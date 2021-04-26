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Таня Боброва

Zoom представил шаблон, в котором всех участников встречи показывают в одной «комнате» Статьи редакции

Такая функция уже есть у конкурирующего Teams.

  • Функция Immersive View позволит объединить до 25 участников видеовстречи в одной виртуальной комнате, рассказала компания. Организаторы звонка смогут поместить участников на виртуальную сцену вручную или автоматически, а также перемещать их.
  • Если участников больше 25, миниатюры остальных будут отображаться в верхней части сцены.
  • Вернуться в обычный режим можно в любое время. На старте Zoom добавил несколько шаблонов, но пользователи могут загрузить собственные варианты сцен. В записях собраний функция пока не поддерживается.
  • Microsoft добавила в Teams и Skype функцию, которая позволяет помещать участников видеовстречи в одно виртуальное пространство, в 2020 году.

#новость #zoom

757 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Чит Чат

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Шахматный фитиль

Чит
0

А на шаблоне слева серебряная (цвет чешуи) камера, которая является логотипом Zoom, похожа на Ихтис. Пасхалка. 

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Goodsanta

1

SpatialChat давно с этим справился

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Влад Дементьев

1

Идея конечно классная, но зачем? 
Если идет подкос под Teams и тому подобным, то оно просто не нужно.
Как по мне - хватает обычного отображения плитками.

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Andrew

0

Вот пацаны красавцы,не бросают свою прогу)до ковида про них не слышал

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Andrey Greenberg

0

А вариант в бане будет?

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Captain

0

А так слабо? 

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