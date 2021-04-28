В приложении теперь также есть сервисы безопасности.

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«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн». В нём появился раздел «Кошелёк», где собраны банковские карты и инструменты для аналитики по расходам — раньше они были в разных разделах.

На главном экране приложения появились виртуальные помощники «Салют» — они помогут сменить ПИН-код, покажут курс валют, найдут адрес ближайшего банкомата, закажут продукты и другое.

Кроме того, в приложении теперь есть сервисы безопасности — проверка входящих звонков, возможность сообщить о мошеннике и статьи и тесты по кибербезопасности.