправки письма).
Ну наконец-то. Теперь продажи бизнес акков вырастут хоть немного, надеюсь
Раньше имело смысл юзать этот акк из-за Трекера и его автоматизации бизнкс процессов (круто можно сделать, если руки прямые), но гуглдоки всё равно отдельно использовались, нарушая целостность среды и понижая безопасность..
Теперь всё отлично
Круто. И всего-то лет 10 (или около того) прошло.
А в браузере выглядит довольно приятно выглядит, такой online-excel.
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