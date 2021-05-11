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Nazigul Jusupova

Роструд доработает сервис «Работа в России» — он объединит данные с других площадок с вакансиями Статьи редакции

С помощью обновлённой платформы государство сможет мониторить состояние рынка труда, чтобы отслеживать занятость в регионах.

  • Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы «Работа в России», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
  • Подрядчиком проекта стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Проект планируется завершить до конца 2021 года.
  • «Работа в России» — это общероссийская база вакансий и резюме, где сейчас зарегистрировано 10 млн пользователей и размещено 1,7 млн вакансий.
  • В новой версии ИТ-платформа сможет агрегировать вакансии с других рекрутинговых площадок, верифицировать подлинность дипломов об образовании и детально отслеживать занятость в регионах. Сервис позволит соискателям проходить видеоинтервью с работодателем, а также обеспечит «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников».
  • На базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. «Планируется обеспечить техническую возможность для автоматического размещения вакансий на "Работе в России" с других площадок — различных сайтов по поиску работы или сайтов крупных организаций», — цитирует «Коммерсантъ» Минтруд. Партнёров проекта в ведомстве не называют.
  • Государство хочет мониторить состояние рынка труда, чтобы отслеживать занятость в регионах. С помощью нового механизма Роструд будет в реальном времени видеть движение рабочей силы и угрозы увольнения сотрудников, а также получать данные о работниках на удалёнке, пишет «Ъ».

  • По мнению управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, работа системы Роструда будет возможна только при достижении договорённостей с бизнесом, так как данные о вакансиях принадлежат компаниям.

#роструд #новость

1047 просмотров
25 25 комментариев
5
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25 комментариев
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Борис Васильев

6

Расскажу историю взаимоотношений с этим ресурсом.
1.У нас с 2017 года открыто более 50 вакансий в 45 регионах. Интерфейс ниже среднего, примерно на три с минусом.
2.Модерация вакансий решается в регионе, там как Бог на душу положит. Банят по своему разумению.
3.Первый год было по 5-15 откликов в день, через год стало 2-5 в месяц.
4.Предположил, что изменилось продвижение сайта. Потратил кучу времени на переписку с поддержкой (там только шаблоны отписок), затем на созвоны, вплоть до разработчиков в СПБ (там только отмазки).
5.В 2019 году видимо, взялись за ум, дали некую рекламу, откликов стало больше, потом опять в ноль(((

Полагаю, резюме следующее:
- указанные миллионы, как и предыдущие, по большей части традиционно пойдут в распил;
- работодатели, соблазнившиеся бесплатным размещением, получат много хейта в виде пустопорожних писем и звонков;
- больших угроз HH.RU и аналогам не будет.

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Тимур Петров

Борис
0

Покупать hh?

Ответить

Борис Васильев

Тимур
0

Я не инвестор, мне сложно...

Ответить

Тимур Петров

Борис
0

А вы какими сервисами пользуетесь, при найме сотрудников?

Ответить

Борис Васильев

Тимур
1

Бесплатными, в виду отсутствия бюджетов.
Акциями HH.RU когда есть + Зарплата.ру + этот ТрудВсем.

Ответить

Сергей Никитин

Борис
0

Почему не Telderi?

Ответить

Антон Волков

Борис
0

Зарплаты наверное, что только поржать над ними 

Ответить

Борис Васильев

Антон
0

Вы про чьи зарплаты?
У нас зарплат нет, только доход.
Те, кто работают - довольны.

Ответить

Sergei Zotov

Борис
0

удивлен, как ты еще не предложил им свою воду, чтобы ресурс стал лучше

Ответить

Alexander Mitryashkin

3

Зачем создавать сервис, который вполне себе создан уже частным бизнесом и выполняет необходимые функции? 

Ответить

Raimond Vladimirov

Alexander
1

Потому что надо же куда-то потратить деньги.

Ответить

Vl Al

Alexander
0

hh ? - Необходимые функции он выполняет. Да и то, птичка гордая, бесплатно летает недалеко и недолго. А вот с достаточными функциями проблемка-с.

Ответить

Сергей Михалёв

2

Это не способствует инвестиционному климату. ХХ, Авито и другие ввалили кучу денег в разработку и маркетинг, а сейчас государство такое - будьте добры нам свою базу отдать.  Интересно, будет ли оно жестить, когда не отдадут.

Ответить

greg chudnoff

Сергей
1

Да не нужно базу отдавать. Та же Яндекс.Работа без проблем аггрегирует работные сайты разных владельцев.

Ответить

Владимир Питерский

1

Может быть цели хорошие, но ясно одно, бизнесу (сайтам для поиска работы) будет несладко. Появляется конкурент в лице государства.

Определённо во всех областях наблюдается глобализация со стороны государства.

Ответить

greg chudnoff

Владимир
1

Не смеши. Это как заявить, что Спутник - конкурент Гуглу.

Ответить

Тимур Петров

Владимир
–1

Шортить hh? 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Тимур
2

Фиксируем прибыль

Ответить

Денис Борисов

Тимур
0

Yes, of course

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Sergei Zotov

Владимир
0

1. если бизнес не может превзойти по удобству и качеству обычно неповоротливые и неудобные решения, созданные государством, то такому бизнесу самый путь в разорение
2. в Сингапуре есть государственный сайт, на котором работодатели должны размещать вакансии для найма экспатов (https://www.mycareersfuture.gov.sg), иначе, насколько я знаю, визу не дадут - таким образом проверяется, нет ли кандидатов внутри страны. Если нету, то тогда дают привлечь внешних специалистов. При этом все равно вполне себе нормально работает тот же LinkedIn

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Небольшой жёлтый робот

0

Слыш работать

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Леонид Цветков

Небольшой
3
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Denis Beskov

1

судя по постоянной переделке интерфейса, это басня про мартышку и очки

а вы, друзья, как ни садитесь — для успешного продукта нужно совсем другое

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Denis Beskov

1

Ох уж эти страшно востребованные профессии:

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Константин Глядяев

0

WB , одна из первых контор которая войдёт туда с проектом «Всем работа»

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