Сервисы
Евгения Евсеева

OnlyFans отчиталась о росте выручке на 553% за год — до $390 млн Статьи редакции

За год количество пользователей выросло с 20 млн до 120 млн.

  • Выручка британского сервиса подписки на контент OnlyFans за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года, выросла на 553%, до £281 млн ($390 млн). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на финансовую отчётность компании.
  • Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до £1,7 млрд ($2,36 млрд), пишет издание. Прибыль до уплаты налогов выросла с £6 млн ($8,3 млн) до £53 млн ($73 млн).
  • Число пользователей платформы увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.
  • OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
  • Стоимость ежемесячной подписки в среднем составляет от $5 до $50, при этом сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше $1 млн.
  • Среди знаменитостей, которые пользуются сервисом, например, певица Cardi Bi и актриса Белла Торн, которая заработала $1 млн на сервисе за сутки после регистрации. В апреле 2021 года рекорд побила певица Bhad Bhabie, которая получила такую же сумму за шесть часов.

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14 14 комментариев
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14 комментариев
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Дмитрий

12

Пора выходить на IPO

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Люц Шнайдер

Дмитрий
0

Украл мой комментарий.

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Павел Кристалл

7

Продрочено, как говорится 

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Almas Zhaxybayev

3

Зайду позже, пусть комментарии настоятся хорошенько

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Егор Перелыгин

2

Эх, вентиляторы нынче в цене

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Andrew Freez

Егор
0

странно что никто еще не воспользовался

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Анар FS

0

Ох уж эти инвесторы в предпринимателей :)

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Максим Белоусов

0

Тикеров жаль нет ни у них ни у тиктока, я бы брал

Ответить

Oualeri See

Максим
0

Тиктокеры там тоже есть.

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Clarity

0

120 миллионов симпов и это не предел!

Ответить

Alex Lowen

0

А кто-то сомневался, что у ни не будет все хорошо?

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KINCH

Alex
0

На момент развития этой модели бизнеса это не было так очевидно. 

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KINCH

0

Ладно, давайте по честному, кто из пользователей VC хоть раз донатил? Признавайтесь. 

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Ильяс Урганаев

0

Так вот откуда у инста-тёлок денежки на Бали

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