Задержка была реальной проблемой 5 лет назад, но новые технологии с тех пор позволили устранить практически все недостатки. Появился диапазон Wi-Fi 5 ГГц, кодек H.265 с аппаратным ускорением и малой задержкой, дешевый широкополосный интернет со скоростью 100 Мбит/сек, более мощные GPU.

В результате пользователи со 100-мегабитным каналом редко замечают задержки при использовании Mighty. А в будущем задержка ещё уменьшится — появится Wi-Fi 6, вырастет скорость до 1 Гбит/сек, внедрится кодек H.266, запустится Starlink.