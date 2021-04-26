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Таня Боброва

«Яндекс» запустил «Документы» — сервис для совместной работы с текстом и таблицами Статьи редакции

Похожие — «Google Документы» и «Таблицы».

52 52 комментария
3365 просмотров

Сервис «Документы» позволяет создавать и совместно редактировать текстовые файлы, таблицы и презентации, рассказали vc.ru в компании. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии.

В сервисе сначала показываются те файлы, которые открывались последними. Пользователи могут отсортировать файлы по названию или размеру, а также закрепить нужные.

Чтобы вместе редактировать файлы, пользователь должен отправить ссылку на редактирование. Работать можно, даже если нет аккаунта в «Яндексе».

Сервис работает в веб-версии на компьютерах и на смартфонах. Пока он доступен части пользователей, но постепенно появятся у всех, говорят в компании.

  • «Документы» входят в набор сервисов для работы «Яндекс 360». В него также входят мессенджер, почта, «Диск», «Телемост» и другие программы.
  • Сервисы для совместной работы с документами есть у Google, Microsoft Office Online и других разработчиков.
Список: чем можно заменить сервисы для работы от…
Альтернативы для Gmail, «Google Документов» и других инструментов.
vc.ru

#новость #яндекс

52 52 комментария
3
20
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52 комментария
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Nikolay Vavilov

28

Яндекс изобрели гугл-доки?
Или у продактов уже гипотез по продуктам не осталось?

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Serg Ya

Nikolay
–13

Копировать и пиздить это стратегия русского человека )) 

Ответить

Candy Blue

Serg
22

Ну русские! Ну плохие и тупые!!)))))))))))))))) Ведь никто больше таким не занимается! (вообще все занимаются, ничего плохого в этом нет)

Ответить

Johny Lee

Candy
–13

На самом деле есть.
Никому не нужен клон итак нормально работающей вещи. К чему это? Новый функционал? Нет. Новая идея? Нет.
Яндекс это искусные мимики.
Невероятная IT компания, которая не может ничего придумать нового. Кекс

Ответить

Павел Молянов

Johny
11

Поэтому в мире должна быть одна ОС, один производитель телефонов, одна марка машин, один мобильный провайдер, одна поисковая система, одна соцсеть, одно агентство интернет-маркетинга и так далее, да?

Клоны нормально работающих вещей создают конкуренцию, которая нужна всем

Ответить

Vlad Martin

Павел
0

Аллилуйя, как приятно читать адекватные комментарии от нормальных людей!
А то эта вечная "русофобия" уже притомила малость.. 

Ответить

Денис Пешехонов

Johny
6

Импортозамещение, вероятно. Типа если условный Гугл начнёт санкциями давить.

Ответить

Сергей Щукин

Johny
4

Теперь можно переходить на бизнес-сьют яндекса вместо гугла. Ранее это было тупостью, тк гуглдоки всё равно использовались отдельно

Если вы чего-то не понимаете - это не значит, что тема или вещь тупые. Это, скорее всего, значит ровно одно - вы чего-то не понимаете

Ответить

Abashin Yan

Johny
0

Яндекс (Founded 1997)
Google (Founded 1998)

Ну что, по вашей логике сделаем вывод что Google скопировал Yandex ?

Ответить

Артур

Serg
3

Хрюкни

Ответить

Alex Lowen

Serg
0

Да это абсолютно нормальный шаг со стороны яндекса, я все удивлялся почему они это не предлагают. В копировании нет ничего плохого в общем-то, если при этом добавляется что-то полезное. Вот если копированием что-то уничтожается, то наверное это больше негативный момент (как амазон копирует удачные продукты и продает под своей маркой).

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KINCH

Nikolay
1

Яндекс изобрел облачный геморрой. Попробуйте скачать давно загруженное видео с Я.Диска — это же идиотизм полнейший, он его архивирует в формат дебильный.

Ответить

Игорь Маркелов

KINCH
1

Давно загруженное, это когда? Видео 2016 года скачиваю в формате, который я и загружал.

Ответить

Артемий Потлов

Nikolay
1

Скорее внедрили р7-офис в свои продукты, чем изобрели.

Ответить

Сергей Щукин

Nikolay
0

Теперь можно переходить на бизнес-сьют яндекса вместо гугла. Ранее это было тупостью, тк гуглдоки всё равно использовались отдельно

Если вы чего-то не понимаете - это не значит, что тема, люди или вещь тупые. Это, скорее всего, значит ровно одно - вы чего-то не понимаете

Ответить

Сергей Ермилов

4

Поздно, Яша... уже поздно

Ответить

Перспективный фитиль

Сергей
27

Сейчас товарищ майор рубильником щелкнет, рунет изолирует и будет очень даже вовремя.

