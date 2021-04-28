«Сбер» обновил «Сбербанк Онлайн»: добавил «Кошелёк» с финансами и аналитикой по расходам и голосовых помощников Статьи редакции
В приложении теперь также есть сервисы безопасности.
«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн». В нём появился раздел «Кошелёк», где собраны банковские карты и инструменты для аналитики по расходам — раньше они были в разных разделах.
На главном экране приложения появились виртуальные помощники «Салют» — они помогут сменить ПИН-код, покажут курс валют, найдут адрес ближайшего банкомата, закажут продукты и другое.
Кроме того, в приложении теперь есть сервисы безопасности — проверка входящих звонков, возможность сообщить о мошеннике и статьи и тесты по кибербезопасности.
Добавилась подписка «СберПрайм+» — с переводами клиентам банка без комиссии, кино, музыкой и скидками на сервисы из экосистемы банка.
- Дашь списать домашку?
- Да, только не списывай точь в точь чтобы не спалили.
- Ок
мы неиссякаемый источник вдохновения 😇
я, конечно, не топлю за сбер, но что общего-то? сторизы, которые щас на каждом углу, или отражение баланса?
Вся главная как под копирку.
Был тут один, который воспользовался. Теперь деньги свои вернуть не может. Тинькофф разбираются в ситуации (нет, конечно).
Еще больше интеграций!
Наконец-то убрали проблему на iOS и при открытии приложения больше воспроизведение музыка не останавливается.
и сразу всё стало ооочень медленно загружаться...
Согласен, стало тормозить. Сначала они какие-то дурацкие заставки-мультики добавили - приложка стала загружаться дольше. Сегодня открыл обновленное приложение - ждал секунд 20-30, пока заработает. Мне в банковском приложении крайне важна скорость работы. А мультики, голосовые помощники и прочие свистелки и перделки - мне на хрен не вперлись. Считаю, что приложение Сбера меняется в худшую сторону.
Сторисы эти - за все годы использования приложения ни разу не открыл и ни разу об этом не пожалел.
генерацию qr для самозанятых не сделали. сторисы про готовку гречи тоже не отключить
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