Условия сделки не разглашаются.

О том, что Audacity стал частью Muse Group, рассказал в видеоролике на своём YouTube-канале Мартин Кири — он отвечает за дизайн нотного редактора MuseScore. В видео Кири рассказал о структуре Muse Group, а также отметил, что «Audacity только что присоединился к Muse Group».

Muse Group учредила в апреле 2021 года команда музыкального сообщества Ultimate Guitar — его основал в 1998 году Евгений Найдёнов. Он продолжит работать в компании в качестве председателя правления.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Сообщество разработчиков Audacity подтвердило информацию Кири, но не рассказали об условиях приобретения.

Кири отметил, что программа останется бесплатной, но «получит внимание, которого она давно заслуживает». Он рассказал, что Muse Group планирует «значительно улучшить набор возможностей и простоту использования Audacity».

Audacity — редактор звуковых файлов, записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, наложения треков и применения звуковых эффектов.