«Сбер» запустит собственное игровое направление «Сбер игры» Статьи редакции
Компания будет конкурировать с игровым направлением Mail.ru Group — партнёром по СП в сфере доставки еды и транспорта.
В 2021 году «Сбер игры» приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных околоигровых сервисов, пишут «Ведомости».
Кроме планов по собственной разработке игр банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке.
Новое направление возглавит Алиса Чумаченко — основательница Gosu Data Lab, компании-разработчика голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform
«Сбер» уже подписал с компанией необязывающее соглашение и ведёт переговоры о приобретении. Gosu Voice Assistant продолжит развиваться в инфраструктуре банка и дополнит выпускаемые издательством игры.
«Работа в рамках экосистемы "Сбера" позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке», — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.
Один из крупнейших игроков российского рынка игр — Mail.ru Group, у которой есть СП со «Сбером» в неигровом направлении. Выручка My.Games в прошлом году увеличилась на 30% до 40,7 млрд рублей. В компании называли 2020 год «беспрецедентным» для игрового направления — во втором квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.
- В декабре 2020 года «Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox.
Будут локализовывать корейские поделки и выпускать второсортные браузерные игры, что в целом делают все остальные участники рынка.
А внутри будут микротранзакции с возможностью взять в кредит
«банк также рассматривает возможность приобретения существующих игроков на рынке»
Знаменитые хиты "Поймай Грефа", "Возьми кредит и попробуй расплатиться"?
Вы переводили деньги Герману Оскаровичу Грефу в размере трёх рублей?
Сбер уже надоел, проще написать,что сбер в этом году не запускал.))
Деньги из окна офиса.
Ещё только апрель 2021)))
Глядишь, так и создадут псевдодурова и он решит сделать такую же «акцию»
Пора хештег #сбер закидывать в черный список
игрища
Почему бы Сберу просто не купить все население страны в рабство? Так точно никому не удастся обойти Сбер, ни копейка мимо не пройдет.
Сбер - приставка в русском языке, которую можно употреблять с существительными; пишется всегда раздельно.
Значение: начало неэффективного предприятия, связанного с крупными вливаниями денежных средств
Исключение: Сбербанк
Греф потом скажет, что банковская деятельность в стране после запуска крипторубля потеряла всяческий смысл.
Какой же это колхоз. Нельзя назвать типа game place by sber или на русском что-то типа. Парни вообще не заморачиваются, тяп ляп, шлеп хуяк, очередная какаха готова. Или изначально позиция, главное денег освоить.
Все наотъебись, заморачиваться никто не хочет
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