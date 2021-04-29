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Евгения Евсеева

«Тинькофф» купил сервис для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» Статьи редакции

Условия сделки не раскрываются.

20 20 комментариев
1823 просмотров

Группа «Тинькофф», приобрела контрольную долю в ООО «Бесконтакт» компании-разработчике приложения для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк», рассказали vc.ru в банке. Условия сделки не раскрываются.

Команда сервиса, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.

В рамках партнёрства в Кошелёк интегрируют финансовые инструменты для пользователей — сервисы «Долями», разные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет» и другие.

«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.

ООО «Бесконтакт» — юридическое лицо компании CardsMobile. Её основали в 2012 году создатель i-Free Кирилл Горыня и Филипп Шубин. В 2015 году компания выпустила «Кошелёк».

В феврале 2020 года сооснователь сервиса для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» выкупил 25% компании у «Альфа-банка», который приобрёл долю весной 2018 года.

С учётом доли «Виафокус Лимитед», Кириллу Горыне принадлежало 43,9% проекта, у Филиппа Шубина — 1,4%, писал «Коммерсантъ». Также в число совладельцев CardsMobile входили президент ГК «Ланит» Филипп Генс (38,4%), Сергей Шульга и Кирилл Петров (у каждого по 8,1%).

По данным «Контур.Фокуса», 77,4% компании принадлежит «Виафокус Лимитед», 16,9% — Горыне, 4,8% — Шульге. У всех троих «Тинькофф» — залогодержатель. Ещё 0,9% без залога доли принадлежит Шубину.

#новость #тинькофф #кошелек

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20 20 комментариев
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Роман Вишняков

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Проходили историю - с «В Кармане». До сих пор умирают

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Vadim Preobrazhensky

Роман
0

Так под Android уже закрывают ВКармане, хотя было очень удобно ;(

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Антон А

Vadim
1

На iOS его тоже закрывают

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Vadim

Антон
1

Обидно потраченное время ранее, загружая все туда. Одна из самых удобных баз данных для простого юзера..(

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Алевтина

Vadim
0

Не знаю, мне кажется, что у Кошелька гораздо больше минусов, чем у других приложений

Ответить

Pavel Maltsev

3

Купили чтобы тоже закрыть?

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Станислав Передельский

Pavel
1

 Купили чтобы тоже закрыть?

ну а че они, с открытым кошельком ходят )))

Ответить

Евгений Дроздов

1

Ну бл@дь.
Приложение может и не лучшее, но работало хотя бы.

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Stepan Popov

Евгений
6

Теперь тоже будет работать, каждый день предлагая кредит, карту, брокерский счёт или расчетный для компании/ип 😁

Ответить

Евгений Дроздов

Stepan
0

И симку еще купить.

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hakhagmon

0

Бляяяя ну нахуя?

Какие есть аналоги?

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olga shnyreva

hakhagmon
2

У меня Плюшки , они весят 20 мб и не засирают память на телефоне 

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Алевтина Батурина

hakhagmon
1

Есть аналоги, как раз недавно писала об этом статью https://vc.ru/u/788890-alevtina-baturina/234748-pinbonus-stocard-ili-plyushki-kakoy-koshelek-vybrat

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Кирилл Загоскин

1

Ого... Круто! 

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Михаил Синицын

1

Поздравляем )

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Igor Kachura

1

Его же Альфа банк покупал?

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Александр Шешотов

1

Ну купил и купил

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Igor Chimbur

1

В Google Pay же есть аналогичная функция очень давно 

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Сергей Мазур

0

Поздравляю команду Кошелька. В своей нише достигли потолка, а сейчас надеюсь откроются новые возможности.

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Павел Евграфович

0

Пропал калабуховский дом... вставят рекламные сториз, будут продвигать партнёрские магазины и оплату своими картами. На VC жёлтый банк любят, но прелесть "кошелька" была именно в том, что он был относительно независимым, по крайней мере, для пользователя. 

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