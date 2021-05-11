Роструд доработает сервис «Работа в России» — он объединит данные с других площадок с вакансиями Статьи редакции
С помощью обновлённой платформы государство сможет мониторить состояние рынка труда, чтобы отслеживать занятость в регионах.
- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы «Работа в России», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
- Подрядчиком проекта стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Проект планируется завершить до конца 2021 года.
- «Работа в России» — это общероссийская база вакансий и резюме, где сейчас зарегистрировано 10 млн пользователей и размещено 1,7 млн вакансий.
- В новой версии ИТ-платформа сможет агрегировать вакансии с других рекрутинговых площадок, верифицировать подлинность дипломов об образовании и детально отслеживать занятость в регионах. Сервис позволит соискателям проходить видеоинтервью с работодателем, а также обеспечит «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников».
- На базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на "Работе в России" с других площадок — различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций», — цитирует «Коммерсантъ» Минтруд. Партнёров проекта в ведомстве не называют.
- Государство хочет мониторить состояние рынка труда, чтобы отслеживать занятость в регионах. С помощью нового механизма Роструд будет в реальном времени видеть движение рабочей силы и угрозы увольнения сотрудников, а также получать данные о работниках на удалёнке, пишет «Ъ».
По мнению управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, работа системы Роструда будет возможна только при достижении договорённостей с бизнесом, так как данные о вакансиях принадлежат компаниям.
Расскажу историю взаимоотношений с этим ресурсом.
1.У нас с 2017 года открыто более 50 вакансий в 45 регионах. Интерфейс ниже среднего, примерно на три с минусом.
2.Модерация вакансий решается в регионе, там как Бог на душу положит. Банят по своему разумению.
3.Первый год было по 5-15 откликов в день, через год стало 2-5 в месяц.
4.Предположил, что изменилось продвижение сайта. Потратил кучу времени на переписку с поддержкой (там только шаблоны отписок), затем на созвоны, вплоть до разработчиков в СПБ (там только отмазки).
5.В 2019 году видимо, взялись за ум, дали некую рекламу, откликов стало больше, потом опять в ноль(((
Полагаю, резюме следующее:
- указанные миллионы, как и предыдущие, по большей части традиционно пойдут в распил;
- работодатели, соблазнившиеся бесплатным размещением, получат много хейта в виде пустопорожних писем и звонков;
- больших угроз HH.RU и аналогам не будет.
Покупать hh?
Я не инвестор, мне сложно...
А вы какими сервисами пользуетесь, при найме сотрудников?
Бесплатными, в виду отсутствия бюджетов.
Акциями HH.RU когда есть + Зарплата.ру + этот ТрудВсем.
Зарплаты наверное, что только поржать над ними
Вы про чьи зарплаты?
У нас зарплат нет, только доход.
Те, кто работают - довольны.
удивлен, как ты еще не предложил им свою воду, чтобы ресурс стал лучше
Зачем создавать сервис, который вполне себе создан уже частным бизнесом и выполняет необходимые функции?
Это не способствует инвестиционному климату. ХХ, Авито и другие ввалили кучу денег в разработку и маркетинг, а сейчас государство такое - будьте добры нам свою базу отдать. Интересно, будет ли оно жестить, когда не отдадут.
Да не нужно базу отдавать. Та же Яндекс.Работа без проблем аггрегирует работные сайты разных владельцев.
Может быть цели хорошие, но ясно одно, бизнесу (сайтам для поиска работы) будет несладко. Появляется конкурент в лице государства.
Определённо во всех областях наблюдается глобализация со стороны государства.
Шортить hh?
1. если бизнес не может превзойти по удобству и качеству обычно неповоротливые и неудобные решения, созданные государством, то такому бизнесу самый путь в разорение
2. в Сингапуре есть государственный сайт, на котором работодатели должны размещать вакансии для найма экспатов (https://www.mycareersfuture.gov.sg), иначе, насколько я знаю, визу не дадут - таким образом проверяется, нет ли кандидатов внутри страны. Если нету, то тогда дают привлечь внешних специалистов. При этом все равно вполне себе нормально работает тот же LinkedIn
Слыш работать
судя по постоянной переделке интерфейса, это басня про мартышку и очки
а вы, друзья, как ни садитесь — для успешного продукта нужно совсем другое
WB , одна из первых контор которая войдёт туда с проектом «Всем работа»
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