Ответить

Александр Якунин

Перспективный
1

Говорят паяльники закончились и майорские звёзды, походу они идут к вам.

Уже раздражает эта шутка.

Ответить

Перспективный

Алексан…
11

Почему вы считаете это шуткой? Перспектива блокировки сервисов из внешнего интернета вполне реальная

Ответить

Мехман Саламов

Перспективный
–1

Этот же рубильник запустит разряд по креслу товарищу майору.

Ответить

Александр Якунин

Сергей
3

Сергей , зачем вы накрасили губы?

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
8

Гуталином. Я обожаю чёрный цвет (с)

Ответить

Evgeny Boyko

Sergei
0
Ответить

Sergey Bespalov

Сергей
1

Почему? Вроде рынок большой, все гос компании, нии, и тд.

Ответить

Serg Ya

Сергей
1

Только хотел это написать )) 

Ответить

Денис Демидов

6

Все логично, гугл скоро отрубят и будет импорта замещение

Ответить

Герман Воронов

4

Зачем, если есть отличный гугл офис, который еще и неподконтрольный тов. майору?

Ответить

Дэни Трэхо

Герман
3

Зачем вообще сливать свои доки в облако непойми-кого?

Ответить

Герман Воронов

Дэни
0

Чтобы не парить себе голову всякими флешками?

Ответить

Владимир Смолин

Герман
0

Тут жеж планы намечаются, наверное)
Всю свою 16 летнюю жизнь как пользовался Гуглом, да офисом, так и пользуюсь

Ответить

Andy Tsar

3

На другом конце гебешник правит. Очень удобно для всех 😜

Ответить

Dear Moscow,

3
Ответить

Сергей Янзин

2

Так это их личное или продолжение интеграции с Microsoft Office 360, которая давно есть в ядиске и в сравнении с Гугл доками - полный отстой?

Ответить

1

Сергей
1

Не думаю что отстой, но при включения рунета, будет не плохо им пользоваться

Ответить

Сергей Янзин

1
3

При включении "Рунета" лучше бы продолжить пользоваться гуглдоками в стране, где нет рунета

Ответить

Вячеслав Григорьев

2
Ответить

Dmitriy Ignatiev

2

Так это же просто OnlyOffice ?! WTF?
https://www.onlyoffice.com/ru/spreadsheet-editor.aspx

Ответить

Вся соль

2

Конечно нужна православная альтернатива буржуйскому Гуглу. Даже если она сама такая же буржуйская, но галочку про соблюдение требования импортозамещения мы поставим и, наконец, сможем работать с онлайн-документами. Ждем Яндекс.Таблицы и Презентации.

Ответить

Dmitriy Ignatiev

Вся
0

так они уже там есть. Вы заходили?

Ответить

Сергей Подгорный

2

Так это же онли офис https://www.onlyoffice.com/ru/

Ответить

Ника Ткачёва

2

Для тех кто не понимает что они делают - они делают большое импортозамещение уже не один год) Компания в которой я почти работала уже 7 лет живет за счет гос контракта и обеспечивают разработки как в статье в гос секторе) Облачное хранение данных, таблицы, второй ворд, почта редактор фото даже есть) 

Ответить

Sergey Nikitin

Ника
0

Почти работала уже 7 лет или работала почти уже 7 лет?

Ответить

Владислав Сатаров

1

Р7-офис)

Ответить

Сергей Милосердов

1

А че все такое мелкое?

Ответить

Raimond Vladimirov

1

По-моему наличие альтернативы всегда хорошо. Особенно когда её в России скоро может не быть.

Ответить

Andrey Vasilev

1

Все готово для сувенирного интернета.

Ответить

Марк Климов

0

Нет, спасибо. Рекламные блоки вставлять в мои документы не нужно. Хватило опыта с Яндекс.Браузером (когда они баннер на стартовой странице влепили) и Яндекс.Почтой (стоит упомянуть, что mail ru уже дошли до вставки рекламного блока после банального отправки письма).

Ответить

Сергей Щукин

0

Ну наконец-то. Теперь продажи бизнес акков вырастут хоть немного, надеюсь

Раньше имело смысл юзать этот акк из-за Трекера и его автоматизации бизнкс процессов (круто можно сделать, если руки прямые), но гуглдоки всё равно отдельно использовались, нарушая целостность среды и понижая безопасность..

Теперь всё отлично

Ответить

Алексей Трухин

0

Абсолютно верный и ожидаемый ход. Давно было нужно.

Ответить

Кирилл Загоскин

0

Ждем яндекс колаб! 

Ответить

Максим Иванов

–1

Круто. И всего-то лет 10 (или около того) прошло.
А в браузере выглядит довольно приятно выглядит, такой online-excel.

Ответить

1

–3

Microsoft уже все всем показал, изобретают велосипед

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