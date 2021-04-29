Условия сделки не раскрываются.

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Группа «Тинькофф», приобрела контрольную долю в ООО «Бесконтакт» компании-разработчике приложения для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк», рассказали vc.ru в банке. Условия сделки не раскрываются.

Команда сервиса, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.

В рамках партнёрства в Кошелёк интегрируют финансовые инструменты для пользователей — сервисы «Долями», разные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет» и другие.

«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.

ООО «Бесконтакт» — юридическое лицо компании CardsMobile. Её основали в 2012 году создатель i-Free Кирилл Горыня и Филипп Шубин. В 2015 году компания выпустила «Кошелёк».

В феврале 2020 года сооснователь сервиса для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» выкупил 25% компании у «Альфа-банка», который приобрёл долю весной 2018 года.

С учётом доли «Виафокус Лимитед», Кириллу Горыне принадлежало 43,9% проекта, у Филиппа Шубина — 1,4%, писал «Коммерсантъ». Также в число совладельцев CardsMobile входили президент ГК «Ланит» Филипп Генс (38,4%), Сергей Шульга и Кирилл Петров (у каждого по 8,1%).

По данным «Контур.Фокуса», 77,4% компании принадлежит «Виафокус Лимитед», 16,9% — Горыне, 4,8% — Шульге. У всех троих «Тинькофф» — залогодержатель. Ещё 0,9% без залога доли принадлежит Шубину.