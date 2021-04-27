Сервисы
Евгения Евсеева

OnlyFans отчиталась о росте выручки на 553% за год — до $390 млн Статьи редакции

За год количество пользователей выросло с 20 млн до 120 млн.

  • Выручка британского сервиса подписки на контент OnlyFans за финансовый год, окончившийся в ноябре 2020 года, выросла на 553%, до £281 млн ($390 млн). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на финансовую отчётность компании.
  • Совокупная сумма транзакций на платформе за год выросла в семь раз до £1,7 млрд ($2,36 млрд), пишет издание. Прибыль до уплаты налогов выросла с £6 млн ($8,3 млн) до £53 млн ($73 млн).
  • Число пользователей платформы увеличилось с 20 млн в 2019 году до 120 млн в 2020 году. Рост произошёл на фоне ограничений по всему миру, когда люди в поисках развлечений открывали для себя новые онлайн-сервисы.
  • OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
  • Стоимость ежемесячной подписки в среднем составляет от $5 до $50, при этом сервис берёт 20% комиссии с каждой подписки. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше $1 млн.
  • Среди знаменитостей, которые пользуются сервисом, например, певица Cardi Bi и актриса Белла Торн, которая заработала $1 млн на сервисе за сутки после регистрации. В апреле 2021 года рекорд побила певица Bhad Bhabie, которая получила такую же сумму за шесть часов.

#новость

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60 60 комментариев
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Дмитрий

40

Пора выходить на IPO

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Nikitinz

Дмитрий
8
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Люц Шнайдер

Дмитрий
4

Украл мой комментарий.

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Valery Chestneyshin

Люц
7

Украл мой комментарий.

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Valentin

Valery
9

Прокомментировал кражу комментария.

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Kolja Ptaberg

Valentin
2

Прокомментировал комментарий про кражу комментария.

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Mikhail Vergasov

Kolja
0

Товарищи выше сперли мой коммент. ИМХО.

Ответить

Денис Борисов

Mikhail
1

Чооорт, все уже пошутили про это… хотя я хотел написать что-то вроде «На какой бирже торгуются их акции?..»

Ответить

Kirsan Kaifat

Kolja
0

Украл комментарий про кражу комментария.

Ответить

Sergey Redmi

Люц
0

Заявление пиши в полицию, терпила

Ответить

Люц Шнайдер

Sergey
0

В Интерпол. И на тебя репорт кинул за токсичность.

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
2

не ну а что, кроме шуток, отличное было бы вложение в быстрорастущую компанию, которой никакие кризисы не страшны) и даже никакой связи с биткойном

Ответить

Для Сохранения

Дмитрий
1

Риски вмешательства регуляторов.

Ответить

Artemy

Дмитрий
0

Через Тинькофф-Инвестиции!

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Павел Кристалл

20

Продрочено, как говорится 

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Almas Zhaxybayev

13

Зайду позже, пусть комментарии настоятся хорошенько

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Комментарий удален

KINCH

0

Ладно, давайте по честному, кто из пользователей VC хоть раз донатил? Признавайтесь. 

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Олег Саенов

KINCH
13

Мам, я не донатил, просто рядом стоял пока пацаны донатили

Ответить

Ivan Susanin

KINCH
3

Кто слышал, что его друг донатил?

Ответить

KINCH

Ivan
6

Познакомился как-то с девочкой, потом оказалось, что она на OnlyFans есть, ну я задонатил уже после всего, не скотина же какая 😅

Ответить

Johny Lee

KINCH
4

Симпишь ирл, оу май

Ответить

Andrew Freez

KINCH
1

а она возьми и напиши в чате "дорогой, но это же из нашего семейного бюджета! прекрати!"?

Ответить

Mark Rapida Gromov

KINCH
0

кому?

Ответить

KINCH

Mark
0

 кому?

Писе

Ответить

Sergei Timofeyev

KINCH
0

Хорошо не иметь денег. )

Ответить

Александр Привалов

Sergei
0

Еще лучше, если их и у других нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Да нет. Дело в другом, что когда их нет, то не возникает желания делиться ими с другими. 

