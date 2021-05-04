Walmart планировал запустить собственный облачный игровой сервис — ритейлер предлагал сотрудничество Epic Games Статьи редакции
Планы пришлось отложить из-за пандемии.
- Walmart работал над собственным облачным сервисом для игр под названием Project Storm в 2019 году, пишет The Verge. Описание сервиса издание обнаружило в электронных письмах, которые Epic Games предоставила во время судебного разбирательства с Apple.
- Компания предлагала свой продукт Epic Games и другим издателям. Сервис планировали запустить на Windows с поддержкой Steam, Uplay, Origin, Epic Games Store, Battle.net и Bethesda Launcher.
- Главная особенность сервиса — «открытая экосистема», при которой пользователи могли играть через облако или скачивать игры себе на устройство.
- По данным источников The Verge, знакомых с планами компании, многие издатели уже заключили договор с Walmart, но запуск сервиса пришлось перенести из-за пандемии. Когда будет запущен сервис, неизвестно. The Verge обратилось к Walmart, но в компании не ответили на запрос.
- Собственный облачный игровой сервис Luna есть у Amazon — он конкурирует с игровыми сервисами Stadia от Google и xCloud от Microsoft.
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