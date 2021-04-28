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Евгения Евсеева

«Сбер» запустит собственное игровое направление «Сбер игры» Статьи редакции

Компания будет конкурировать с игровым направлением Mail.ru Group — партнёром по СП в сфере доставки еды и транспорта.

25 25 комментариев
1085 просмотров

В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, пишут «Ведомости».

Кроме планов по собственной разработке игр банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.

Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница Gosu Data Lab, компании-разработчика голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform

«Сбер» уже подписал с компанией необязывающее соглашение и ведёт переговоры о приобретении. Gosu Voice Assistant продолжит развиваться в инфраструктуре банка и дополнит выпускаемые издательством игры.

«Работа в рамках экосистемы "Сбера" позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.

Один из крупнейших игроков российского рынка игр — Mail.ru Group, у которой есть СП со «Сбером» в неигровом направлении. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% до 40,7 млрд рублей. В компании называли 2020 год «беспрецедентным» для игрового направления — во втором квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.

  • В декабре 2020 года «Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox.

#новость #сбер

25 25 комментариев
3
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25 комментариев
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Backend Gleb

17

Будут локализовывать корейские поделки и выпускать второсортные браузерные игры, что в целом делают все остальные участники рынка.
А внутри будут микротранзакции с возможностью взять в кредит

Ответить

Илья Рожнев

Backend
1

Привет Warface

Ответить

Ильназ Гафуров

8

«банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке»

Ответить

Ilya Ilchenko

7

От создателей хита "Колл-центр строго режима"

Ответить

Raimond Vladimirov

5

Знаменитые хиты "Поймай Грефа", "Возьми кредит и попробуй расплатиться"?

Ответить

Sergei Timofeyev

Raimond
0

Вы переводили деньги Герману Оскаровичу Грефу в размере трёх рублей?

Ответить

Данила PRM

3

Сбер уже надоел, проще написать,что сбер в этом году не запускал.))

Ответить

Sergei Timofeyev

Данила
1

Деньги из окна офиса.

Ответить

Данила Линник

Sergei
0

Ещё только апрель 2021)))
Глядишь, так и создадут псевдодурова и он решит сделать такую же «акцию»

Ответить

Sergei Timofeyev

Данила
0

Помощник Хервам

Ответить

Михаил Арнаутов

2

Пора хештег #сбер закидывать в черный список

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
1

На уровне правительства РФ,

Ответить

Ничего личного, но

1

игрища

Ответить

Ioanne

Ничего
1

анальные

Ответить

Ruslan Fatikhov

1

Наконец-то, достойный конкурент для GS GameKit

Ответить

Vladislav Stan

1

Почему бы Сберу просто не купить все население страны в рабство? Так точно никому не удастся обойти Сбер, ни копейка мимо не пройдет. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
0

Купить или всё-таки взять?

Ответить

Влад Борщ

1

Горшочек, не вари!

Ответить

Rownie

1

Сбер остановись..... Ждем еще ритуальные услуги Сбергроб

Ответить

Трофим Шоренко

0

Сбер - приставка в русском языке, которую можно употреблять с существительными; пишется всегда раздельно.
Значение: начало неэффективного предприятия, связанного с крупными вливаниями денежных средств
Исключение: Сбербанк

Ответить

Sergei Timofeyev

Трофим
1

Греф потом скажет, что банковская деятельность в стране после запуска крипторубля потеряла всяческий смысл.

Ответить

Влад Борщ

Трофим
0

Ну сбермаркет норм по идее, ситимобил тоже норм. Все остальное хз)

Ответить

Юрий

0

О господи, есть ли хоть что-то на что Сбер не пытается наложить лапу

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Artem 69

0

Какой же это колхоз. Нельзя назвать типа game place by sber или на русском что-то типа. Парни вообще не заморачиваются, тяп ляп, шлеп хуяк, очередная какаха готова. Или изначально позиция, главное денег освоить.
Все наотъебись, заморачиваться никто не хочет

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Вячеслав Григорьев

0

Еще одна новость про СберЧто-То и я начну стрелять.

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