Чёт мне напарник Вова вспомнился, который сказал, что 10% от шабашек - в общий котёл на инструмент и кое. Я был молодым и зелёным, решил, что да. Потом присмотрелся: шабашу я, а кофе пьёт он, инструмент партнёры бесплатно предоставляют. В общем, Вова пошёл в известном направлении.

Ответить

Давыд Гарадзенскі

KINCH
–1
Ответить

Егор Перелыгин

4

Эх, вентиляторы нынче в цене

Ответить

Andrew Freez

Егор
0

странно что никто еще не воспользовался

Ответить

Vasya Stark

Andrew
2

Но постят иногда их!
https://www.reddit.com/r/OnlyFans/

Ответить

Олег Миронов

3

Надрочено на миллиарды 😅

Ответить

Alex Lowen

2

А кто-то сомневался, что у ни не будет все хорошо?

Ответить

Pavel Pavel

Alex
2

Я честно говоря слегка удивлен. Кому повиртуальней и подешевле - порнхаб, кому пореалистичней и подороже - интимсити.

Ответить

Drivinglight

Pavel
1

Второе ковид подкосил слегка. Может потому ОФ и пульнул.

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
1

эээ... xvideos, хотя после иной раз можно на психологов потратить больше. От увиденного.

Ответить

postmotremat -

Sergei
0

*вьетнамские флешбеки*
ДА

Ответить

Sergei Timofeyev

postmot…
0
Ответить

anvar

Pavel
0

Золотая середина - виртуально и дорого

Ответить

KINCH

Alex
0

На момент развития этой модели бизнеса это не было так очевидно. 

Ответить

Bobo Momo

0

120 млн?

А еще говорят, что естественный отбор перестаёт работать.

Ответить

Ruslan Fatikhov

Bobo
1

А что негативного в only fans?

Ответить

Георгий Карасёв

Ruslan
3

В том, что за бесполезный контент на нем мужчины отдают свои деньги, поддерживая девок, которые торгуют своим телом? Действительно

Ответить

Bobo Momo

Ruslan
–1

Brain damage 

Ответить

Pavel Pavel

Bobo
0

Все что приносит удовольствие, вредно, аморально, либо приводит к ожирению, ну или brain damage)

Ответить

Олег Миронов

Ruslan
–1

Это сброд , скоро нормальных и девушек не останется

Ответить

Ваня Пупкмн

1

Это очень хорошо. Больше свободных женщин в реале, меньше ТФНов.

Ответить

Danila

Ваня
0

что такое тфн?

Ответить

Roman Kazakov

Danila
3

Типичный фрустрированный неудачник

Ответить

Igor Reverb

Roman
3

когда из коментов узнаешь больше нового, чем из статьи

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

А они только мужчины по дефолту? )

Ответить

lakoros

Ваня
0

Нутк женщины все сидят в вебкамах) Правда одна забирает с сотню мужчин, так что да неплохое соотношение. 

Ответить

Максим Белоусов

1

Тикеров жаль нет ни у них ни у тиктока, я бы брал

Ответить

Oualeri See

Максим
0

Тиктокеры там тоже есть.

Ответить

Clarity

1

120 миллионов симпов и это не предел!

Ответить

Yury Kotov

1

Нужно нормальное приложение, через сайт неудобно

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Для Сохранения

Yury
0

Ещё можно сделать приспособление которое можно будет надеть и прикрепить к телефону.
Удачный угол зрения + телефон при необходимости может вибрировать по разному. (обратная связь)
upd. датчики движения на телефоне могут передавать команды на вибратор вебкамщицы. Это будет премиум приват.

Если что не забываем про авторские отчисления.

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Dmitry Obelov

0

covid сыграл свою роль.

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Sergei Timofeyev

Dmitry
1

Смотря на сырьевые рынки, Covid только-только начинает играть.

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Анар FS

0

Ох уж эти инвесторы в предпринимателей :)

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