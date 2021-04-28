Компания будет конкурировать с игровым направлением Mail.ru Group — партнёром по СП в сфере доставки еды и транспорта.

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В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, пишут «Ведомости».

Кроме планов по собственной разработке игр банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.

Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница Gosu Data Lab, компании-разработчика голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform

«Сбер» уже подписал с компанией необязывающее соглашение и ведёт переговоры о приобретении. Gosu Voice Assistant продолжит развиваться в инфраструктуре банка и дополнит выпускаемые издательством игры.

«Работа в рамках экосистемы "Сбера" позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.

Один из крупнейших игроков российского рынка игр — Mail.ru Group, у которой есть СП со «Сбером» в неигровом направлении. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% до 40,7 млрд рублей. В компании называли 2020 год «беспрецедентным» для игрового направления — во втором квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.