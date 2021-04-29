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Евгения Евсеева

Пользователи «Билайна» пожаловались на сбои в работе оператора Статьи редакции

У половины проблемы со связью, у остальным — с мобильным интернетом и беспроводной связью.

7 7 комментариев
1463 просмотров

По данным DownDetector, на 14:00 зафиксировано больше 3 тысяч жалоб. На сбои в работе оператора жалуются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Архангельска, Волгограда, Мурманска и Великого Новгорода.

Половина жалоб — на мобильную связь, 41% — на мобильный интернет, 8% — на беспроводную связь.

На момент написания заметки vc.ru не ответили на вопрос о причинах сбоя и когда восстановят связь

Ольгиньо де Силва @BandidasFirst
@Beeline_RUS ускорили интернет в Сочи и поломали его в Питере? Нет связи, касатики. Как решать будем? #билайн #сдох
genI3 @GENeration_Is_3
@Beeline_RUS что-то поломался. Звонки не работают. Мобильный интернет с трудом. Пичаль.
#билайн не болей https://t.co/xgYUhYib1M
Lalik Lalikovic @LalikLalikovic
@Beeline_RUS перестал работать мобильный интернет на #Гражданский_проспект , #СанктПетербург , #билайн , что происходит ?
твинкл @Maayrly
@Beeline_RUS билайн, а что а интернетом происходит?
siriosly77 @iron5588
Билайн! Ваша связь 👎👎👎 мне по работе срочняком нужен мобильный интернет, у меня связи нет вообще! Переключилась на мегафоновскую симку, которой обычно никогда не пользуюсь 😡
En Huskyr @EnHuskyr
Я уже испугался что радиомодуль сдох на моем ксяоми, а это оказывается @Beeline_RUS умер. У меня ничего не работает: нет инета, нет связи, нет смс
Билайн @Beeline_RUS
@dickosharf Здравствуйте! Напишите нам в директ ваш номер, описание ситуации со связью и адрес, где такое происходит. Мы проверим в чём дело.

#новость #билайн

7 7 комментариев
7
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Believ

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А когда Билайн работал нормально ?..

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Sergei Timofeyev

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Подмосковье. 70 км на Юг. Билайн пока работает отлично.

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Анастасия Лебешева

0

Ростов-на-Дону, интернет отвратный , а во время звонков всё шипит. Сравните с качеством звонка в телеграме, где звук чистый

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Georgy Agafonov

0

СПб, не работает корпоративный номер

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Владимир Мурашко

0

Не только Билайн, но и теле2

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Edik Kadyrov

0

Зато они добавили кучу ненужных каналов, чтобы поднять абон плану за домашний интернет👍

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Alexandr Zhitkevich

0

Ставрополь - все ок

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