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Евгения Евсеева

Владелец нотного редактора MuseScore и сообщества Ultimate Guitar приобрёл аудиоредактор Audacity Статьи редакции

Условия сделки не разглашаются.

О том, что Audacity стал частью Muse Group, рассказал в видеоролике на своём YouTube-канале Мартин Кири — он отвечает за дизайн нотного редактора MuseScore. В видео Кири рассказал о структуре Muse Group, а также отметил, что «Audacity только что присоединился к Muse Group».

Muse Group учредила в апреле 2021 года команда музыкального сообщества Ultimate Guitar — его основал в 1998 году Евгений Найдёнов. Он продолжит работать в компании в качестве председателя правления.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Сообщество разработчиков Audacity подтвердило информацию Кири, но не рассказали об условиях приобретения.

Кири отметил, что программа останется бесплатной, но «получит внимание, которого она давно заслуживает». Он рассказал, что Muse Group планирует «значительно улучшить набор возможностей и простоту использования Audacity».

Audacity — редактор звуковых файлов, записи и оцифровки звука, изменения параметров файла, наложения треков и применения звуковых эффектов.

#новость #audacity

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7 комментариев
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Andreas Lapueros

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Audacity прям сильно убогий, полубесплатный рипер который почти постоянно официально на триале, выигрывает вообще по всем показателям 

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Vyacheslav Anzhiganov

Andreas
3

Абсолютно согласен, сам пользуюсь Audacity и интерфейс доставляет значительную боль, хотя само приложение довольно стабильное.
Есть шанс, что сделают хорошее обновление для Audacity.

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Лев Щенин

0

В прошлом году переписывался с женщиной-одесситкой, которая уехала в США, чтобы развивать свою разработку - программу обучения нотной грамоте "Лёгкий Моцарт".
Идея простая - нужно повернуть нотный лист на 90 градусов по часовой стрелке и сразу становится видно, на какие клавиши пианино нужно нажимать.
Жаль, не удалось договориться о франшизе на Россию....
Женщины-одесситки - трудные переговорщики...

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Andre Macareno

Лев
0

Это ж синтезия, ну или Verticality Scrolling Rhythm Game на крайняк

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Комментарий удален

sardelkin

–2

поговаривают в редактор уже запихнули телеметрию с жучками

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Дмитрий Тенетович

sardelkin
0

пулл реквест, который еще не приняли. и "жучков" там нет

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sardelkin

Дмитрий
0

это гугланалитика и яндесметрика не жучки? которые вырезаются всеми адблоками в браузерах из вебстраниц, а тут это в софте, ну наверно кому-то норм такое

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