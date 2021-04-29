Пользователи «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора Статьи редакции
У половины проблемы со связью, у остальным — с мобильным интернетом и беспроводной связью.
По данным DownDetector, на 14:00 зафиксировано больше 3 тысяч жалоб. На сбои в работе оператора жалуются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Архангельска, Волгограда, Мурманска и Великого Новгорода.
Половина жалоб — на мобильную связь, 41% — на мобильный интернет, 8% — на беспроводную связь.
На момент написания заметки vc.ru не ответили на вопрос о причинах сбоя и когда восстановят связь
Ростов-на-Дону, интернет отвратный , а во время звонков всё шипит. Сравните с качеством звонка в телеграме, где звук чистый
Зато они добавили кучу ненужных каналов, чтобы поднять абон плану за домашний интернет👍
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