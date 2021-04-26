Zoom представил шаблон, в котором всех участников встречи показывают в одной «комнате» Статьи редакции
Такая функция уже есть у конкурирующего Teams.
- Функция Immersive View позволит объединить до 25 участников видеовстречи в одной виртуальной комнате, рассказала компания. Организаторы звонка смогут поместить участников на виртуальную сцену вручную или автоматически, а также перемещать их.
- Если участников больше 25, миниатюры остальных будут отображаться в верхней части сцены.
- Вернуться в обычный режим можно в любое время. На старте Zoom добавил несколько шаблонов, но пользователи могут загрузить собственные варианты сцен. В записях собраний функция пока не поддерживается.
- Microsoft добавила в Teams и Skype функцию, которая позволяет помещать участников видеовстречи в одно виртуальное пространство, в 2020 году.
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7 комментариев
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Шахматный фитиль
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А на шаблоне слева серебряная (цвет чешуи) камера, которая является логотипом Zoom, похожа на Ихтис. Пасхалка.
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Идея конечно классная, но зачем?
Если идет подкос под Teams и тому подобным, то оно просто не нужно.
Как по мне - хватает обычного отображения плитками.
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