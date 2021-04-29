«Тинькофф» купил сервис для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются.
Группа «Тинькофф», приобрела контрольную долю в ООО «Бесконтакт» компании-разработчике приложения для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк», рассказали vc.ru в банке. Условия сделки не раскрываются.
Команда сервиса, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.
В рамках партнёрства в Кошелёк интегрируют финансовые инструменты для пользователей — сервисы «Долями», разные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет» и другие.
«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.
ООО «Бесконтакт» — юридическое лицо компании CardsMobile. Её основали в 2012 году создатель i-Free Кирилл Горыня и Филипп Шубин. В 2015 году компания выпустила «Кошелёк».
В феврале 2020 года сооснователь сервиса для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» выкупил 25% компании у «Альфа-банка», который приобрёл долю весной 2018 года.
С учётом доли «Виафокус Лимитед», Кириллу Горыне принадлежало 43,9% проекта, у Филиппа Шубина — 1,4%, писал «Коммерсантъ». Также в число совладельцев CardsMobile входили президент ГК «Ланит» Филипп Генс (38,4%), Сергей Шульга и Кирилл Петров (у каждого по 8,1%).
По данным «Контур.Фокуса», 77,4% компании принадлежит «Виафокус Лимитед», 16,9% — Горыне, 4,8% — Шульге. У всех троих «Тинькофф» — залогодержатель. Ещё 0,9% без залога доли принадлежит Шубину.
Проходили историю - с «В Кармане». До сих пор умирают
Так под Android уже закрывают ВКармане, хотя было очень удобно ;(
Купили чтобы тоже закрыть?
Купили чтобы тоже закрыть?
ну а че они, с открытым кошельком ходят )))
Ну бл@дь.
Приложение может и не лучшее, но работало хотя бы.
Теперь тоже будет работать, каждый день предлагая кредит, карту, брокерский счёт или расчетный для компании/ип 😁
Бляяяя ну нахуя?
Какие есть аналоги?
Есть аналоги, как раз недавно писала об этом статью https://vc.ru/u/788890-alevtina-baturina/234748-pinbonus-stocard-ili-plyushki-kakoy-koshelek-vybrat
Поздравляю команду Кошелька. В своей нише достигли потолка, а сейчас надеюсь откроются новые возможности.
Пропал калабуховский дом... вставят рекламные сториз, будут продвигать партнёрские магазины и оплату своими картами. На VC жёлтый банк любят, но прелесть "кошелька" была именно в том, что он был относительно независимым, по крайней мере, для пользователя.
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