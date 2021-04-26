«Сбер» запустил платформу для создания виртуальных аватаров в презентациях и видео Статьи редакции
Нужно выбрать параметры внешности персонажа, голос и придумать имя.
Платформу Visper для создания виртуальных визуальных персонажей разработала команда SberDevices. На этапе бета-тестов доступ к платформе бесплатный. На момент написания заметки в «Сбере» не ответили, сколько продлится тестирование и сколько будет стоить доступ.
С помощью сервиса пользователь сможет анимировать презентацию или создать видео со своими персонажами. Использовать персонажей можно в маркетинге, сервисах онлайн-обучения, новостей и контента для соцсетей, говорят в «Сбере».
В будущем команда планирует добавить возможность для разработчиков создавать на базе Visper аватары и персонажей для игр.
Процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами полуавтоматизированный — пользователю нужно только задать параметры персонажа. Среди них, например:
- Внешний вид.
- Голосовая модель для синтеза речи персонажа.
- Жестикуляция.
- Изображение или видео для сопроводительного материала.
На рабочем столе платформы у пользователя есть доступ к документам-шаблонам, а также черновикам и созданным роликам.
На «монтажном» столе можно настраивать персонажа, добавлять текст для ролика, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком.
На странице управления персонажами можно выбрать фон, голос и образ, дать персонажу имя или посмотреть ранее созданных героев.
«Сбер» планирует добавить на платформу функцию автоматического подбора жестов — пользователю нужно будет загрузить текст и проверить, правильно ли персонаж обработал запрос.
Mail RU же выкатил этот сервис https://dictor.mail.ru
Это копия или они свой сделали аналог? слишком сильно они друг на друга похожи.
Как пользователь могу сказать такие аватары очень неприятны и как клиент я из избегаю.
Хотел попробовать, ввел почту и, после захода на сайт прошло 10 сек:
и так я зарегался, нет отклика на кнопку регистрации, и на установку пароля, нет понимания почему текст не вставляется, нет понимания как менять надпись на худи, нет понимания, как работать с монтажной линейкой, нет понимания какие ограничения по продолжительности видео/текста. Я понимающий вообще человек. Владелец IT компании, но тут я не понимаю. "Хуяк хуяк и в продакшен."
нет понимания когда я смогу прослушать 55 секунд отсинтезированной речи.
Довольно жуткие примеры у них. Может из-за акцента синтезированной речи, а может из-за каменного лица диктора, которая в душу смотрит.
Классно, но пока примитивно. Но за этим будущее. Представляю, как это всё разовьётся лет через 20....
Странный паралич мимической мускулатуры левой части лица у всех "виртуальных аватаров"...
Клиенты среди найдутся своих отделов, которые обзванивают людей в мошеннических целях, новые схему придумают.
Строителям финансовых пирамид тоже плюсы одни, не надо на актеров тратится чтобы лицом хоть каким-то светили
Спрут стал слишком большой чтобы контролировать какое щупальце чем занимается (фигней)
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