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Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» обновил «Сбербанк Онлайн»: добавил «Кошелёк» с финансами и аналитикой по расходам и голосовых помощников Статьи редакции

В приложении теперь также есть сервисы безопасности.

20 20 комментариев
1817 просмотров

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн». В нём появился раздел «Кошелёк», где собраны банковские карты и инструменты для аналитики по расходам — раньше они были в разных разделах.

На главном экране приложения появились виртуальные помощники «Салют» — они помогут сменить ПИН-код, покажут курс валют, найдут адрес ближайшего банкомата, закажут продукты и другое.

Кроме того, в приложении теперь есть сервисы безопасности — проверка входящих звонков, возможность сообщить о мошеннике и статьи и тесты по кибербезопасности.

Добавилась подписка «СберПрайм+» — с переводами клиентам банка без комиссии, кино, музыкой и скидками на сервисы из экосистемы банка.

#новость #сбер

20 20 комментариев
5
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20 комментариев
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Вячеслав Григорьев

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- Дашь списать домашку?
- Да, только не списывай точь в точь чтобы не спалили.
- Ок

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Олег Тиньков

Вячеслав
32

мы неиссякаемый источник вдохновения 😇

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Вячеслав Григорьев

Олег
1

Жду когда так же сможете сказать про Тиньков Инвестиции

Ответить

Сергей Милосердов

Вячеслав
5

Прям копия ага (нет)

Ответить

Peter Gonin

Вячеслав
1

я, конечно, не топлю за сбер, но что общего-то? сторизы, которые щас на каждом углу, или отражение баланса?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Peter
–1

Вся главная как под копирку.

Ответить

Влад

Вячеслав
0

все главные один-в-один в банках. Было бы удивительно, если бы это было не так. Какая разница в общем то? Главное тарифы и комиссии. К сожалению Тинькофф в этом не щедр.

Ответить

Vasya Stark

Влад
0

Кто же щедр?

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Альберт Шоров

Вячеслав
0

ВТБ еще больше стал похож после обновы пару месяцев назад

Ответить

Arartem

Вячеслав
0

Сколько людей пользуется поиском сверху? Или Странным Олегом?

Ответить

Данил Макаров

Arartem
0

Был тут один, который воспользовался. Теперь деньги свои вернуть не может. Тинькофф разбираются в ситуации (нет, конечно).

Ответить

Black Jack

7

Еще больше интеграций!

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Артём Лисин

Black
1

Классный фильм кстати. 

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Николай Синицын

7

Жаль Сбер Мега Маркет не интегрирован :(

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Евгений Оськин

3

Наконец-то убрали проблему на iOS и при открытии приложения больше воспроизведение музыка не останавливается.

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Антон Домих

1

и сразу всё стало ооочень медленно загружаться...

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Данил Макаров

Антон
1

Согласен, стало тормозить. Сначала они какие-то дурацкие заставки-мультики добавили - приложка стала загружаться дольше. Сегодня открыл обновленное приложение - ждал секунд 20-30, пока заработает. Мне в банковском приложении крайне важна скорость работы. А мультики, голосовые помощники и прочие свистелки и перделки - мне на хрен не вперлись. Считаю, что приложение Сбера меняется в худшую сторону.

Сторисы эти - за все годы использования приложения ни разу не открыл и ни разу об этом не пожалел.

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Антон Домих

Данил
0

вот прям в точку! так и есть

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Nikitinz

0

Обновлять – так обновлять))

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Art Kha

0

генерацию qr для самозанятых не сделали. сторисы про готовку гречи тоже не отключить

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