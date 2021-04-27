OnlyFans отчиталась о росте выручки на 553% за год — до $390 млн Статьи редакции
За год количество пользователей выросло с 20 млн до 120 млн.
- Выручка британского сервиса подписки на контент OnlyFans за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года, выросла на 553%, до £281 млн ($390 млн). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на финансовую отчётность компании.
- Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до £1,7 млрд ($2,36 млрд), пишет издание. Прибыль до уплаты налогов выросла с £6 млн ($8,3 млн) до £53 млн ($73 млн).
- Число пользователей платформы увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.
- OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
- Стоимость ежемесячной подписки в среднем составляет от $5 до $50, при этом сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше $1 млн.
- Среди знаменитостей, которые пользуются сервисом, например, певица Cardi Bi и актриса Белла Торн, которая заработала $1 млн на сервисе за сутки после регистрации. В апреле 2021 года рекорд побила певица Bhad Bhabie, которая получила такую же сумму за шесть часов.
Пора выходить на IPO
Украл мой комментарий.
Украл мой комментарий.
Прокомментировал комментарий про кражу комментария.
Товарищи выше сперли мой коммент. ИМХО.
Чооорт, все уже пошутили про это… хотя я хотел написать что-то вроде «На какой бирже торгуются их акции?..»
Заявление пиши в полицию, терпила
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Ладно, давайте по честному, кто из пользователей VC хоть раз донатил? Признавайтесь.
Кто слышал, что его друг донатил?
а она возьми и напиши в чате "дорогой, но это же из нашего семейного бюджета! прекрати!"?
кому?
Хорошо не иметь денег. )
Еще лучше, если их и у других нет
Да нет. Дело в другом, что когда их нет, то не возникает желания делиться ими с другими.
Чёт мне напарник Вова вспомнился, который сказал, что 10% от шабашек - в общий котёл на инструмент и кое. Я был молодым и зелёным, решил, что да. Потом присмотрелся: шабашу я, а кофе пьёт он, инструмент партнёры бесплатно предоставляют. В общем, Вова пошёл в известном направлении.
Эх, вентиляторы нынче в цене
странно что никто еще не воспользовался
А кто-то сомневался, что у ни не будет все хорошо?
Я честно говоря слегка удивлен. Кому повиртуальней и подешевле - порнхаб, кому пореалистичней и подороже - интимсити.
эээ... xvideos, хотя после иной раз можно на психологов потратить больше. От увиденного.
120 млн?
А еще говорят, что естественный отбор перестаёт работать.
А что негативного в only fans?
В том, что за бесполезный контент на нем мужчины отдают свои деньги, поддерживая девок, которые торгуют своим телом? Действительно
Все что приносит удовольствие, вредно, аморально, либо приводит к ожирению, ну или brain damage)
Это очень хорошо. Больше свободных женщин в реале, меньше ТФНов.
Типичный фрустрированный неудачник
Тикеров жаль нет ни у них ни у тиктока, я бы брал
Нужно нормальное приложение, через сайт неудобно
Ещё можно сделать приспособление которое можно будет надеть и прикрепить к телефону.
Удачный угол зрения + телефон при необходимости может вибрировать по разному. (обратная связь)
upd. датчики движения на телефоне могут передавать команды на вибратор вебкамщицы. Это будет премиум приват.
Если что не забываем про авторские отчисления.
covid сыграл свою роль.
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