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Сервисы
Евгений Делюкин

Стартап Mighty разработал облачный браузер: он обещает работать быстрее Chrome и тратить всего 500 МБ оперативной памяти Статьи редакции

Браузер стримится с облака, а не работает локально на компьютере. Это ускоряет работу при десятках вкладок, избавляет от шума вентилятора и экономит около двух часов заряда батареи, заявляют создатели. Стоимость Mighty — $30 в месяц.

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Сооснователь аналитического сервиса Mixpanel Сухайль Доши представил проект Mighty — «облачный браузер», основанный на Chromium с небольшими доработками.

Создатели заявляют, что Mighty ничем не отличается от Google Chrome, но работает гораздо быстрее благодаря размещению в облаке. Внутри облака сдвоенный процессор Intel Xeon с 16-ю виртуальными CPU и частотой до 4 Ггц, графическими процессорами Nvidia и 16 ГБ ОЗУ.

Доши сравнивает принцип работы Mighty с Netflix — это видео, которое стримится с серверов, но которым можно управлять.

Когда вы запустите Mighty, будет казаться, что вы купили новый компьютер с гораздо более быстрым процессором и большим объемом памяти. Но вам не нужно покупать новый компьютер. Всё, что вам нужно сделать, это загрузить настольное приложение.

Сухайль Доши

Создатели заявляют, что Mighty:

  • Работает в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.
  • Занимает не более 500 МБ оперативной памяти — в 10 раз меньше, чем Google Chrome.
  • Загружает процессор не более чем на 30% даже при открытии больше 50 вкладок.
  • Не раскручивает кулеры компьютера до шума, так как вся высокая нагрузка ложится на облако.
  • Работает «в два раза быстрее» в Figma — без указания конкретных спецификаций.
  • Увеличивает время работы ноутбуков на два часа.
Демо работы Mighty

Чтобы снизить задержку, возникающую при работе с облаком, команда Mighty запустила свой сервер, разработала собственный сетевой протокол и оптимизировала Chromium под движки рендеринга и декодирования.

Задержка была реальной проблемой 5 лет назад, но новые технологии с тех пор позволили устранить практически все недостатки. Появился диапазон Wi-Fi 5 ГГц, кодек H.265 с аппаратным ускорением и малой задержкой, дешевый широкополосный интернет со скоростью 100 Мбит/сек, более мощные GPU.

В результате пользователи со 100-мегабитным каналом редко замечают задержки при использовании Mighty. А в будущем задержка ещё уменьшится — появится Wi-Fi 6, вырастет скорость до 1 Гбит/сек, внедрится кодек H.266, запустится Starlink.

Сухайль Доши

Mighty утверждает, что все данные хранятся на защищенных серверах с «жёстким контролем доступа», а сами сервера ежегодно будут проверять независимые аудиторы.

Создатель Mighty считает, что это «первый шаг к созданию компьютера нового типа».

Изначально Доши хотел сделать «облачную» Windows, но переключился на браузер, так как посчитал, что операционная система становится всё менее актуальной, а браузер с веб-приложениями стал новой ОС.

Дальше Mighty должен вырасти из браузера в «новый вид компьютера», когда пользователю не понадобится самому покупать новые комплектующие или новые устройства — обновления будут происходить в облаках.

А производители устройств смогут сконцентрироваться на долговечности, весе, качестве экрана, дизайне и времени автономной работы, а не улучшении характеристик, утверждает Доши.

Пока Mighty распространяется по приглашениям — нужно запросить доступ и пройти опрос.

#mighty #chrome #браузеры

20 20 комментариев
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Louis Cyphre

19

Если у клиентов нет денег на более-менее производительное устройство, то оплачивать подписку на браузер они тоже вряд ли станут, но тут используется кодек H.265, который относительно устаревшее железо совсем не тянет, поэтому "сэкономить" удастся только на ОЗУ, взамен получив инпут лаг в 1 RTT + время на кодирование/декодирование. Никакие аудиты не спасут от факапов и 0-day уязвимостей.

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Илья Меджидов

Louis
4

А еще хранить все пароли, карточки и персональные данные пользователей на своих серверах фактически в открытом виде - кайф.

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Андрей Деревянко

13

За 30 баксов можно купить оперативки и забыть.
Даже жалко как-то, что профессионалы заняты разработкой таких мертворожденных вещей

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Mike Raitsyn

1

Типичный читатель VC напишет что 360 баксов в год - это нормальная цена чтобы обновить железо и не парить себе мозг. 
А чуть более опытный читатель VC возразит что замена железа несложный процесс только для персонального компьютера, а для корпоративного клиента с учетом переноса софта, настроек безопасности, амортизации старого оборудования и тд - 360 баксов в год окажутся вполне подъемной суммой. А если еще и про дисконты на объем вспомнить - то даже и недорого. 

Ответить

Материальный ГОСТ

Mike
10

Вы серьезно думаете что корпоративный клиент погонит весь свой трафик с приватными данными через чьи-то серваки? 

Ответить

Mike Raitsyn

Материальный
0

Корпоративный клиент давно хранит свои данные в облаке - AWS или Azure, пользуется слаком/тимом и тд. 

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Иван Драго

Mike
0

Для корпоратов уже 20 лет как придумали Citrix, VDI и прочие средства виртуализации рабочих мест.

Ответить

Mike Raitsyn

Иван
0

Корпораты 20 лет назад и сегодня - разные корпораты. Мы же не про Камаз тут говорим, а про более-менее молодые компании. 

Ответить

Marakuya

Mike
2

жаль, что всё ещё не придумали такой штуки как vdi

Ответить

Евгений Стульников

4

Т.е. я должен платить деньги и доверять кому-то все свои пароли, данные и сессии? Гений

Не говоря уже о ряде технических вопросов

Ответить

Материальный ГОСТ

4

Мой онлайн-банкинг он мне тоже будет через облако стримить? прикольно

Ответить

Илитный Иксперт

3

Экстремально ебанутая дичь, автор больной

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Злой Полушубок

1

А может пофиксать веб, чтобы простой сайтик не жрал 50% проца и 2 гига?
Да не, херня какая-то! Придет же такое в голову.

Ответить

Михаил Стерлин

0

Как b2c выглядит глупым анекдотом, а вот для корпоративных облачных приложений... наверное можно попробовать продать с хорошей оптовой скидкой.

Ответить

Хлоргексидин

0

Дичь

Ответить

Oleg Matveenko

0

Осталось сделать облачный Whats App... Ужас какой-то.... 

Ответить

Яков Зейгман

0

Пожалуй в этом был бы смысл если бы доступ был бесплатный, но всю персональную инфу ты официально отдаешь компании. Тогда бы все встало на свои места. Еще можно нативной рекламы прямо в браузер добавить, а вот её можно уже за деньги отключать)

Ответить

Alex Mail

0

Что за бред я прочитал? Какое ускорение на ПК для браузера это даёт? На старых процах - нету встроенных кодеков, но такой древность уже ни у кого. Все новые, да и не особо новые, процы поддерживают кодеки - и там всё летает. Конечно можно сделать из страницы неподъёмную вещь - ну так и в облаке эта страница сдохнет. А если учесть что в облаке ресурсы будешь делить с другими, а на родном проце тебе доступны от 8 ядер - стандарт для современных процов, то вопрос где ещё будет живее работать.

Честно говоря говно консервированное наверно перспективнее будет. Вроде как какой то художник продавал и наварился.

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Andreas Lapueros

0

Мое авторитетное мнение об этом сервисе - шляпа

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Anton Lachkov

0

зачем вообще открывать 50 вкладок?

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