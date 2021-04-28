Стартап Mighty разработал облачный браузер: он обещает работать быстрее Chrome и тратить всего 500 МБ оперативной памяти Статьи редакции
Браузер стримится с облака, а не работает локально на компьютере. Это ускоряет работу при десятках вкладок, избавляет от шума вентилятора и экономит около двух часов заряда батареи, заявляют создатели. Стоимость Mighty — $30 в месяц.
Сооснователь аналитического сервиса Mixpanel Сухайль Доши представил проект Mighty — «облачный браузер», основанный на Chromium с небольшими доработками.
Создатели заявляют, что Mighty ничем не отличается от Google Chrome, но работает гораздо быстрее благодаря размещению в облаке. Внутри облака сдвоенный процессор Intel Xeon с 16-ю виртуальными CPU и частотой до 4 Ггц, графическими процессорами Nvidia и 16 ГБ ОЗУ.
Доши сравнивает принцип работы Mighty с Netflix — это видео, которое стримится с серверов, но которым можно управлять.
Создатели заявляют, что Mighty:
- Работает в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.
- Занимает не более 500 МБ оперативной памяти — в 10 раз меньше, чем Google Chrome.
- Загружает процессор не более чем на 30% даже при открытии больше 50 вкладок.
- Не раскручивает кулеры компьютера до шума, так как вся высокая нагрузка ложится на облако.
- Работает «в два раза быстрее» в Figma — без указания конкретных спецификаций.
- Увеличивает время работы ноутбуков на два часа.
Чтобы снизить задержку, возникающую при работе с облаком, команда Mighty запустила свой сервер, разработала собственный сетевой протокол и оптимизировала Chromium под движки рендеринга и декодирования.
Mighty утверждает, что все данные хранятся на защищенных серверах с «жёстким контролем доступа», а сами сервера ежегодно будут проверять независимые аудиторы.
Создатель Mighty считает, что это «первый шаг к созданию компьютера нового типа».
Изначально Доши хотел сделать «облачную» Windows, но переключился на браузер, так как посчитал, что операционная система становится всё менее актуальной, а браузер с веб-приложениями стал новой ОС.
Дальше Mighty должен вырасти из браузера в «новый вид компьютера», когда пользователю не понадобится самому покупать новые комплектующие или новые устройства — обновления будут происходить в облаках.
А производители устройств смогут сконцентрироваться на долговечности, весе, качестве экрана, дизайне и времени автономной работы, а не улучшении характеристик, утверждает Доши.
Пока Mighty распространяется по приглашениям — нужно запросить доступ и пройти опрос.
Если у клиентов нет денег на более-менее производительное устройство, то оплачивать подписку на браузер они тоже вряд ли станут, но тут используется кодек H.265, который относительно устаревшее железо совсем не тянет, поэтому "сэкономить" удастся только на ОЗУ, взамен получив инпут лаг в 1 RTT + время на кодирование/декодирование. Никакие аудиты не спасут от факапов и 0-day уязвимостей.
А еще хранить все пароли, карточки и персональные данные пользователей на своих серверах фактически в открытом виде - кайф.
За 30 баксов можно купить оперативки и забыть.
Даже жалко как-то, что профессионалы заняты разработкой таких мертворожденных вещей
Типичный читатель VC напишет что 360 баксов в год - это нормальная цена чтобы обновить железо и не парить себе мозг.
А чуть более опытный читатель VC возразит что замена железа несложный процесс только для персонального компьютера, а для корпоративного клиента с учетом переноса софта, настроек безопасности, амортизации старого оборудования и тд - 360 баксов в год окажутся вполне подъемной суммой. А если еще и про дисконты на объем вспомнить - то даже и недорого.
Материальный ГОСТ
Вы серьезно думаете что корпоративный клиент погонит весь свой трафик с приватными данными через чьи-то серваки?
Корпоративный клиент давно хранит свои данные в облаке - AWS или Azure, пользуется слаком/тимом и тд.
Для корпоратов уже 20 лет как придумали Citrix, VDI и прочие средства виртуализации рабочих мест.
Корпораты 20 лет назад и сегодня - разные корпораты. Мы же не про Камаз тут говорим, а про более-менее молодые компании.
Т.е. я должен платить деньги и доверять кому-то все свои пароли, данные и сессии? Гений
Не говоря уже о ряде технических вопросов
А может пофиксать веб, чтобы простой сайтик не жрал 50% проца и 2 гига?
Да не, херня какая-то! Придет же такое в голову.
Как b2c выглядит глупым анекдотом, а вот для корпоративных облачных приложений... наверное можно попробовать продать с хорошей оптовой скидкой.
Пожалуй в этом был бы смысл если бы доступ был бесплатный, но всю персональную инфу ты официально отдаешь компании. Тогда бы все встало на свои места. Еще можно нативной рекламы прямо в браузер добавить, а вот её можно уже за деньги отключать)
Что за бред я прочитал? Какое ускорение на ПК для браузера это даёт? На старых процах - нету встроенных кодеков, но такой древность уже ни у кого. Все новые, да и не особо новые, процы поддерживают кодеки - и там всё летает. Конечно можно сделать из страницы неподъёмную вещь - ну так и в облаке эта страница сдохнет. А если учесть что в облаке ресурсы будешь делить с другими, а на родном проце тебе доступны от 8 ядер - стандарт для современных процов, то вопрос где ещё будет живее работать.
Честно говоря говно консервированное наверно перспективнее будет. Вроде как какой то художник продавал и наварился.
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