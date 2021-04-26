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Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» запустил платформу для создания виртуальных аватаров в презентациях и видео Статьи редакции

Нужно выбрать параметры внешности персонажа, голос и придумать имя.

22 22 комментария
2122 просмотров

Платформу Visper для создания виртуальных визуальных персонажей разработала команда SberDevices. На этапе бета-тестов доступ к платформе бесплатный. На момент написания заметки в «Сбере» не ответили, сколько продлится тестирование и сколько будет стоить доступ.

С помощью сервиса пользователь сможет анимировать презентацию или создать видео со своими персонажами. Использовать персонажей можно в маркетинге, сервисах онлайн-обучения, новостей и контента для соцсетей, говорят в «Сбере».

В будущем команда планирует добавить возможность для разработчиков создавать на базе Visper аватары и персонажей для игр.

Процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами полуавтоматизированный — пользователю нужно только задать параметры персонажа. Среди них, например:

  • Внешний вид.
  • Голосовая модель для синтеза речи персонажа.
  • Жестикуляция.
  • Изображение или видео для сопроводительного материала.

На рабочем столе платформы у пользователя есть доступ к документам-шаблонам, а также черновикам и созданным роликам.

На «монтажном» столе можно настраивать персонажа, добавлять текст для ролика, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком.

На странице управления персонажами можно выбрать фон, голос и образ, дать персонажу имя или посмотреть ранее созданных героев.

«Сбер» планирует добавить на платформу функцию автоматического подбора жестов — пользователю нужно будет загрузить текст и проверить, правильно ли персонаж обработал запрос.

#новость #сбер

22 22 комментария
5
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22 комментария
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Игорь Протасов

13

Сдай биометрию и твое лицо используют для создания аватара

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Alex Miller

5

Mail RU же выкатил этот сервис https://dictor.mail.ru

Это копия или они свой сделали аналог? слишком сильно они друг на друга похожи.

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Павел Иванов

3

Как пользователь могу сказать такие аватары  очень неприятны и как клиент я из избегаю.

Ответить

Alexander Sorokin

2

Хотел попробовать, ввел почту и, после захода на сайт прошло 10 сек:

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Дмитрий Гребенюк

Alexander
3
Ответить

Invictus Domini

Alexander
1
Ответить

Кирилл Вечкасов

Invictus
3
Ответить

Артур

Alexander
0

У меня тоже, ну что же, видимо не судьба

Ответить

Vladimir Chyorniy

1

и так я зарегался, нет отклика на кнопку регистрации, и на установку пароля, нет понимания почему текст не вставляется, нет понимания как менять надпись на худи, нет понимания, как работать с монтажной линейкой, нет понимания какие ограничения по продолжительности видео/текста. Я понимающий вообще человек. Владелец IT компании, но тут я не понимаю. "Хуяк хуяк и в продакшен."

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Vladimir Chyorniy

Vladimir
0

нет понимания когда я смогу прослушать 55 секунд отсинтезированной речи.

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Vladimir Chyorniy

Vladimir
0

ах вон оно что Михалыч

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Nikita Zhukov

1

Довольно жуткие примеры у них. Может из-за акцента синтезированной речи, а может из-за каменного лица диктора, которая в душу смотрит.

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Андрей Байкалов

1

Классно, но пока примитивно. Но за этим будущее. Представляю, как это всё разовьётся лет через 20....

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Ivan Miasnikov

1

Странный паралич мимической мускулатуры левой части лица у всех "виртуальных аватаров"...

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Утренний фитиль

0

Каршеринг свой доделают?

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Вячеслав Григорьев

0
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Иван Лысак

0

Клиенты среди найдутся своих отделов, которые обзванивают людей в мошеннических целях, новые схему придумают.

Строителям финансовых пирамид тоже плюсы одни, не надо на актеров тратится чтобы лицом хоть каким-то светили

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Святослав Гусев

0

Бесплатные презентации от роботов

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Алекс Кросс

0

"Ролики проходят модерацию", wtf?) 

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Vladimir Chyorniy

0

=(

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Чит Чат

0

Когда менеджмент не знает чем заняться

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Дмитрий Гребенюк

0

Спрут стал слишком большой чтобы контролировать какое щупальце чем занимается (фигней)

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